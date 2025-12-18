De Gabriela Mistral y José Donoso a Enrique Lihn y Charly García: guía para la Furia del Libro de verano 2025

Es la última gran feria editorial del 2025, y como todos los años, en el fin de semana previo a Navidad. En su versión de verano, la Furia del Libro se ha consolidado como un importante polo de interacción entre los lectores y las casas editoras independientes.

Este año, se integran 70 expositores más que en la versión pasada de La Furia del Libro de Verano, sumando un total de 223 editoriales; 54 provenientes de regiones y 33 extranjeras. Se desarrollarán más de 80 conversatorios, lanzamientos y actividades en tres espacios que funcionarán en simultáneo: la Sala C1, la Sala C2 y el escenario principal.

La Furia del Libro GAM 2024 2 ok la-tercera

Las novedades literarias

¿Qué podremos encontrar este año en la Furia? Vale la pena recorrer las editoriales independientes para que nos comenten.

Desde el sello Libros del Amanecer y su subsello Berrinche Ediciones nos responde su editor, Cristián Guerra: “En Libros del Amanecer tendremos dos novedades editoriales: los libros de cuentos Vicio accidental, del autor peruano Juan Carlos Cortázar, y Cuentos mínimos, del gestor cultural y compositor Gabriel Matthey Correa. Además, contaremos con la visita internacional de la autora uruguaya Yanina Vidal, de quien este año publicamos su libro de ensayos Tiemblen, las brujas hemos vuelto. Vidal participará en un conversatorio en la Furia del Libro titulado “Cruces y territorios: tres voces uruguayas publicadas en Chile”. Esta actividad se llevará a cabo, junto a sus compatriotas Rafaela Lahore y Damián González Bertolino, el viernes 19 de diciembre a las 19:00 horas en el Escenario Furia".

“En tanto, Berrinche Ediciones lanzará la antología II Premio Nuevas Plumas Chile 2025, una obra que recopila las 15 crónicas finalistas de la convocatoria de este año del premio Nuevas Plumas Chile, que organizan en conjunto la Universidad Portátil y la Universidad Andrés Bello. La actividad de lanzamiento se realizará el sábado 20 de diciembre a las 18:00 horas, instancia donde se presentará el libro y se anunciará al ganador de esta segunda edición”.

Desde la casa Alquimia Ediciones, responde su director, Guido Arroyo: “Este año articulamos nuestro calendario editorial pensando en La Furia. El mes pasado aparecieron dos tremendos títulos: una antología con lo mejor de la prosa de Gabriela Mistral, llamada Primero la tierra, que posee un prólogo de Elvira Hernández. Y también un estudio cargado de humor y profundidad llamado; Ver, guardar, enviar. Los memes en la era del algoritmo, de Ignacio Molina, una suerte de Almanaque memístico. También tendremos algunos de los títulos que han sido cruciales durante este 2025: Ensayos de una casa, de Macarena García Moggia, Todo lo que tenías que hacer, de Tomás García Álvarez, El carácter de una nación, de Matías Hermosilla alias el Profesor Ternura, y el crucial volumen Actas Urbe, de la Premio Nacional Elvira Hernández. Otro título reciente que ha sido recibido de forma cómplice por nuestros lectores es Me voy antes que ellos. Notas de célebres suicidas. Y también contaremos con obras de autores ya clásicos del sello como Lina Meruane, Juan Pablo Sutherland y Nona Fernández. Además tendremos disponibles lo mejor de nuestro fondo editorial, pues llevaremos en exhibición cerca de ochenta títulos".

Elvira Hernández, el uso de la palabra como impacto para la memoria entrevista a la escritora elvira hernandez, realizada en la biblioteca de providencia. Mario Tellez / La Tercera mario tellez

La casa Banda Propia Editoras también estará presente. Comenta una de sus editoras, María Yaksic. “En esta versión de la Furia del Libro recibiremos a Luciano Lamberti, magnífico escritor argentino, invitado internacional de esta versión del evento, quien desde hace años es parte de Banda Propia, con sus cuentos Grandes éxitos y su novela La maestra rural. Luciano estará en la lectura inaugural de la Furia (junto a Romina Paula y Hernán Ronsino) y realizará un taller intensivo de creación literaria en La inquieta librería (cupos disponibles aquí) el sábado 20 (desde las 15.30)“.

