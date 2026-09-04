SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Guia del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 5 y 6 de septiembre

    Empieza septiembre y el mundo parece abrirse a los panoramas: tardes más largas, días más cálidos y las ganas de preparar el cuerpo para las Fiestas Patrias inundan el ambiente. Acá una selección de las mejores actividades para salir y disfrutar de la preprimavera.

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley

    Cumbre internacional del cómic en La Moneda

    Isidoro.Valenzuela

    Más que una compra-venta de cómics y mangas, el Salón Internacional de la Historieta, que por cuarta vez se celebra en Santiago, es el mejor lugar para conversar y conocer sobre el lugar que ocupa la literatura gráfica hoy. Y también para aprender: aparte de charlas y firmas de autores, presentaciones de nuevos libros y la entrega de los Premios Pepo, habrá distintos talleres sobre ilustración y escritura. Todo gratis.

    Dirección

    Centro Cultural La Moneda (Pza de la Ciudadanía 26, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, de 10 a 19:00

    Entrada

    Gratuita

    Grafiti y oficios gráficos en Barrio Brasil

    Kontrabando-ok-1.jpg la-tercera

    Un clásico de la zona sur metropolitana es la Feria Kontrabando: durante veintiún ediciones, y siempre desde la periferia, se ha encargado de exhibir lo mejor del arte y el oficio gráfico actuales. Con talleres, exposiciones, música y grafiti en vivo, por segunda vez se realizará en el barrio Brasil, ahora en el Centro Coreográfico de Santiago, una hermosa casona de fines del siglo XIX.

    Dirección

    Centro Coreográfico (Huérfanos 1869, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, de 12 a 20:00

    Entrada

    Gratuita

    El Dieciocho empieza con la Cumbre Guacacha

    Uno de los encuentros más emblemáticos de la cultura popular chilena se encargará de abrir los fuegos de estas Fiestas Patrias: en Los Buenos Muchachos, el gran local de Av. Cumming, se servirán parrilladas, empanadas y sánguches regados en terremoto y piscola, al tiempo que se elegirán a los Reyes Guachaca 2026 mientras de fondo sonarán en vivo Los Viking’s 5, la Sonora Palacios y Los Santiaguinos, entre otros.

    Dirección

    Los Buenos Muchachos (Cumming 1031, Santiago)

    Horario

    Sábado 5 y domingo 6 de septiembre, de 18 a 03:00

    Entrada

    Desde $9.250 en puntoticket.com

    Arte chileno contemporáneo en el GAM

    Hace más de 30 años que CCU viene acumulando una gran colección de arte chileno: casi 600 piezas de grandes nombres como Lotty Rosenfeld, Sebastián Garretón, Carolina Sartori o Pablo Mac Clure. Una selección de ellas, denominada Lo cotidiano al descubierto y que incluye fotografías, pinturas, esculturas e instalaciones que retratan nuestra identidad, estarán hasta el 3 de octubre en la Sala de Artes Visuales del GAM.

    Dirección

    Centro GAM (Alameda 227, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, de 10 a 20:00

    Entrada

    Gratuita

    Cena colaborativa en el valle de Colchagua

    Es una sana moda la de las cenas colaborativas: dejó de ser una novedad, pero si se reúnen chefs curiosos y arriesgados, como los que estarán este sábado en Rayuela, solo pueden surgir de ahí buenos momentos. El restorán de la viña Viu Manent, dirigido por Maira Ramos, recibirá a Maqui Muñoz, del aplaudido Huggo Comedor, y juntos cocinarán algo único, bajo las estrellas y entre las vides del valle de Colchagua.

