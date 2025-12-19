Javiera Mena cierra el año con un concierto en el Teatro Municipal de Santiago

Este domingo 28 de diciembre, Javiera Mena realizará su esperado retorno al Teatro Municipal de Santiago en un concierto único y exclusivo para presentar su nuevo disco, Inmersión. Luego de un año destacado por este lanzamiento, la reconocida artista chilena deleitará a su público en el emblemático escenario capitalino.

La ocasión significa “un gran honor” para Mena, puesto que volverá “para presentar Inmersión, con arreglos y una puesta en escena especial para el show. Después de un año muy emocionante para mi carrera, compartir este momento con ustedes, en un escenario tan emblemático, será único y especial”.

Esta velada será una oportunidad única para escuchar sus grandes éxitos con arreglos en vivo, pero también para presenciar íntegramente en vivo las 10 canciones que componen su más reciente producción. De hecho, y apelando a la solemnidad del espacio, es que la responsable de Volver a Llorar, aprovechará de acompañar el show con un octeto de cuerdas.

Durante el último año, Javiera Mena ha gozado de la buena crítica de Inmersión, e igualmente como protagonista de numerosos éxitos que han resonado en las plataformas digitales. Es por ello, que su regreso al Teatro Municipal de Santiago promete ser un momento memorable, que reunirá a fans de distintas generaciones. Últimas entradas disponibles para Javiera Mena, en el Teatro Municipal de Santiago, bajo sistema Passline.