“También tendremos el último libro de Albertina Carri, Cine vivo, que se presentó en el Festival internacional de cine de Valdivia y en la Bienal de Artes Mediales en octubre pasado y ha tenido recientemente presentaciones en Ginebra y Buenos Aires. Aprovecharemos de difundir que nuestro Club de lectura Banda Propia tendrá una versión especial este verano, con Furia de Clyo Mendoza, El Affaire Skeffington de María Moreno y La maestra rural de Luciano Lamberti. Y, por cierto, todos los títulos de nuestra colección Perdita estarán disponibles (Woolf, Kirkwood, Luxemburgo, Brontë, Tolstaia, etc). Especialmente el último publicado Escribir una revolución, 1790-1797, de Mary Wollstonecraft, antologado y traducido por Angelo Narváez León, y prologado por la escritora argentina Laura Fernández Codero. Como siempre, estaremos felices de compartir ideas y lecturas desde nuestro stand".

En los pasillos de la Furia podremos ver además a la casa editora Montacerdos. Responde Catalina López-Aliaga: "¿Por qué son tan lindos los caballos?, de Julieta Correa. Sari nació en Buenos Aires en los años sesenta y llevó una existencia marcada por la singularidad. Cuando la conocemos, ya es una mujer mayor que comienza a perder la memoria, las palabras, la conciencia de sí. Su hija, autora de este libro, transforma esa despedida paulatina en una escritura hecha de fragmentos, voces, notas y recuerdos. ¿Por qué son tan lindos los caballos? narra el desprendimiento de una madre que sigue presente, pero ya no está; un relato sobre el vínculo, la pérdida y el modo en que el lenguaje puede resistir el olvido. También tendremos Fascismo y estupidez, de Paul Biglieri. Segundo título de la Colección Sur, es un ensayo que indaga en las formas degradadas y performáticas que adoptan hoy los extremismos autoritarios, visibles en figuras como Donald Trump o Javier Milei, cuyas puestas en escena erosionan el pacto de verdad y afectan directamente los estados de ánimo colectivos. Frente a este escenario, Paula Biglieri propone una lectura original que desplaza las explicaciones tradicionales centradas en emociones como el odio o el miedo, y examina la estupidez como eje estructural de las afectividades que sostienen los nuevos fascismos. Dialogando con aportes de la filosofía, el psicoanálisis y la tradición teológica crítica, el libro explora cómo esta dimensión anímica se entrelaza con las lógicas del capitalismo tecnológico-financiero y con los dispositivos imperiales contemporáneos. Con un diagnóstico lúcido y una reflexión abierta a las posibilidades de resistencia, Fascismo y estupidez ofrece claves para comprender el avance autoritario y pensar horizontes antifascistas en el presente".

También estará presente la casa independiente Cuneta, y nos comenta su editor, Joaquín Saavedra. “Para esta furia tenemos la reedición del libro Adiós muchedumbres del poeta José Ángel Cuevas, una antología que recupera parte de sus libros publicados en los años ochentas que en su mayoría estaban perdidos entre autoediciones y editoriales pequeñas con muy poca cantidad de ejemplares en los bordes de la censura de esos años. El día sábado 20 a las 19:00 realizaremos un lanzamiento doble de este libro en conjunto a El sermón de la montaña de Raúl Zurita, actividad que será parte de la celebración de los 15 años de la editorial".

Archivo Histórico – Cedoc Copesa

Desde Valparaíso, responde Jovana Skármeta, directora de Ediciones Universidad de Valparaíso (UV). “Tendremos a la venta el recién publicado Atravesar el tiempo. Conversaciones con José Donoso, de la escritora argentina Josefina Delgado, amiga personal del autor. Se trata de un registro inédito de las conversaciones que ambos sostuvieron durante más de diez años: en ferias del libro, celebraciones y encuentros cotidianos en Santiago y Buenos Aires. Donoso responde a preguntas sobre su infancia, sus recuerdos de la vida en el extranjero, la familia y sus lecturas, hasta llegar al tema central: la singular concepción que tenía del trabajo literario. A estos diálogos se suman cartas y anotaciones de ‘Pepita’ —como él la llamaba cariñosamente y que, en su honor, da nombre a uno de los personajes del cuento Taratuta—, con las que se dibuja, en palabras de Delgado, “la figura de un verdadero escritor, el que nunca tiene las respuestas listas […] un hombre capaz de mirarse con absoluta honestidad, a veces cruelmente’”.

