Eliminar las exenciones tributarias o el aborto libre son algunos de los temas que mayor apoyo concitan entre los diputados y los senadores electos -de distintas bancadas y listas- que contestaron la encuesta de La Tercera realizada para su interactivo digital llamado “Match Electoral”.

Al igual como se hizo con las respuestas entregadas por los convencionales que participaron del Match Constituyente, esta vez entregamos las respuestas de 118 diputados -de un total de 155- y 29 senadores electos -de un total de 50- que serán parte del nuevo Congreso que asumirá en marzo de 2022. Los parlamentarios electos se pronunciaron sobre algunos temas claves del nuevo ciclo político como pensiones, salud, deuda universitaria, migración, impuestos, energía y campamentos, entre otros.

Los datos arrojan que existen mayorías, aunque ninguna concita un apoyo superior. Es decir, el máximo respaldo hacia una iniciativa alcanza 80 parlamentarios en la Cámara, y 20, en el Senado. Esto demuestra, como ya ha sido analizado, que el próximo gobierno tendrá que llegar a amplios acuerdos para aprobar sus propuestas.

Aquí exponemos los resultados de algunos de estos temas mientras que la totalidad de las opiniones por cámara, listas y partidos los podrás encontrar en el interactivo digital al que puedes acceder en el código QR.

La dificultad de apoyos mayoritarios

Sobre la interrupción del embarazo, 59 de los 118 diputados electos que respondieron la encuesta están por avanzar hacia el aborto libre, seguro y gratuito, lo que representa un 50% del total. Mientras que 36 de ellos (30,5%) creen que se debe mantener la legislación actual que establece que la interrupción del embarazo solo se debe permitir en tres causales: inviabilidad del feto, peligro de muerte de la madre y violación. En tanto, solo 23 diputados electos (19,5%) creen que se debe retrotraer la legislación actual. En el Senado, en tanto, las posturas están divididas: 13 de los senadores (44,8%) que respondieron están por avanzar hacia un aborto libre, mientras que 12 (41,4%) están por mantener las tres causales. Mientras que solo cuatro (13,8%) de los senadores que respondieron creen que hay que revocar la ley de tres causales.

En relación al matrimonio igualitario y la adopción homoparental, la pregunta fue clara: ¿Está de acuerdo? Entre los diputados electos que contestaron nuestra encuesta, la mayoría es evidente y es la que más apoyo tiene entre las distintas interrogantes que se realizaron: 80 de los diputados (67,8%) cree que se debe avanzar hacia el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. En tanto, 32 de los diputados electos (27,1%) que contestaron creen que no se debe avanzar en ninguna de las dos reformas, y solo seis (5,1%) optaron por la alternativa que se inclina solo por aprobar el matrimonio igualitario y no la adopción homoparental. En el Senado, los datos son similares; 20 de los senadores que contestaron nuestra encuesta (69%) están de acuerdo con ambas demandas, mientras que ocho de ellos (27,6%) las rechazan y solo uno de ellos aprobaría el matrimonio igualitario (3,4%).

“Se debe reformar la institución de Carabineros dotándola de mejor tecnología para combatir la delincuencia y además fortalecer el control civil, su rendimiento de cuentas y el resguardo de los derechos humanos”. Esa es la alternativa que más apoyo concitó entre los diputados electos que contestaron la encuesta; 68 de ellos (57,6%). En tanto, 37 de los parlamentarios (31,4%) que llegarán en marzo optaron por la alternativa que propone “refundar la institución” y solo 13 diputados electos contestaron que se debe mantener a Carabineros tal como está. En el Senado, por otro lado, 19 de los senadores que contestaron (65,5%) están por la alternativa que indica que hay que reformar la institución para dotarla de mayor tecnología y un resguardo de los derechos humanos. Mientras que solo siete senadores (24,1%) están por la alternativa de refundar, y solo tres (10,3%), por mantener Carabineros tal como está actualmente.

En el tema impositivo, las respuestas muestran en general un cierto consenso en eliminar exenciones tributarias, pero una división en cuanto al nivel de profundidad que debiera tener una potencial reforma. En la Cámara, 65 de los 118 nuevos parlamentarios que contestaron la encuesta (55,1%) plantean que se deben eliminar exenciones, reducir la evasión, e implementar un impuesto a los super-ricos, mientras que el 13,6% de los que respondieron afirma que se deben eliminar las exenciones tributarias para recaudar más, así como tomar medidas para disminuir la evasión y elusión tributaria, y el 31,4% señala que se deben reducir impuestos y aumentar la eficiencia en el gasto público. En el Senado, en cambio, entre las 29 respuestas, el 44,8% está a favor de la primera alternativa -que incluye el gravamen a los super-ricos-, el 17,2% plantea tomar otras medidas que no incluyen ese impuesto, y el 31% apuesta por reducir gravámenes.

Una de las áreas sensibles y que ha generado debate en los últimos años es la de los fondos de pensiones. Al plantearles el tema a los parlamentarios electos, se aprecia una diferencia que puede ser significativa entre las posturas que existen en la Cámara y el Senado. Mientras en el primer cuerpo la alternativa de eliminar las AFP y crear un nuevo sistema público de seguridad social sin fines de lucro y con aportes tripartitos (empleador, trabajador/a y Estado) concita el apoyo del 54,2% de quienes respondieron el sondeo, entre los senadores la alternativa tiene el 41,4% de respaldo. De hecho, allí empata en porcentaje en la Cámara Alta con la opción que propone reformar las AFP hacia un modelo mixto de capitalización individual y solidaria, alternativa que entre los diputados aglutina al 35,6% de las respuestas. La otra postura, de mantener las AFP tal como las conocemos y a lo más aumentar la cotización para ahorro individual, tiene el respaldo del 10,2% de los diputados que contestaron, y el 17,2% de los senadores que participaron en la encuesta.

