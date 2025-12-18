SUSCRÍBETE POR $1100
    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile

    En 1992, durante los primeros años de la transición, el recién fallecido Ruiz junto a Rivadeneira levantaron una jugada performance en el Museo de Bellas Artes, que buscó visibilizar a los excluidos en la transición. A aquellos a los que la alegría no les llegó.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    El año 1992 fue un año telúrico. No solo por los terremotos que esa temporada azotaron localidades tan distintas como Colombia, Egipto o la bomba que impactó a la embajada de Israel en Buenos Aires. También por la osada performance que Vicente Ruiz levantó junto a Patricia Rivadeneira.

    Corrían los primeros años de la transición a la democracia. En ese año se inauguró la escultura La mano del desierto, del Mario Irarrázabal y el grupo Mecano era la estrella del Festival de Viña, mientras el gobierno de Patricio Aylwin acomodaba al país al nuevo orden tras el fin de la dictadura de Pinochet. Fue entonces que Ruiz quiso poner en relieve una situación.

    Ruiz ya se había destacado en la performance durante la década de los 80′. Pero con el retorno a la democracia, quiso seguir remeciendo conciencias. “Vicente quiso hacer en ese momento un llamado de atención no solo sobre el problema de la discriminación hacia los enfermos de sida o a la discriminación hacia la diversidad sexual, sino también hacia el pueblo mapuche”,explicó Rivadeneira a La Voz de los que sobran.

    La idea fue planear una performance de una mujer crucificada, rodeada de una bandera chilena. Un cordero sacrifical que buscaba denunciar la exclusión de las minorías. Se presentó el 27 de febrero de 1992 en la nave central del museo de Bellas Artes, generando un inusitado revuelo político y mediático.

    “La imagen de la mujer crucificada estremeció en la médula al público chileno, repito, las masas se enardecieron (…) nadie se atrevió a rebatir, absolutamente nadie escribió un ensayo o algún texto serio en defensa de la mujer crucificada o sus motivos”, rememoró la actriz en la mentada charla.

    “Terremoto por desfile porno”, “Desfile de modas terminó con Paty Rivadeneira en cutis”, “Escándalo en el museo”, fueron algunos de los titulares de la prensa luego de la presentación, realizada durante un desfile convocado por diseñadores de moda para llamar la atención por los enfermos de Sida, incluso con autoridades de gobierno presentes.

    “Hubo una gran reacción a todo nivel. Hablaron ministros, políticos, habló la gente que pela el cable, otros artistas, las editoriales de los medios de comunicación. Luego tuve amenazas de muerte. Se dividió la sociedad entre los antiguos y los jóvenes. Los antiguos me veían en el supermercado y me gritaban antipatriota, los jóvenes venían en masa a la calle a abrazarnos y darnos besos... fue muy increíble”, rememoró Ruiz a este medio.

    Rivadeneira recordó la reacción, durísima, contra ella. "Creo que recién hoy me doy cuenta de lo traumático que fue para mí emocionalmente, físicamente, y bueno, también hubo muchas puertas que se cerraron.Pero creo que cuando una puerta se cierra, se abren otras”, dijo a este medio.

    En 2022, a propósito de los 30 años de la performance, se exhibió por primera vez el registro íntegro de la puesta en escena de 1992 en la plataforma Escenix, a partir de un archivo audiovisual desarrollado por el realizador Enzo Blondel.

    Para Ruiz, esa experiencia fue clave y reveló mucho del Chile de la época. “El trato que se le dio a la actriz no sé si hoy se podría, porque ahora hay leyes. El hostigamiento, la manera de tratarla en ese minuto, lo del ‘pornoshow’...por eso me importa mucho que de cierta manera se rectifique la performance que hicimos con Patricia, reconducirla a su estado de obra de arte sin desligarla del contexto, que fue lo que se remeció”.