    Dirección

    Viña Viu Manent (Carretera del vino km 37, Santa Cruz)

    Horario

    Sábado, 20:30

    Entrada

    $75 mil en rayuela.meitre.com

    Fiebre de cumbia en el Club Hípico

    ¿Qué diferencia a esta semana de la anterior? El clima está igual, la economía también. Solo hubo un cambio, sutil pero enorme: en los calendarios, en vez de un ocho ahora hay un nueve. Y eso significa, irremediablemente, que la fiesta puede comenzar. Empezó septiembre y con él festivales y celebraciones como la Fiebre de Cumbia, que tendrá a Los Jaivas, Damas Gratis, Los Auténticos Decadentes, Santaferia y muchas bandas más.

    Dirección

    Club Hípico (Blanco Encalada 2540, Santiago)

    Horario

    Sábado, desde las 14:00

    Entrada

    $35 mil en passline.com

    Juan Gabriel en la pantalla grande

    Si hoy teatros clasicistas como el Municipal prestan su escenario a músicos pop como Javiera Mena o Los Tres es porque hace 36 años un señor llamado Juan Gabriel consiguió cantar en el Palacio de Bellas Artes de México, hasta entonces reservado solo para óperas y sinfonías. Contra las amenazas y boicots de la élite, el divo tocó cuatro noches y cambió para siempre la música popular latina. Esta es su película.

    Dirección

    Cine Arte Normandie (Tarapacá 1181, Santiago)

    Horario

    Domingo, 17:10

    Entrada

    $6 mil en normandie.cl

    Encuentro de big bands en M100

    Tras varios años de culto al solista, con rankings y festivales liderados por nombres y apellidos, el péndulo se devuelve y el protagonismo lo retoman los grupos, cada vez más numerosos. Terreno abonado también para las big bands, gloriosas hace un siglo gracias al jazz, todavía vigentes en Santiago. La Fundación Zella organiza un gran encuentro con La Errante, la Chinatown Ska y la Conchalí Big Band.

    Dirección

    Teatro M100 (Matucana 100, Estación Central)

    Horario

    Domingo, 18:00

    Entrada

    $12 mil en ticketplus.cl

    Un homenaje teatral a George Méliès

    Viaje a la luna se llama esta obra, igual que la pionera película del francés Méliès, quizá la primera cinta fantástica de la historia, que en 1902 ya fue capaz de usar efectos especiales. La compañía Patogallina recrea la historia con seis payasos que buscan filmar, entre mucho absurdo, bastante magia y una intensa música en vivo, su propia versión del clásico. 20% de descuento para suscriptores La Tercera.

    Dirección

    Teatro CA660 (Rosario Norte 660, Las Condes)

    Horario

    Domingo, 18:00

    Entrada

    Desde $22.400 en ticketplus.cl

    Vinos de autor en el Polo Apoquindo

    Uno podría pasar cada fin de semana saltando de una feria de vino a otra, tanta es la oferta de este tipo de eventos en la capital, sobre todo ahora que empieza la primavera. Un boom que de seguro no existiría sin Bocas Moradas, feria pionera en esto de juntar productores boutique, difíciles de encontrar en tiendas, y acercarlas al público santiaguino. Esta, su edición más grande, tendrá 50 viñas La entrada incluye copa y 15 degustaciones.

    Dirección

    Polo Apoquindo (Apoquindo 5421, Las Condes)

    Horario

    Sábado y domingo, de 12 a 21:00

    Entrada

    Desde $20.700 en puntoticket.com

    Show a beneficio de Tan Levine

    Las ideas y ritmos del baterista Tan Levine figuran en más bandas y proyectos de las que caben en este recuadro: Pinochet Boys, Electrodomésticos, Supersordo y María Sonora, entre otros, casi todos surgidos en dictadura. Hoy la salud del músico está complicada y a su beneficio se hará un pequeño festival con presentaciones de Carlos Cabezas, Colombina Parra, Cuti Aste Trío, Javiera Parra y muchos más.