Un tema que ha estado en las demandas de los movimientos estudiantiles es la eventual condonación de la deuda universitaria, ya sea del CAE o con quienes tuvieron otras formas de financiamiento, como el Fondo Solidario. En un primer escenario, las posturas en la Cámara Baja aparecen bastante favorables a considerar esa medida. 71 de los 118 diputados que respondieron (el 60,2%) afirman que se debiera aplicar esta iniciativa porque la educación debiera ser siempre gratuita, mientras que el 39% se muestra en contra, pero asegura que el pago debiera ser contingente al ingreso, y apenas un diputado electo afirma que no se debiera condonar la deuda ni tomar otras medidas porque implica un alto gasto fiscal. Eso sí, el panorama en el Senado es diferente: la mayoría de quienes respondieron (58,6%) afirma que no se debiera condonar la deuda, sino que se debiera hacer el pago proporcional a lo que gane la persona. La alternativa de perdonarpor completo reúne el 37,9% de los apoyos, y, al igual que en la Cámara, sólo un senador plantea que no se debiera tomar ninguna medida al respecto.

Es una de las preguntas donde hay más acuerdo entre diputados y senadores en relación con la alternativa escogida. Al consultar sobre qué se debe hacer en relación al fenómeno migratorio en Chile, el 59,3% de los diputados y el 62,1% de los senadores que respondieron el sondeo se muestran de acuerdo con permitir la entrada de migrantes, pero frenar la inmigración ilegal y expulsar a quienes hubiesen ingresado de esa forma. También en ambos casos, la segunda alternativa con más menciones es la que apunta a permitir el libre flujo de migrantes, regularizar a los que ya están en el país y establecer una política de refugio para migrantes de América Latina y el Caribe: esta opción la respaldan el 33,9% de quienes contestaron en la Cámara y el 27,6% de los que lo hicieron en el Senado. Por último, la opción que propone paralizar el ingreso de migrantes al país hasta que se recuperen los niveles de empleo prepandemia cuenta con el 6,8% de apoyo entre los diputados, y el 10,3%, entre los senadores.

¿Hay coincidencias entre las listas de la Cámara de Apruebo Dignidad y el Frente Social Cristiano con sus presidenciables?

El Frente Social Cristiano tiene, en casi todos los puntos, posturas cohesionadas y alineadas con José Antonio Kast. De las diez preguntas analizadas, en nueve la gran mayoría de los parlamentarios -al menos 11 de los 15 electos en esa lista- respondieron igual que su candidato presidencial. La excepción a la regla es el tema de Carabineros, donde Kast opta por “reformar la institución” introduciendo mejoras, mientras que su bancada se inclina por mantenerla como está.

En el caso de Apruebo Dignidad y su candidato Gabriel Boric, se presenta un escenario muy similar al de Kast y su lista. En nueve de las diez preguntas más de 30 diputados (de los 37 electos) coinciden con Boric. El punto de inflexión ocurre en el tema de migración, donde el presidenciable se mostró a favor de “permitir el ingreso de migrantes, pero frenar la inmigración ilegal”, alternativa escogida por solo siete diputados de su lista, versus permitir el libre flujo de migrantes, seleccionada por 29 parlamentarios.

Qué dicen el Frente Social Cristiano y el PDG, las nuevas bancadas de la Cámara

Serán las dos grandes debutantes en el Congreso 2022. Por un lado, el Frente Social Cristiano (FSC), que agrupa al Partido Republicano de José Antonio Kast y al Partido Conservador Cristiano, que irrumpe con 15 diputados y un senador; por el otro, el Partido de la Gente (PDG), asociado a la candidatura de Franco Parisi y que tendrá seis representantes en la Cámara Baja.

¿Cuáles son sus posturas? En la revisión, 12 parlamentarios de la bancada del FSC y cinco de los seis del PDG respondieron la encuesta de La Tercera. En el caso del bloque asociado a Kast, por ejemplo, hay unanimidad en no permitir ningún tipo de aborto y, por ende, legislar para revocar la ley de aborto en tres causales. También hay unanimidad en buscar una reducción de impuestos más que una reforma para recaudar más fondos. Sólo uno de los 12 legisladores que contestaron está a favor del matrimonio igualitario, aunque sin adopción: los otros 11 afirman no respaldar ninguna de las dos demandas. Ninguno está de acuerdo con condonar la deuda del CAE, y sólo uno apoya adelantar el cronograma actual de retiro de centrales a carbón.

En el caso del PDG, hay unanimidad en mantener el estándar de las tres causales para el aborto y, por tanto, no respaldar una legislación que amplíe ni revoque las causales, reformar Carabineros pero no refundarlo, e impedir el desalojo de campamentos sólo en casos justificados con el fin de resguardar el derecho a la propiedad. En el caso del CAE, cuatro están a favor de condonarlo y uno de establecer un pago contingente al ingreso; tres diputados plantean reformar la AFP hacia un modelo mixto y dos plantean eliminarlas definitivamente, y cuatro están de acuerdo con acelerar el cronograma de retiro de plantas a carbón.

¿Y cuáles son las coincidencias de los cinco diputados del Partido de la Gente que respondieron la encuesta? Con el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, coinciden en al menos tres temas: eliminar exenciones tributarias y el impuesto a los super-ricos, la condonación de la deuda CAE y adelantar el calendario para cerrar centrales eléctricas a carbón. En tanto, con José Antonio Kast la lista del Partido de la Gente tiene coincidencias en dos respuestas: tanto el presidenciable como la lista cree que no se pueden hacer excepciones para quienes ocupan terrenos ilegalmente e instalan campamentos, y también en que se debe reformar Carabineros, pero no refundar la institución.