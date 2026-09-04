Guia del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 5 y 6 de septiembre

Cumbre internacional del cómic en La Moneda

Isidoro.Valenzuela

Más que una compra-venta de cómics y mangas, el Salón Internacional de la Historieta, que por cuarta vez se celebra en Santiago, es el mejor lugar para conversar y conocer sobre el lugar que ocupa la literatura gráfica hoy. Y también para aprender: aparte de charlas y firmas de autores, presentaciones de nuevos libros y la entrega de los Premios Pepo, habrá distintos talleres sobre ilustración y escritura. Todo gratis.

Dirección

Centro Cultural La Moneda (Pza de la Ciudadanía 26, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 10 a 19:00

Entrada

Gratuita

Grafiti y oficios gráficos en Barrio Brasil

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Un clásico de la zona sur metropolitana es la Feria Kontrabando: durante veintiún ediciones, y siempre desde la periferia, se ha encargado de exhibir lo mejor del arte y el oficio gráfico actuales. Con talleres, exposiciones, música y grafiti en vivo, por segunda vez se realizará en el barrio Brasil, ahora en el Centro Coreográfico de Santiago, una hermosa casona de fines del siglo XIX.

Dirección

Centro Coreográfico (Huérfanos 1869, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 20:00

Entrada

Gratuita

El Dieciocho empieza con la Cumbre Guacacha

Uno de los encuentros más emblemáticos de la cultura popular chilena se encargará de abrir los fuegos de estas Fiestas Patrias: en Los Buenos Muchachos, el gran local de Av. Cumming, se servirán parrilladas, empanadas y sánguches regados en terremoto y piscola, al tiempo que se elegirán a los Reyes Guachaca 2026 mientras de fondo sonarán en vivo Los Viking’s 5, la Sonora Palacios y Los Santiaguinos, entre otros.

Dirección

Los Buenos Muchachos (Cumming 1031, Santiago)

Horario

Sábado 5 y domingo 6 de septiembre, de 18 a 03:00

Entrada

Desde $9.250 en puntoticket.com

Arte chileno contemporáneo en el GAM

Hace más de 30 años que CCU viene acumulando una gran colección de arte chileno: casi 600 piezas de grandes nombres como Lotty Rosenfeld, Sebastián Garretón, Carolina Sartori o Pablo Mac Clure. Una selección de ellas, denominada Lo cotidiano al descubierto y que incluye fotografías, pinturas, esculturas e instalaciones que retratan nuestra identidad, estarán hasta el 3 de octubre en la Sala de Artes Visuales del GAM.

Dirección

Centro GAM (Alameda 227, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 10 a 20:00

Entrada

Gratuita

Cena colaborativa en el valle de Colchagua

Es una sana moda la de las cenas colaborativas: dejó de ser una novedad, pero si se reúnen chefs curiosos y arriesgados, como los que estarán este sábado en Rayuela, solo pueden surgir de ahí buenos momentos. El restorán de la viña Viu Manent, dirigido por Maira Ramos, recibirá a Maqui Muñoz, del aplaudido Huggo Comedor, y juntos cocinarán algo único, bajo las estrellas y entre las vides del valle de Colchagua.

Dirección

Viña Viu Manent (Carretera del vino km 37, Santa Cruz)

Horario

Sábado, 20:30

Entrada

$75 mil en rayuela.meitre.com

Fiebre de cumbia en el Club Hípico

¿Qué diferencia a esta semana de la anterior? El clima está igual, la economía también. Solo hubo un cambio, sutil pero enorme: en los calendarios, en vez de un ocho ahora hay un nueve. Y eso significa, irremediablemente, que la fiesta puede comenzar. Empezó septiembre y con él festivales y celebraciones como la Fiebre de Cumbia, que tendrá a Los Jaivas, Damas Gratis, Los Auténticos Decadentes, Santaferia y muchas bandas más.

Dirección

Club Hípico (Blanco Encalada 2540, Santiago)

Horario

Sábado, desde las 14:00

Entrada

$35 mil en passline.com

Juan Gabriel en la pantalla grande

Si hoy teatros clasicistas como el Municipal prestan su escenario a músicos pop como Javiera Mena o Los Tres es porque hace 36 años un señor llamado Juan Gabriel consiguió cantar en el Palacio de Bellas Artes de México, hasta entonces reservado solo para óperas y sinfonías. Contra las amenazas y boicots de la élite, el divo tocó cuatro noches y cambió para siempre la música popular latina. Esta es su película.

Dirección

Cine Arte Normandie (Tarapacá 1181, Santiago)

Horario

Domingo, 17:10

Entrada

$6 mil en normandie.cl

Encuentro de big bands en M100

Tras varios años de culto al solista, con rankings y festivales liderados por nombres y apellidos, el péndulo se devuelve y el protagonismo lo retoman los grupos, cada vez más numerosos. Terreno abonado también para las big bands, gloriosas hace un siglo gracias al jazz, todavía vigentes en Santiago. La Fundación Zella organiza un gran encuentro con La Errante, la Chinatown Ska y la Conchalí Big Band.

Dirección

Teatro M100 (Matucana 100, Estación Central)

Horario

Domingo, 18:00

Entrada

$12 mil en ticketplus.cl

Un homenaje teatral a George Méliès

Viaje a la luna se llama esta obra, igual que la pionera película del francés Méliès, quizá la primera cinta fantástica de la historia, que en 1902 ya fue capaz de usar efectos especiales. La compañía Patogallina recrea la historia con seis payasos que buscan filmar, entre mucho absurdo, bastante magia y una intensa música en vivo, su propia versión del clásico. 20% de descuento para suscriptores La Tercera.

Dirección

Teatro CA660 (Rosario Norte 660, Las Condes)

Horario

Domingo, 18:00

Entrada

Desde $22.400 en ticketplus.cl

Vinos de autor en el Polo Apoquindo

Uno podría pasar cada fin de semana saltando de una feria de vino a otra, tanta es la oferta de este tipo de eventos en la capital, sobre todo ahora que empieza la primavera. Un boom que de seguro no existiría sin Bocas Moradas, feria pionera en esto de juntar productores boutique, difíciles de encontrar en tiendas, y acercarlas al público santiaguino. Esta, su edición más grande, tendrá 50 viñas La entrada incluye copa y 15 degustaciones.

Dirección

Polo Apoquindo (Apoquindo 5421, Las Condes)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 21:00

Entrada

Desde $20.700 en puntoticket.com

Show a beneficio de Tan Levine

Las ideas y ritmos del baterista Tan Levine figuran en más bandas y proyectos de las que caben en este recuadro: Pinochet Boys, Electrodomésticos, Supersordo y María Sonora, entre otros, casi todos surgidos en dictadura. Hoy la salud del músico está complicada y a su beneficio se hará un pequeño festival con presentaciones de Carlos Cabezas, Colombina Parra, Cuti Aste Trío, Javiera Parra y muchos más.

Dirección

Sala Metrónomo (Ernesto Pinto Lagarrigue 179, Recoleta)

Horario

Jueves, 22:00

Entrada

$15 mil en passline.com