    Dirección

    Sala Metrónomo (Ernesto Pinto Lagarrigue 179, Recoleta)

    Horario

    Jueves, 22:00

    Entrada

    $15 mil en passline.com

    Más sobre:Panoramas gratisPanoramasFin de semanaGuía del ocioSantiagoColchaguaComerBeberFeria de vinosVinosCómicTeatroMúsicaFiestasArte

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Día Nacional del Circo: caravana por la Alameda y homenajes póstumos marcan la jornada

    Final Fantasy VII Revelation confirma fecha de lanzamiento

    GTA 6: Sony presenta dos controles DualSense de PS5 inspirados en Vice City

    Bachelet, Frei y García Ruminot: figuras políticas encabezan guardia de honor del féretro de Camilo Escalona

    Soto (PPD) responde a la UDI y plantea incluir los dos procesos constitucionales en clases de Historia

    Amplían detención de tres funcionarios vinculados a fuga de condenado por homicidio en Copiapó

    Lo más leído

    1.
    Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago el 2026

    Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago el 2026

    2.
    Cumbre Guachaca 2026: así será el menú para comer y beber en la gran fiesta popular

    Cumbre Guachaca 2026: así será el menú para comer y beber en la gran fiesta popular

    3.
    Día Nacional del Vino: más de 50 actividades para celebrar, aprender y compartir

    Día Nacional del Vino: más de 50 actividades para celebrar, aprender y compartir

    4.
    Desde Santa Feria hasta Los Huasos Quincheros: los Conciertos a la Chilena del Teatro Municipal de Las Condes

    Desde Santa Feria hasta Los Huasos Quincheros: los Conciertos a la Chilena del Teatro Municipal de Las Condes

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Philadelphia Union vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Philadelphia Union vs. Montreal de Alexis Sánchez

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Día Nacional del Circo: caravana por la Alameda y homenajes póstumos marcan la jornada
    Chile

    Día Nacional del Circo: caravana por la Alameda y homenajes póstumos marcan la jornada

    Bachelet, Frei y García Ruminot: figuras políticas encabezan guardia de honor del féretro de Camilo Escalona

    Soto (PPD) responde a la UDI y plantea incluir los dos procesos constitucionales en clases de Historia

    Enjambres sísmicos en los mercados financieros globales
    Negocios

    Enjambres sísmicos en los mercados financieros globales

    Presupuesto 2027: ¿Qué Estado quiere Kast?

    El mapa de una década: la brecha de ingresos retrocede, pero la desigualdad se concentra en la cima

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

    Actualizan el pronóstico para Fiestas Patrias: ¿llueve o no llueve el 18?

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas

    A la par de las exponentes del atletismo: Martina Weil dirá presente en millonario campeonato mundial en Hungría
    El Deportivo

    A la par de las exponentes del atletismo: Martina Weil dirá presente en millonario campeonato mundial en Hungría

    En vivo: Universidad Católica visita a Everton en un duelo clave por la lucha del Chile 2

    DT del Crystal Palace de Darío Osorio destaca el estreno de sus refuerzos y manda una dura advertencia tras la victoria

    Final Fantasy VII Revelation confirma fecha de lanzamiento
    Tecnología

    Final Fantasy VII Revelation confirma fecha de lanzamiento

    GTA 6: Sony presenta dos controles DualSense de PS5 inspirados en Vice City

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    El libro recomendado: Richard Ford y la revisión de su carrera
    Cultura y entretención

    El libro recomendado: Richard Ford y la revisión de su carrera

    Cynthia Rimsky, Premio Nacional de Literatura: “Hoy la cultura y las artes están en peligro, no sólo en Chile”

    Edward Furlong y el regreso de Terminator 2: “Pude usar mi angustia adolescente”

    Putin abre negociaciones sobre Ucrania con enviados de Trump en Moscú
    Mundo

    Putin abre negociaciones sobre Ucrania con enviados de Trump en Moscú

    Dos pilotos mueren tras estrellarse durante exhibición aérea cerca de Atenas

    Tras ataque de la Guardia Revolucionaria: Estados Unidos ataca a tres petroleros iraníes

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?