“Por otro lado, en la colección Puerto de Ideas, publicamos en noviembre ¿Nos comemos el futuro? Gastropolíticas de una Once Huacha, de la antropóloga Sonia Montecino, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, y Cristian Foerster, académico, poeta e hijo de la autora. A partir de la once como forma de comensalismo colectivo, los autores reflexionan críticamente sobre el alimento y los múltiples problemas que atraviesan su producción, distribución y consumo. El libro nace de las “Onces huachas” realizadas durante el festival Puerto de Ideas Valparaíso 2024, e incorpora además testimonios de quienes participaron en esas instancias de conversación y encuentro. Además, nos da mucha alegría contar con la reimpresión de Pasión de enseñar. Pensamiento pedagógico, de Gabriela Mistral, libro que publicamos originalmente en 2017 y que surge de la investigación del especialista mistraliano Pedro Pablo Zegers, en el marco de la conmemoración de los 80 años del Nobel, es una obra que vuelve a circular por su permanente vigencia y relevancia. Se trata de escritos íntimos y públicos —discursos, cartas e interpelaciones— que revelan la profunda y apasionada visión de Mistral sobre la educación, una preocupación central a lo largo de toda su vida".

Archivo Histórico – Cedoc Copesa 17 DE JULIO DE 2014 PEDRO LEMEBEL FOTO: RODRIGO GALVEZ R. LA TERCERA RODRIGO GALVEZ R.

Otra importante casa editorial universitaria es Ediciones UDP. Responde su editor, Felipe Gana. “En Ediciones UDP destacamos para La Furia del Libro reediciones y libros nuevos. Por fin tenemos la séptima reimpresión de un libro que había estado medio descontinuado por distintos motivos, Poco hombre de Pedro Lemebel, una selección de crónicas del reconocido autor realizada por el crítico español Ignacio Echevarría; novedad para esta editorial es El circo en llamas de Enrique Lihn, que antologó Germán Marín en los años noventa de la obra crítica del poeta, en esta nueva versión destaca la pulcra corrección que se hizo de los textos y un fundamental índice onomástico. De las nuevas publicaciones, se distinguen Hamlet de William Shakespeare traducida magistralmente por la poeta uruguaya Idea Vilariño a fines de los años setenta del siglo pasado y que nunca se había vuelto a poner en circulación; la precisa y amena biografía de Marcel Proust que escribió el recientemente fallecido novelista estadounidense Edmund White, que no rehúye de los temas más difíciles que sus otros biógrafos trataron de enredar o esconder".

“Destacamos también los perfiles biográficos Jorge González (Sudamerican Rocker, de Juan Cristóbal Peña), Violeta Quevedo (¡Milagro!, de Gonzalo Maier), Carlos Vicuña Fuentes (El justiciero, de Nicolás Vidal) y Roberto Matta (El vértigo de Eros, de Rafael Gumucio). De la colección Huellas, acaba de aparecer Gestos mínimos, una notable recopilación de ensayos de la escritora argentina María Sonia Cristoff. De la colección Poesía, la Pequeña antología personal de Gabriela Mistral, que publicamos en homenaje por los ochenta años del Premio Nobel de Literatura, y la nueva edición del Proyecto de Obras Completas, el extraordinario libro póstumo de Rodrigo Lira".

“Por último, dos libros muy importantes e influyentes de la colección Humanidades, por un lado el notable y cáustico ensayo sobre escritura y literatura Fragua, de Simón Soto, por otro, un acercamiento a lo que a la infancia, cómo nos desprendimos de ella y la literatura infantil en Apuntes para una enciclopedia mágica, de María José Ferrada".

