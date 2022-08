Bernardo Fontaine, coordinador del Rechazo: “No he visto ninguna encuesta que indique una disminución del Rechazo”

Son las 16.30 del jueves y Bernardo Fontaine, uno de los cuatro coordinadores de la franja electoral del Rechazo, comenta que recién pudo almorzar algo rápidamente en su oficina. “Son miles las cosas que hay que ver... Esto (la campaña del plebiscito de salida) es como estar adentro de una guerra”, comenta el economista y exconvencional, antes de partir esta conversación.

-¿Y cómo se viene esta última batalla?

-Sin cambios. En la franja se ratificará que el Rechazo es transversal y diverso y pondremos énfasis en ir a votar, con piezas que transmitan más entusiasmo y alegría. Nuestra franja, según nuestros sondeos, ha tocado lo que los chilenos sienten: que la Nueva Constitución (NC) está mal hecha, que se hizo con rabia y con rabia nada sale bien, y que vamos por una mejor.

-¿No es un engaño haber mantenido “escondidos” a los políticos que hoy llevan las riendas de la derecha?

-Es que los políticos de derecha, más bien los partidos, cedieron públicamente su espacio (en la franja) a las organizaciones sociales, porque este plebiscito justamente se trata de elegir en qué tipo de sociedad viviremos. Y porque la Convención les cerró las puertas a las iniciativas propuestas por la sociedad civil. Ahora, los políticos tampoco han estado escondidos, han seguido muy visibles trabajando como parlamentarios, presentes en sus territorios, en los medios de comunicación y en redes sociales.

-Una de las premisas de su equipo era no cometer errores, ¿cómo no advirtieron que el relato del trabajador sexual -que contó que decidió no denunciar a un cliente que le disparó con una escopeta- iba en contra de la lucha de las organizaciones LGBT por visibilizar estos hechos de violencia?

(Fontaine denota cierto nerviosismo al responder) Él cuenta su historia, explica por qué rechaza una Constitución hecha con un sentimiento equivocado y nunca llamó a no denunciar agresiones. Él habló de perdón y cada uno es libre de decidir si perdona, a quién y cómo. Ni él ni nosotros buscábamos dar lecciones a nadie.

-¿Cuál era el mensaje que buscaban transmitir?

-Que personas muy diversas, por distintas razones, están hoy por el Rechazo.

“Los chilenos no van a poder exigirle al Estado vivienda con subsidios propias”

-¿El Apruebo ha denunciado una campaña de desinformación por parte de ustedes, entre ellas, el que los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales, como usted instaló a fines de marzo. ¿Insiste en su denuncia?

-La NC permite que cualquier gobierno, con el 50% más uno de los votos de los diputados, pueda estatizar los fondos. No expropiarlos, sino que nacionalizarlos. Esta posibilidad tienta a muchos políticos, como lo muestra el programa del Presidente Boric. No es casualidad que los constituyentes hayan rechazado más de 15 veces garantizar la propiedad de los ahorros de los trabajadores en la NC.

-Pero este es un supuesto, no una certeza.

-Un gobierno con la mitad más uno de los votos de los diputados podría cambiar de un plumazo las cuentas individuales de los trabajadores a cuentas nacionales en manos del Estado.

-La vivienda es otro de los temas que sus adversarios denuncian una campaña de desinformación. Aseguran que el derecho a la vivienda digna está garantizado en el Artículo 51 de la NC.

-Efectivamente, está el derecho a la vivienda digna, pero no dice que la vivienda social sea preferentemente propia. Entonces, el Estado podría cumplir este derecho entregando viviendas en arriendo, cuando el sueño de toda la familia chilena es una casa propia. Entonces, los chilenos no van a poder exigirle al Estado vivienda con subsidios propias.

-Pero eso es muy distinto a decir que no habrá derecho a la casa propia. ¿Reconoce que sectores del Rechazo se han aprovechado de estas ambigüedades para “meter miedo”?

-No, lo que pasa es que esta es una mala Constitución llena de ambigüedades, lo cual lleva a que existan distintas interpretaciones. Y por definición, una buena Constitución es aquella en que todos entendemos lo mismo. Ante la falta de argumentos, el Apruebo acusa de que todos los cuestionamientos son fake news. Pero esto se cayó en el momento en que el Presidente Boric y sus partidos suscribieron el acuerdo (para hacer reformas a la NC si gana el Apruebo), donde reconoce que el texto está lleno de fallas y proponen arreglarlo. Si hablamos de mentiras y desinformación, hablemos de la franja del Apruebo, donde se vende a la NC como una especie de varita mágica que traerá el cielo a la tierra: que los chilenos trabajarán menos, los sueldos subirán, se acabarán la corrupción y las colusiones, habrá salud sin lista de espera y mejorarán las pensiones. Eso es populismo puro y demagogia incumplible que desprestigia más la política. Pero los chilenos no se creen cuentos.

El rol de Boric en la campaña “ha sido desilusionante y poco republicano”

-¿Calificaría como intervencionismo el rol de Boric en la campaña?

-Ha sido desilusionante y poco republicano. Ya veremos si ha sido legal o no. Creo que el Presidente se equivocó al unir la suerte de su gobierno a un plebiscito que divide a los chilenos.

-Pero si gana el Apruebo, él será el gran ganador.

-Claro, si gana el Apruebo será el triunfo de Boric.

-A diferencia de ustedes, el Apruebo cerrará la campaña con varios actos masivos, ¿cree que esta demostración de fuerzas les pueda pasar la cuenta en la recta final?

-No, pienso que este plebiscito es demasiado trascendente para que unos conciertos sean determinantes. La campaña del Apruebo es la típica campaña política, con una franja en que se vende humo, con políticos y mítines de la vieja política. El Rechazo, en cambio, es transversal, ciudadano, diverso y diariamente tiene múltiples actos ciudadanos, pero con un estilo distinto.

-El Apruebo también buscan instalar el concepto de “caballo pillado…”

-No he visto ninguna encuesta que arroje una disminución de la diferencia que el Rechazo ha mantenido sobre el Apruebo durante muchas semanas. Todas las encuestas nos siguen dando ventaja. Ahora, el resultado final lo sabremos el próximo domingo.

-¿Cómo imagina será esa noche?

-El triunfo del Rechazo será un alivio para los chilenos y el comienzo de un gran acuerdo que nos una. Será una victoria sobria, una jornada tranquila. Los chilenos no toleraríamos algo distinto.

-Pero podrían surgir voces que cuestionen un triunfo del Rechazo. El miércoles en un acto ante estudiantes de la U. de Chile, Daniel Jadue (PC) dijo que, desde su inicio, la Convención fue víctima de una “campaña de desprestigio brutal”...

-El alcalde siempre ve lo que quiere ver. Lo peor que le podría pasar a la extrema izquierda sería concluir que el Rechazo ganó el plebiscito porque los chilenos fueron engañados. Sería una falta de respeto a los votantes y una falta total de autocrítica. Por eso es necesario estar recordando la vergüenza que fue la ceremonia de inauguración, el caso Rojas Vade o la soberbia con que el Apruebo dejó fuera las ideas de la centroizquierda, la centroderecha y las iniciativas populares ciudadanas.