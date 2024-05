Condonación del CAE ¿Es justa? ¿Solo es una motivación electoral? ¿Hay otras prioridades? ¡Déjanos tu opinión!

“Hay un compromiso de hacer una propuesta en septiembre”. Con estas palabras en la Radio Duna, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó que el gobierno entregará una propuesta para la condonación del CAE.

De acuerdo a Marcel, este proyecto de ayuda de los deudores del Crédito con Aval del Estado “tendrá que ser a la escala de las posibilidades financieras del país y si hay que hacer un esfuerzo adicional, tiene que ser autocontenido, es decir, con recursos que se generen para ese propósito en particular2.

Bastó que Marcel hiciera el comentario para que cayeran las críticas.

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseguró que esta condonación “cuesta hoy día unos US$ 2.200 millones, se come casi el 13% del presupuesto de educación completo, y subiendo, porque recuerden ustedes que cuando se hizo la gratuidad, se dejaron gatillos para que esta fuera aumentando del 60% al 70% de la población (...). Entonces, no hay plata para esta cuestión, y gobernar es priorizar”.

La oposición tampoco de demoró en criticar la propuesta de condonación de CAE. Por ejemplo, el diputado UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que “es una gran irresponsabilidad y lo que busca es que el Presidente Boric lo anuncie el 1 de junio. Es un premio para quienes no han pagado y no para quienes sí lo han hecho”.

Incluso en el oficialismo han criticado la iniciativa. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, consideró que la propuesta “es un tema que se ha debatido bastante y que no hay recursos suficientes para aquello, son tres o cuatro puntos del PIB que no estamos en condiciones como país de asumir”.

Incluso fue más allá en los cuestionamientos: “Se hace solo con motivaciones electorales, y me parece muy complejo aquello”.

Una de las voces más duras vino del economista, académico y expresidente de Codelco, Óscar Landerretche (PS), quien calificó la eventual condonación como “inmoral”.

En el gobierno, la ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió a los críticos: “Muchas personas están opinando de esta propuesta antes de conocerla, yo los invitaría a opinar cuando la conozcan”.

Y Marcel volvió a la carga: “Lo que está trabajando el gobierno es una propuesta que sea justa con los deudores, pero también especialmente con quienes están pagando sus deudas. Va a ser una propuesta abordable desde el punto de vista financiero que no va absorber recursos de otros sectores donde hay una necesidad prioritaria”.

