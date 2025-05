Ya partió la temporada de la trufa, el diamante negro de la cocina

La trufa es ese hongo subterráneo conocido como el “diamante negro de la cocina”, por su increíble sabor y su escasa producción, factores que lo convierten en uno de los ingredientes más caros del mundo.

Un verdadero tesoro culinario que comenzó a producirse Chile cerca del año 2009, aunque hubo que esperar al menos ocho años hasta que se desarrollara y pudiera cosechar, con la ayuda de perros incluso para poder rastrearlo.

Trufa-festival-de-la-trufa-listo-.jpg la-tercera

Foto: La Brasserie

Además, la temporada de este delicioso hongo dura sólo tres meses, de junio a agosto, así que si quieres disfrutarlo acá te contamos dónde probarlo y pedirlo por delivery.

La Brasserie

Trufa-rissoto-listo-.jpg la-tercera

Foto: La Brasserie

Mauricio Núñez y Franck Dieudonné, el mismo chef que estuvo a cargo del premiado y desaparecido restaurante Ópera y de La Brasserie en Vitacura, apostaron por una dark kitchen para su nueno proyecto, es decir, un local enfocado solo en el delivery, sin atención presencial.

Lo que ofrecen en 2 cenas La Brasserie son platos que vienen listos o con las instrucciones para terminarlos en casa, como un imperdible ossobuco ($ 8.500), braseado a las finas hierbas.

En esta temporada aprovecha de pedir sus platos con trufas, que van variando cada semana. Puede ser un camembert trufado ($ 15.000), relleno de trufa fresca y acompañado de pan tostado, por ejemplo.

También un risotto trufado ($ 15.000), de champiñones y trufa fresca con queso parmesano, que viene con el queso y la trufa aparte, con un poquito de aceite para que no pierda ni una pizca de la intensidad de su sabor y aroma. La idea es que la agregues al momento de calentar.

Los pedidos son a través de su página web, de martes a sábado.

MuuMami

Muumami-2.jpg la-tercera

Foto: Muumami

MuuMami es el nuevo delivery de Rodolfo Guzmán, el chef más famoso y reconocido de Chile, el que comanda Boragó, restaurante que está entre los 26 mejores del mundo en el ranking The World’s 50 Best.

Lo suyo es un concepto de cocina chilena de vanguardia endémica, basada en la relación con el productor, sabor y paisaje del país. Una matriz original que puedes probar en este delivery que se especializa en hamburguesas hechas con productos 100% nativos.

Es decir, puro producto endémico chileno, y algunas con trufa, como la Trúfame chancoMami ($ 16.990), una hamburguesa de carne de libre pastoreo a la brasa, con pasta de tomate rosado, doble queso chanco artesanal y aros de cebolla, en un pan brioche de campo que es una delicia. Además, viene con papas nativas y trufa.

Otra alternativa es que pidas el tartar de carne a la brasa ($ 9.990), un tartar de carne de libre pastoreo, preparado a la brasa, con trufa chilena y servida dentro de una cebolla a la brasa.

A través de su página web se hacen los pedidos.

Al Vacío Gourmet

Filete-trufado-listo-.jpg la-tercera

Foto: Al Vacío Gourmet

Al Vacío Gourmet es la versión delivery The Singular, el hotel de calle Merced, casi esquina Lastarria, frente al Parque Forestal, y donde se han hospedado desde Radiohead hasta la supermodelo Kate Moss.

Es conocido por su restaurante de mantel largo y cocina con productos de estación y de la Patagonia, a cargo del chef Hernán Basso.

Los mismos platos que ahora puedes probar por delivery, en formato al vacío, técnica de cocina a fuego lento que permite preservar todos los sabores y texturas. Lo único que debes hacer es calentar en agua hirviendo por 10 minutos, en la misma bolsa en la que llegan. También las puedes congelar hasta por seis meses si quieres.

Por estos días uno de los platos estrella es el filete ($ 9.490), que lleva una pasta de trufa con aceite de oliva y demi-glace. Queda perfecto si lo acompañas con el puré de papaapio ($ 3.500).

Encárgalo a través de su página web, de lunes a viernes, de 9.30 PM a 5.30 PM.

Bao Mamba

Bao-Mamba-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Bao Mamba

También dark kitchen es Bao Mamba, decir un local que funciona sólo como delivery o para llevar, a cargo César Sierra, chef que trabajó en restaurantes como La Mesa en Vitacura, y en el hotel Verso, en Valparaíso.

Lo que manda ahí es una cocina inspirada en la cocina callejera asiática, como los baos, esos panes hecho al vapor con la textura del terciopelo.

Además, si sumas $ 2.000 al precio de carta, puedes probar cualquiera de estos platos con un toque de trufa fresca de Truferos Grau.

Pruébala en versiones como el bao pork belly ($ 6.300 con trufa), que es este pan hecho al vapor relleno de panza de cerdo ahumado, pepino encurtido, korean spicy bbq, sésamo negro y cebolla frita. Más trufa por cierto.

O el noodles bowl ($ 8.500 con trufa), que es un salteado de fideos con ajo, jengibre y verduras, panza de cerdo ahumada, semillas de sésamo, maní, encurtidos y salsa mamba. ¡Deliciosos!

Pedidos en su página web.

El taller

El-Taller.jpg la-tercera

Foto: El Taller

El Taller es una heladería artesanal ubicada en Providencia, que en 2018 fue elegida como la tercera mejor heladería de Latinoamérica, según el concurso The World’s 50 Best Ice Cream Parlors de la web The Daily Meal.

Se caracteriza por sus helados de autor y sabores de temporada, compo su imperdible novedad: el Fior di panna trufa negra ($ 9.990), que es una edición limitada de helado de trufas negras frescas de Truferos Grau.

Ideal para probar solito o con otro de los sabores de esta heladería, como el de Pop Corn Caramelo ($ 5.900), un helado de palomitas de maíz que tiene cabritas crocantes y salsa de caramelos. ¡El acampañamiento ideal para una maratón de series!

Los pedidos se hacen a través de su página web.

Verlini Gourmet

aceite-listo-.jpg la-tercera

Foto: Verlini Gourmet

Verlini Gourmet es otra alternativa si lo que quieres es darte un gusto.

Eso porqiue ahí encuentras dos versiones de aceite trufado, uno con láminas de trufa y otro con aroma. Además de salsas trufadas, ideales para comer con pastas o quesos, por ejemplo.

Una muy buena alternativa para tener en casa en el aceite ($ 11.900), que viene con láminas de trufa negra, o el aceite con aroma de trufa negra ($ 10.990).

También puedes elegir las salsas, como la de trufa blanca ($ 7.990), que viene con champiñones y es ideal para comer con pan tostado o para darle un toque extra a tus pastas y risottos.

Pídelos a través de su página web.