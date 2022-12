Nada más llegar a la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el 12 de marzo de 2020, le tocó uno de esos retos que marcan la carrera de un dirigente: la pandemia y el proceso constituyente.

“La más difícil que he hecho en mi vida es conseguir ventiladores y cánulas, que fueron apoyados por los empresarios y que fueron llegando oportunamente”, señalaba Juan Sutil Servoin (60) en una entrevista a La Tercera el 25 de diciembre de 2020 -hace justo dos años-, donde repasaba sus nueve meses al mando del mayor gremio empresarial del país, marcados por el estallido y el coronavirus y sus efectos económicos.

Fue justamente a raíz del 18-O en 2019 que su nombre saltó fuera de la esfera empresarial, luego de que Empresas Sutil le quitara el auspicio a un programa pagado sobre el mundo agrícola en CNN Chile.

“La razón obedece a la deplorable actitud (del canal) en los momentos en que Chile necesitaba de un periodismo serio, objetivo y libre de sesgo político”, explicó Sutil -a través de una carta- el 8 de noviembre de ese año.

Meses después -entre aplausos y abrazos de sus pares- asumía la dirección de la CPC, en reemplazo de Alfonso Swett y dejando en el camino a Ricardo Mewes (actual presidente).

“Asumo en momentos difíciles para nuestro país, en que algunos quieren dividirnos entre buenos y malos, grandes y chicos, poderosos y débiles, privados versus Estado”, manifestó en esa oportunidad, advirtiendo que durante su gestión hablaría “en forma directa” y sin pelos en la lengua, lo cual cumpliría al pie de la letra.

Al poco andar, su estilo más parecido al de un avezado político que al de un empresario agrícola lo llevó a protagonizar varias polémicas públicas.

“Chile venía creciendo muy bien en ingresos, empezó a haber migración y eso detuvo el desarrollo y el crecimiento (…) Esa cantidad de migración significó una carga para el país, desde hacernos cargo de su salud, su educación, su vivienda y desarrollo laboral”, dijo el 2 de mayo de 2021 en una entrevista en Chilevisión, encendiendo las redes sociales.

Con la misma franqueza señaló meses después que no le gustaban Boric ni Kast y que votaría por “una persona de centroderecha” en primera vuelta. Y en un debate presidencial organizado por La Tercera y la CPC criticó la ausencia del exlíder estudiantil, quien se había excusado por tener problemas de conexión en Punta Arenas. “Quizás se pudo subir al árbol y mejorar su conectividad”, dijo.

Días antes del balotaje, el empresario y piloto de helicóptero afirmó en El País de España que “un empresario no puede tener mucha simpatía con las ideas de Boric”, y que un triunfo del líder frenteamplista pondría en peligro el modelo de desarrollo chileno.

Ese modo franco y controvertido hizo que sus pares le pidieran a fines de 2021 -y luego en marzo de este año- que extendiera su periodo. El pasado jueves 15 de diciembre, Sutil dejó su cargo felicitado por los distintos gremios empresariales que, según Cadem, casi duplicaron su aprobación -de un 20% a un 40%- en los últimos años.

Aquí recogemos algunas frases -y episodios- de este año que muestran el estilo del exitoso empresario agrícola que optó por no ir a la universidad.

2022

Polémico halago a Siches

“Creo que ella tiene el juego de piernas y la cintura más que suficientes para poder llegar a grandes acuerdos”

(21 de enero).

El 25° presidente en 87 años de la CPC fue criticado por la forma en que se refirió a la llegada de Izkia Siches a Interior. Más allá de la analogía futbolística, los hechos mostraron que su pronóstico no fue acertado.

Sin invitación al traspaso de mando

“Es una mala señal. Se supone que en este gobiernohabrá diálogo con los actores, pero ¿qué diálogo puede haber si en un evento tan importante nos dejan fuera? Hubiera sido simbólico que hubieran estado pequeños, medianos y grandes empresarios”.

(11 de marzo).

Sutil cuestionó que él y los empresarios hayan sido excluidos de la asunción de Boric. Las cosas cambiarían meses después.

Nuevo alargue de su gestión

“Me quedaré en la CPC hasta fin de año. Este es uno de los momentos más difíciles de la historia reciente para Chile, ya que tenemos una crisis social, sanitaria, económica, institucional, de seguridad e inmigración”.

(1 de mayo).

Dijo el empresario nacido en Recoleta al explicar las razones para volver a aplazar su mandato, a petición de los gremios, y enfrentar el periodo del plebiscito.

