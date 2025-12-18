SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Los problemas de salud de Keith Richards que golpearon la gira 2026 de The Rolling Stones

    Los Stones no saldrán a la carretera en la próxima temporada, en la que esperan publicar un nuevo disco. Los rumores apuntan a que parte de la decisión pasó por los 82 años del guitarrista -los cumplió justo este jueves 18 de diciembre-, quien padece artritis y ha debido adaptar su estilo a su condición.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Keith RichardsLos problemas de salud de Keith Richards que golpearon la gira 2026 de The Rolling Stones

    Aunque desde el año 2000, el espacio más natural de los Rolling Stones son las giras, el año entrante es el primero en que no saldrán a la carretera en mucho tiempo. Y en eso, entre otras situaciones, tiene que ver la condición médica de Keith Richards.

    Esta semana se informó la cancelación de los planes para una gira de los Stones por estadios del Reino Unido y Europa en 2026. El afamado medio Variety aseguró que, tras confirmarlo con una fuente cercana al grupo, la decisión pasó por el hecho de que Richards no pudo “comprometerse” con el tour.

    Richards, que cumple 82 años este jueves 18 de diciembre, padece complicaciones de salud. Y aunque participó en una sesión de tres temas en Soho Sessions en noviembre, salir de gira mundial con un largo calendario de shows, es otra cosa. Un desafío mayúsculo para una persona en el ocaso de la vida.

    The Rolling Stones

    “Cuando se sentaron a hablar de la gira, Keith dijo que no creía poder comprometerse y que no le apetecía una gran gira por estadios durante más de cuatro meses”, según detalló una fuente The Sun. Un portavoz anónimo añadió: “La banda buscaba salir de gira a principios de este año, pero tampoco lo consiguió. Es difícil para sus fans, pero los Stones volverán a los escenarios cuando estén listos”.

    En octubre de 2023, en plena promoción de Hackney Diamonds, el disco con el que los Stones volvieron a los lanzamientos discográficos tras 18 años, Richards fue abierto, como nunca, a hablar sobre cómo la artritis afecta su peculiar forma de tocar la guitarra.

    “Curiosamente, no me cabe duda de que sí, pero no siento ningún dolor, es una especie de versión benigna”, dijo al programa Today de BBC Radio 4. “Creo que si he bajado un poco el ritmo probablemente se deba más a la edad”.

    Richards, quien tiene más de 3000 guitarras almacenadas en un container, planteó que el instrumento le mostró las posibilidades para salvar sus problemas. “Y también me pareció interesante que, cuando pienso: ‘Ya no puedo hacer eso’, la guitarra me muestra que hay otra forma de hacerlo. Algún dedo se mueve un espacio diferente y se abre una puerta completamente nueva”.

    Salvaje en el escenario, y fuera de él, los años le han pasado la factura a Richards. En 2022 comentó a CBS Sunday que había logrado dejar atrás el tabaquismo, una adicción que mantuvo por más de medio siglo, gracias a un tratamiento con parches de nicotina.

    “Es curioso, ya no pienso mucho en ello... A veces, ya sabes, suena una campana y algo en mi interior me dice: ‘Oye, amigo, basta’. Simplemente le doy un golpe de efecto”, dijo en esa ocasión. “Por suerte, no lo echo de menos, y eso me hace sentir bien. Hasta que empecé a ensayar para la gira en agosto pasado, y entonces me di cuenta de que tenía diez veces más aire”.

    La decisión tuvo un impacto inmediato en su salud. Aseguró que tras dejar el cigarrillo tenía “mucho más aire en los pulmones y en la voz, más resistencia”.

    El cigarrillo fue otra de las luchas de Richards. Se sabe que dejó la heroína en 1978 y la cocaína en el 2006. En 2018, declaró a la revista Rolling Stone que también había dejado de beber aproximadamente un año antes. “Realmente no noto ninguna diferencia, excepto que ya no bebo. No me sentía bien. Lo hice. Ya no quería eso”, señaló.

    Eso sí, en esa ocasión detalló que solo bebía “una copa de vino de vez en cuando y una cerveza”. En general, ha tomado distancia de las drogas y del estilo de vida salvaje que cultivó durante buena parte de su vida. “Las drogas ya no son interesantes hoy en día. Son muy institucionalizadas y sosas. Y, en fin, las he probado todas”.

    Al menos, para 2026 todo apunta a que saldrá nueva música de los Stones. En octubre, Ronnie Wood declaró a The Sun que el nuevo disco “está listo” y saldrá el próximo año, también con Andrew Watt en la silla de productor. Aquella vez había especulado con una nueva gira, que finalmente no se concretó. Como sea, vendrá un nuevo episodio para la leyenda de sus majestades satánicas.

