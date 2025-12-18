Los problemas de salud de Keith Richards que golpearon la gira 2026 de The Rolling Stones

Aunque desde el año 2000, el espacio más natural de los Rolling Stones son las giras, el año entrante es el primero en que no saldrán a la carretera en mucho tiempo. Y en eso, entre otras situaciones, tiene que ver la condición médica de Keith Richards.

Esta semana se informó la cancelación de los planes para una gira de los Stones por estadios del Reino Unido y Europa en 2026. El afamado medio Variety aseguró que, tras confirmarlo con una fuente cercana al grupo, la decisión pasó por el hecho de que Richards no pudo “comprometerse” con el tour.

Richards, que cumple 82 años este jueves 18 de diciembre, padece complicaciones de salud. Y aunque participó en una sesión de tres temas en Soho Sessions en noviembre, salir de gira mundial con un largo calendario de shows, es otra cosa. Un desafío mayúsculo para una persona en el ocaso de la vida.

The Rolling Stones

“Cuando se sentaron a hablar de la gira, Keith dijo que no creía poder comprometerse y que no le apetecía una gran gira por estadios durante más de cuatro meses”, según detalló una fuente The Sun. Un portavoz anónimo añadió: “La banda buscaba salir de gira a principios de este año, pero tampoco lo consiguió. Es difícil para sus fans, pero los Stones volverán a los escenarios cuando estén listos”.

En octubre de 2023, en plena promoción de Hackney Diamonds, el disco con el que los Stones volvieron a los lanzamientos discográficos tras 18 años, Richards fue abierto, como nunca, a hablar sobre cómo la artritis afecta su peculiar forma de tocar la guitarra.

“Curiosamente, no me cabe duda de que sí, pero no siento ningún dolor, es una especie de versión benigna”, dijo al programa Today de BBC Radio 4. “Creo que si he bajado un poco el ritmo probablemente se deba más a la edad”.

Richards, quien tiene más de 3000 guitarras almacenadas en un container, planteó que el instrumento le mostró las posibilidades para salvar sus problemas. “Y también me pareció interesante que, cuando pienso: ‘Ya no puedo hacer eso’, la guitarra me muestra que hay otra forma de hacerlo. Algún dedo se mueve un espacio diferente y se abre una puerta completamente nueva”.

Salvaje en el escenario, y fuera de él, los años le han pasado la factura a Richards. En 2022 comentó a CBS Sunday que había logrado dejar atrás el tabaquismo, una adicción que mantuvo por más de medio siglo, gracias a un tratamiento con parches de nicotina.

“Es curioso, ya no pienso mucho en ello... A veces, ya sabes, suena una campana y algo en mi interior me dice: ‘Oye, amigo, basta’. Simplemente le doy un golpe de efecto”, dijo en esa ocasión. “Por suerte, no lo echo de menos, y eso me hace sentir bien. Hasta que empecé a ensayar para la gira en agosto pasado, y entonces me di cuenta de que tenía diez veces más aire”.

La decisión tuvo un impacto inmediato en su salud. Aseguró que tras dejar el cigarrillo tenía “mucho más aire en los pulmones y en la voz, más resistencia”.

El cigarrillo fue otra de las luchas de Richards. Se sabe que dejó la heroína en 1978 y la cocaína en el 2006. En 2018, declaró a la revista Rolling Stone que también había dejado de beber aproximadamente un año antes. “Realmente no noto ninguna diferencia, excepto que ya no bebo. No me sentía bien. Lo hice. Ya no quería eso”, señaló.

Eso sí, en esa ocasión detalló que solo bebía “una copa de vino de vez en cuando y una cerveza”. En general, ha tomado distancia de las drogas y del estilo de vida salvaje que cultivó durante buena parte de su vida. “Las drogas ya no son interesantes hoy en día. Son muy institucionalizadas y sosas. Y, en fin, las he probado todas”.

Al menos, para 2026 todo apunta a que saldrá nueva música de los Stones. En octubre, Ronnie Wood declaró a The Sun que el nuevo disco “está listo” y saldrá el próximo año, también con Andrew Watt en la silla de productor. Aquella vez había especulado con una nueva gira, que finalmente no se concretó. Como sea, vendrá un nuevo episodio para la leyenda de sus majestades satánicas.