Por su lado, desde La Pollera Ediciones, responde uno de sus editores, Simón Ergas. “Las novedades son Alfabeto Ruso, de Marina Berri: la autora viene invitada a la Furia.. Un rescate de una novela de Iris (Inés Echeverría) que ella publicó en francés a principio de siglo XX y nunca se tradujo: esto llega a librerías en enero así que la furia es una primicia. También la novela de la mejicana Cecilia Eudave El verano de la serpiente, Y en divulgación Pensamiento a la intemperie“.

Mauricio Redolés Foto: Andres Perez. Andres Perez

Los libros musicales y la literatura infantil

No solo de novedades literarias viven los lectores y lectoras. En nuestro país también han surgido editoriales especializadas en libros sobre música, y por supuesto, un crecimiento exponencial de las casas que publican literatura infantil y juvenil.

En el caso de las primeras, está La Piedra Redonda, y responde a Culto su editora, Isabel Machado. “Para la Furia tendremos ¿Quién mató a Gaete?, que complementa la mirada a los noventa que ofrecen los títulos que ya hemos publicado en la editorial sobre Los Tres, La Ley y Lucybell. En el disco de Mauricio Redolés hay barrio, poesía, memoria, música popular, humor callejero y una mirada sociopolítica con espíritu crítico, tan necesaria hoy como en su momento. Es un libro que llega justo a tiempo".

Por su lado, desde la casa Club de Fans comenta su editor, Matías Hinojosa. “Efectivamente llegaremos con una novedad a la feria. Se trata del libro And Then Nothing Turned Itself Inside-Out, de Elliott Simpson, sobre el aclamado disco de Yo La Tengo. Este libro explora una de las cumbres de la música independiente y alternativa. La condición de outsiders de Yo La Tengo dentro del panorama musical encierra una historia de compromiso artístico a toda costa, también esto los convierte, paradójicamente, en un caso ideal para examinar las lógicas que han dominado la industria, o los clichés en el rock, ya que su filosofía surge en buena medida de una hiper conciencia de esos mecanismos y de su necesidad por esquivarlos en el intento de encontrarse a sí mismos. Este es el tercer volumen que nuestra editorial publica al español de la colección 33 1/3, la aclamada serie de libros sobre álbumes fundamentales”. Cabe destacar que en este mismo sello se puede encontrar Ya viene la fuerza. Los Prisioneros 1980-1986, del periodista Alejandro Tapia.

En tanto, Tucán Ediciones tendrá el libro Charly García. Maravillizado, del periodista Sergio Cancino, donde analiza la etapa más críptica del artista trasandino, esa que dijo adiós a sus exitosos años pop y dio la bienvenida al caótico concepto Say No More. Con el disco La hija de la lágrima (1994) como antecedente, Charly García se lanzó en un viaje sin retorno que incluyó los álbumes Say No More (1996), El aguante (1998), Influencia (2002), Rock and Roll Yo (2003), Kill Gil (2010), Random (2017) y La lógica del escorpión (2024). En ellos Cancino buscó las evidencias para revalorizar y poner en perspectiva la fase más disruptiva del músico argentino. El texto se lanzará el sábado 20 a las 16.00 horas.

Y en literatura infantil destacamos a la casa Ekaré Sur, que ha publicado, entre otros, a Alejandro Zambra. A Culto responde su editora, Bernardita Cruz. “En la Furia tendremos el recién llegado Aparece, un libro del autor chileno Iván Larraguibel que explora con ingenio la evolución, las transformaciones y la capacidad de los más pequeños para crear formas y figuras usando su imaginación. También estarán las novedades del segundo semestre: El chaquetón azul, de Inés Correa y Elisa Monsalve, que ganó el Premio Marta Brunet 2025; Domingo se va de casa, de Daniel Villalobos y Sebastián Ilabaca, y Un libro muy mojado, de Verónica Uribe e Iván Larraguibel. Además, llevaremos a la feria nuestras novedades para kamishibai: Rima adivina, la edición bilingüe de La tortilla Corredora, la reedición de Conejo y sombrero y nuestro nuevo Pequeño Teatro de Papel".

La Furia del Libro comienza este jueves 18 diciembre y concluye el próximo domingo. Estará, como siempre, en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Sus horarios son los siguientes: Jueves 18 y viernes 19 entre las 16.00 y 21.00 h; y Sábado 20 y domingo 21 entre 11.00 y 21.00 horas. Entrada liberada.