    Lee también:

    Más sobre:Keith RichardsThe Rolling StonesHackney DiamondsConciertosAndrew WattMick JaggerRonnie WoodMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fundación Piñera Morel entrega fondo concursable a 35 proyectos culturales

    Guía de compras de tecnología para Navidad de WOM

    Venezuela: Rusia ve una situación “potencialmente muy peligrosa” y espera que Trump no cometa un “error fatal”

    Vocera de Kast y presencia de Daza en el gobierno: “Puede ser muy amplia, sus consejos, su apoyo tiene distintos niveles”

    Wall Street rebota impulsado por menor inflación en EEUU y en Chile la bolsa sube luego de tres bajas consecutivas

    Minsal confirma la detección de primeros casos de “supergripe” H3N2 subclado K en Chile

    Lo más leído

    1.
    “Resolví atacarlos”: la carga de caballería chilena que abrió la campaña terrestre de la Guerra del Pacífico

    “Resolví atacarlos”: la carga de caballería chilena que abrió la campaña terrestre de la Guerra del Pacífico

    2.
    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación

    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación

    3.
    15 especialistas eligen los mejores libros del 2025

    15 especialistas eligen los mejores libros del 2025

    4.
    Kidd Voodoo agota 12 fechas en Movistar Arena y entra al paseo de las estrellas del recinto

    Kidd Voodoo agota 12 fechas en Movistar Arena y entra al paseo de las estrellas del recinto

    5.
    Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: todo sobre accesos, transporte y entradas

    Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: todo sobre accesos, transporte y entradas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Comienza venta de entradas para la fecha de Cris MJ en el Estadio Nacional: revisa los precios

    Comienza venta de entradas para la fecha de Cris MJ en el Estadio Nacional: revisa los precios

    Caravana Navideña Coca Cola llega a Maipú: este es el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola llega a Maipú: este es el recorrido y horario

    Fundación Piñera Morel entrega fondo concursable a 35 proyectos culturales
    Chile

    Fundación Piñera Morel entrega fondo concursable a 35 proyectos culturales

    Vocera de Kast y presencia de Daza en el gobierno: “Puede ser muy amplia, sus consejos, su apoyo tiene distintos niveles”

    Minsal confirma la detección de primeros casos de “supergripe” H3N2 subclado K en Chile

    Wall Street rebota impulsado por menor inflación en EEUU y en Chile la bolsa sube luego de tres bajas consecutivas
    Negocios

    Wall Street rebota impulsado por menor inflación en EEUU y en Chile la bolsa sube luego de tres bajas consecutivas

    Tribunal Constitucional paraliza quiebra de sociedad dueña de histórico Club de la Unión

    Marcel sobre la figura de José Luis Daza y su llegada al gobierno de Kast: “Es una persona muy calificada y muy respetada”

    Guía de compras de tecnología para Navidad de WOM
    Tendencias

    Guía de compras de tecnología para Navidad de WOM

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA

    Con un portal digital específico y ofertas especiales para smartphones: cómo Samsung refuerza su apoyo a las PYMES

    Se acerca el cuarto refuerzo: Justo Giani llega a Chile para realizarse los chequeos médicos en la UC
    El Deportivo

    Se acerca el cuarto refuerzo: Justo Giani llega a Chile para realizarse los chequeos médicos en la UC

    El Campanil comienza a armarse para el retorno a Primera División: suma dos refuerzos

    “Le encantaría ir a Colo Colo”: defensa de Olimpia de Paraguay negocia para reforzar al Cacique

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones
    Finde

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Los problemas de salud de Keith Richards que golpearon la gira 2026 de The Rolling Stones
    Cultura y entretención

    Los problemas de salud de Keith Richards que golpearon la gira 2026 de The Rolling Stones

    De Gabriela Mistral y José Donoso a Enrique Lihn y Charly García: guía para la Furia del Libro de verano 2025

    Muere Lautaro “Taby” López, voz legendaria de Pachuco y La Cubanacán

    Venezuela: Rusia ve una situación “potencialmente muy peligrosa” y espera que Trump no cometa un “error fatal”
    Mundo

    Venezuela: Rusia ve una situación “potencialmente muy peligrosa” y espera que Trump no cometa un “error fatal”

    Economía, salarios, inmigración: el fact-checking al discurso donde Trump destacó sus victorias en medio de caída de su aprobación

    Lula dice que vetará la ley que reduce las penas de los condenados por el intento de golpe de Estado en Brasil

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad
    Paula

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar