Entrevista al nuevo embajador de China, Niu Qingbao: “Confiamos que la parte chilena tratará al capital extranjero por igual”

“El antiguo filósofo griego Heráclito decía que ‘ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces’”, responde el nuevo embajador de China en Chile, Niu Qingbao, al ser consultado si su estilo será similar al de su antecesor, Xu Bu. “Cada uno tiene su propia personalidad”, agrega. Sin embargo aclara que finalmente las responsabilidades son las mismas: “Salvaguardar los intereses de su propio país y promover las relaciones amistosas con el país donde está acreditado”.

El representante diplomático, que hasta su designación se desempeñó como vicealcalde de la ciudad de Chengdú, llegó a Chile en febrero pasado y tras cumplir rigurosamente su cuarentena, inició este mes sus labores formales en el país. En su agenda tiene el proceso de implementación del 5G, las crecientes inversiones de su país en el sector energético y la cooperación con Chile en la lucha contra el Covid19, donde las vacunas han sido un punto clave.

Sobre todo ello aceptó responder, aunque por escrito, a La Tercera, en su primera entrevista a un medio chileno desde su llegada al país.

¿Cómo evalúa el actual momento de las relaciones entre China y Chile? Se acaban de celebrar los 50 años de relaciones, pero cuando eso sucedió no había embajador de China en Chile. Algunos lo vieron como una señal de Beijing.

En los últimos 50 años, las relaciones entre China y Chile han resistido la prueba del cambiante panorama internacional y siempre han mantenido un buen impulso de desarrollo, cosechando resultados fructíferos en las cooperaciones, y se han convertido en un modelo de colaboración y solidaridad entre los países de mercados emergentes. (...) Por eso, se puede decir que las relaciones China-Chile han entrado en periodo de madurez, están en el mejor momento de su historia.

La parte china concede alta importancia al desarrollo de las relaciones con Chile y en diciembre del año pasado, el presidente Xi Jinping y el presidente Sebastián Piñera mantuvieron una conversación telefónica especial en el mismo día del 50º aniversario, intercambiando felicitaciones y trazando conjuntamente planes para el desarrollo de las relaciones bilaterales. (...)

Como el nombramiento de embajadores es un asunto serio en todos los países, China siempre ha sido muy cautelosa en el nombramiento y designación de un embajador, realizando análisis exhaustivo de los candidatos y cumpliendo con los procedimientos legales necesarios. Chile es un país importante, buen amigo y socio para China, por lo que el nombramiento del embajador en Chile no se puede tomar a la ligera. Si hubiera alguna señal, esta sería que China concede mucha importancia a Chile y a las relaciones bilaterales.

¿Hemos visto presencia de inversión china en el sector eléctrico, en tecnología, infraestructura? ¿En qué otros sectores hay interés de invertir?

La cooperación China-Chile ha estado a la vanguardia de la cooperación China-América Latina por largo periodo de tiempo, siendo Chile el primer país latinoamericano en suscribir un acuerdo bilateral sobre la adhesión de China a la OMC, en reconocer a China como plena economía de mercado, y en firmar y actualizar el Tratado de Libre Comercio con China. Gracias a los esfuerzos conjuntos de ambas partes, China ha sido el primer socio comercial, el mayor mercado de exportación chilena y el principal país de sus importaciones por 11 años consecutivos.

La cooperación en inversiones forma parte importante de la cooperación económica y comercial entre China y Chile. En los últimos años, Chile ha intensificado sus esfuerzos para atraer inversión extranjera, y como resultado, las empresas chinas han empezado a invertir en los ámbitos como electricidad, energía, infraestructura y tecnología. (...) En cuanto a otras áreas en que la parte china tiene interés, creo que las definen las propias empresas que son entidades de inversión. Siempre que las empresas puedan encontrar proyectos y socios adecuados para lograr beneficios mutuos y ganancia compartida, el gobierno chino lo ve favorable.

¿China sigue viendo al litio como una buena opción de inversión en Chile?

China es el mayor consumidor de litio y el mayor productor de baterías de litio a nivel global, y Chile tiene una de las reservas de litio más grandes del mundo, por lo que los dos países son socios naturales. Después de la compra de acciones de SQM por la empresa china Tianqi Lithium, ambas partes han profundizado continuamente la cooperación en esta área, explorando la aplicación de nuevas tecnologías y logrando resultados positivos. El gobierno chino alienta a las empresas chinas a ampliar su participación en la explotación de litio en Chile bajo principios de beneficio mutuo y ganancia compartida, exigiendo que dichas empresas respeten estrictamente las leyes y regulaciones chilenas, cumplan activamente con sus responsabilidades sociales y aumenten continuamente el valor agregado de los productos para beneficiar a ambos países y sus pueblos.

¿Existe inquietud de parte de Beijing de un mayor alineamiento de Chile con Estados Unidos? Se lo pregunto porque en algunos círculos diplomáticos se comentó que el reciente caso de las cerezas chilenas supuestamente contaminadas con Covid-19 fue una represalia de China a la posición que ha asumido el gobierno chileno.

China persiste invariablemente en una política exterior de paz, independencia y autodeterminación. Para todos los asuntos internacionales, China decide su propia posición y políticas de conformidad con los méritos del asunto en sí, partiendo de los intereses fundamentales del pueblo chino y del pueblo de todo el mundo. China no cederá a ninguna presión externa ni se alineará con ninguna potencia o alianza, y se opone al hegemonismo, creyendo que los países deben resolver pacíficamente las disputas y controversias a través de consultas, y no pueden interferir en los asuntos internos de otros países bajo ningún pretexto. China promueve activamente el establecimiento de un nuevo orden internacional político y económico, justo y razonable, y está comprometida con el desarrollo de una nueva relación internacional, caracterizada por respeto mutuo, equidad, justicia y cooperaciones de beneficio mutuo. (...)

Como socios estratégicos integrales, China y Chile han promovido sus relaciones y cooperaciones en todos los ámbitos bajo los principios de respeto mutuo, igualdad, beneficio mutuo y desarrollo común, lo cual ha jugado un papel positivo en el desarrollo de ambos países y la mejora de la vida de sus pueblos. En cuanto a la exportación de cerezas a China, no existe una supuesta “represalia” contra la parte chilena. Esta especulación sólo es una idea delirante sin ningún fundamento.

¿Cómo ve el proceso de licitación del 5G en Chile?¿Hubo algún acuerdo entre WOM y Huawei en el reciente proceso de licitación?

La reciente licitación de espectro de bandas para tecnología 5G es un avance importante en la implementación de la estrategia 5G (...). Chile se convertirá en uno de los países líderes de la economía digital en América Latina. Las empresas chinas, incluyendo Huawei, están dispuestas a participar activamente en la construcción de infraestructura y aplicación de tecnología 5G en Chile. En cuanto a la participación de Huawei en la licitación y su cooperación con WOM, como es un asunto comercial, le recomiendo consultar directamente a las empresas correspondientes.

¿Considera que Estados Unidos está presionando indebidamente a países como Chile en su proceso de implementación de nuevas tecnologías como el 5G?

Creemos que todos los países, incluyendo Chile, tienen el derecho a elaborar estrategias de tecnología digital y desarrollo económico de acuerdo con sus realidades nacionales, y durante el proceso de implementación de 5G, no deben estar sujetos a las presiones políticas e interferencias provenientes de fuerzas externas.

China no intervendrá en la selección de sus socios de cooperación de 5G de ningún país, pero se opone firmemente al uso de medidas administrativas de EE.UU. con fines políticos, para interferir o excluir a empresas chinas en la cooperación internacional normal y la competencia de mercado. (...)

La inversión en la compañía eléctrica CGE generó un debate en distintos ámbitos políticos de Chile sobre la presencia China en sectores estratégicos de la economía. ¿China ha recibido alguna señal del gobierno de Chile de que podría limitar la inversión extranjera en áreas estratégicas?

A medida del desarrollo acelerado de la economía china y el aumento gradual de la capacidad de las empresas chinas, la fusión y adquisición en el extranjero se ha convertido en una opción realista para su internacionalización y es una manifestación importante de la plena integración de China en el sistema económico mundial. Estas fusiones y adquisiciones vienen de decisiones autónomas y son conductas de mercado. No solo contribuirán al desarrollo coordinado y complementariedad de ventajas entre las empresas chinas y extranjeras, sino también al desarrollo socioeconómico local.

El gobierno chino siempre exige que las empresas chinas cumplan estrictamente con las leyes y regulaciones locales en su desarrollo en el extranjero y operen de acuerdo con las mismas. Chile es un país regulado por leyes y el más amigable para los negocios, y con el mejor ambiente de inversión en toda América Latina, y a lo largo del tiempo es pionero regional en las cooperaciones con China. Confiamos en que la parte chilena tratará al capital extranjero por igual como siempre, y juzgará de manera objetiva y justa la adquisición de CGE por parte de State Grid, y dará un trato justo a estas prácticas comerciales normales.

En el debate por el 5G algunos gobiernos occidentales han comentado que la Ley de Seguridad de China que obliga a las empresas a compartir información con el gobierno si este la requiere representa un problema. ¿Qué responde a esas afirmaciones?

Son razonables las preocupaciones de distintos países sobre la seguridad cibernética. Sin embargo, para medir la seguridad y la inseguridad de los equipos 5G, se debe basar en los hechos, pruebas y reglas. El gobierno chino implementa estrictamente el principio de protección de la seguridad de los datos y no ha exigido ni exigirá a las empresas chinas a proporcionar datos de ultramar al gobierno chino contra las leyes de otros países.

Al mismo tiempo, abogamos por el perfeccionamiento de la gobernanza del ciberespacio global, estableciendo reglas abiertas y transparentes, y salvaguardando efectivamente la seguridad de los datos en todos los países, en lugar de jugar el truco del ladrón que grita “detengan al ladrón” y lanzar calumnias como hacen algunos países. Con este fin, China presenta la “Iniciativa Global de Seguridad de Datos”, se opone al uso de la tecnología de información para robar datos importantes e infringir información personal, al abuso de la tecnología de información para monitorear a otros países a gran escala, exige las empresas no instalar puertas traseras en sus productos y servicios, y aboga por que todas las partes, sobre la base del respeto mutuo, deban fortalecer la comunicación e intercambio, profundizar el diálogo y la cooperación, construyendo juntos una comunidad ciberespacial de un futuro compartido pacífica, segura, abierta, cooperativa y ordenada.

Constatamos que Huawei ha anunciado que está dispuesta a firmar acuerdo sin puertas traseras con cualquier país socio, a establecer un centro de evaluación de seguridad cibernética en cualquier país, y a comunicarse en profundidad con todos los sectores de Chile de manera abierta y transparente para discutir las medidas como la realización de pruebas y la firma de acuerdos, disipando las preocupaciones innecesarias de algunas personas.

En relación al combate de la pandemia, la vacuna Sinovac ha sido clave en el proceso de vacunación en Chile. ¿No hay riesgo de demora en la producción y en las entregas?

Que yo sepa, ya han llegado varios cargamentos de la vacuna Sinovac que suman más de 10 millones de dosis, y la producción y la entrega han sido fluidas. La parte china está intensificando la coordinación para proporcionar más vacunas a Chile lo antes posible. (...) Confiamos en que la vacuna china jugará un papel activo en la construcción de la línea de defensa inmunológica para Chile y ayudará al pueblo chileno a superar la epidemia lo antes posible. (...)

Durante el anterior gobierno de EE.UU. se vio una creciente tensión entre Washington y Beijing. ¿Cómo ve China la llegada de Joe Biden? ¿Confían en una mejora de las relaciones bilaterales?

En los últimos años, las relaciones entre China y Estados Unidos se han desviado de la vía normal y se han encontrado con las mayores dificultades desde el establecimiento de relaciones diplomáticas. La causa fundamental es que la última administración de Estados Unidos, impulsada por sus propias necesidades políticas, hizo juicios gravemente erróneos e interpretaciones severamente distorsionadas sobre la dirección y las políticas de China, y sobre esta base, tomó diversas medidas para contener y reprimir a China, lo que ha infligido un daño inconmensurable a las relaciones bilaterales.

China no ha tenido la intención de desafiar o reemplazar a Estados Unidos. China desea tener una coexistencia pacífica y gozar de un desarrollo común con Estados Unidos. Con la toma de posesión del presidente Joe Biden, ha llegado el momento crítico para las relaciones entre China y Estados Unidos, brindando nuevas oportunidades. El presidente Xi Jinping y el presidente Joe Biden mantuvieron su primera conversación telefónica en víspera del Año Nuevo chino, en la que el presidente Xi declaró que China está dispuesta a centrarse en la cooperación con EE. UU. y gestionar las discrepancias, a fin de lograr el desarrollo saludable y constante de las relaciones entre China y Estados Unidos, siguiendo el espíritu de no buscar conflictos o enfrentamientos, respeto mutuo, cooperación y ganancia compartida. China espera que la parte estadounidense siga la corriente de la historia, que vea claramente la tendencia predominante del mundo, que abandone todos sus prejuicios, que evite sospechas injustificadas, y que promueva el retorno de su política hacia China a la razón, a fin de lograr el desarrollo saludable y constante de las relaciones entre China y Estados Unidos. Esto no solo redunda en los intereses de ambos pueblos, sino también en los intereses comunes de toda la comunidad internacional.