La compra de CNN que no se concretó

”Que Juan Sutil directamente o que Empresas Sutil compre CNN es un ‘no’ definitivo, ya desistimos formalmente”.

(1 de mayo).

Tras varios meses de negociaciones y comentarios sobre su interés de ingresar al negocio de los medios de comunicación, el dirigente descartó la compra de CNN Chile.

Críticas a la Convención

“Es un proceso que ha llevado las cosas al extremo, a tal punto que la gran mayoría de los chilenos no se siente representada por su trabajo y hay un alto riesgo de que esto no prospere o se rechace”.

(16 de abril).

“Hay muchas empresas que tienen sus platas paralizadas esperando a que esto (proceso constituyente) se acabe”.

(4 de mayo).

“Está en juego la integridad, el espíritu republicano, la unión del país y la bandera”.

(4 de julio).

El líder empresarial cuestionó tempranamente el ambiente en que se estaba desarrollando la Convención y mantuvo sus críticas durante todo el proceso.

Cambio de tono de Boric

“Fue un error (no haber sido invitado al cambio de mando), pero me quedo con las señales que se están dando hoy. Me he reunido con muchos ministros y se están empezando a generar lazos. Hay una necesidad de trabajar temas en conjunto, aunque no estemos de acuerdo. Y eso lo valoro”.

(23 mayo).

En lo que se consideró como una señal clara de acercamiento con el empresariado, el Presidente invitó a Sutil a la cuenta pública en el Congreso y a su gira a Estados Unidos.

Primera cuenta presidencial

“Debería haberse referido con mayor fuerza a la situación que ocurre en La Araucanía y en la provincia de Arauco especialmente, donde estamos al borde de una guerra civil”.

(1 de junio).

El líder de la multigremial valoró la alusión a la unidad nacional en el mensaje presidencial, pero echó de menos referencias a la violencia en La Araucanía.

Atacan su fundo en Galvarino

“Estamos frente a guerrillas, delincuencia y terrorismo desatado (…) Durante años se ha atacado y denostado el trabajo de Carabineros y las FF.AA. Hoy vemos que un carabinero, en vez de usar su arma, persigue a un delincuente y el delincuente lo asesina. Vemos que el Ejército no se presenta a un lugar (aludiendo a un hecho ocurrido en Curanilahue) fruto de lo mismo”.

El 15 junio, mientras Sutil se se encontraba en EE.UU. cumpliendo cuarentena tras haber contraído Covid, atacaron e incendiarion su fundo Nilpe, en Galvarino.

(15 junio).

Fueron parte de sus declaraciones al ser consultado por el ataque incendiario en su fundo Nilpe, en Galvarino, mientras se encontraba en EE.UU. cumpliendo cuarentena tras haber contraído Covid.

Nueva Reforma tributaria

“Cuando estás usando como argumento que Chile tiene que irse ajustando a los promedios de los países más desarrollados, que son los de la OCDE, tenemos que revisar que cada una de las propuestas y los impuestos estén en esa media, y hay algunos que están por arriba y por abajo y eso es lo que hay acomodar”.

(1 de julio).

Aunque valoró la presentación del proyecto de reforma tributaria, el empresario -casado con María Isabel Condón, cuatro hijos y seis nietos- llamó a mejorar algunos aspectos.

Un departamento en Miami...

”Un profesional común y corriente que puede tener sus ahorros, puede comprar un departamento, en vez de Santiago, en Miami (...) ¿Por qué no?, si también lo puede pagar a 20 o 30 años”.

(8 de julio).

Consultado por el alza del precio del dólar en radio Universo, el líder gremial dio un ejemplo que produjo críticas en redes sociales.

Apoyo a ley 40 horas

“Están dadas las condiciones para poder avanzar con la adaptabilidad que corresponde, cierto grado de flexibilidad y con la gradualidad en su implementación”.

(9 de agosto).

Tras una reunión con centrales de trabajadores y la ministra Jeannette Jara, Sutil respaldó el proyecto que busca reducir la jornada laboral a 40 horas.

Triunfo del Rechazo

“Hay que hacer un cambio de eje político. La ciudadanía ha sido muy clara, quieren más paz, democracia, que se hagan las cosas bien y salir de la polarización”.

(5 de sept.).

Al día siguiente del plebiscito, Sutil se reunió con el equipo económico del gobierno liderado por Mario Marcel, oportunidad en que se refirió al amplio triunfo del Rechazo.

TPP11 y “revancha de niño chico”

”Su aprobación responde a la buena política y a lo importante que es para Chile seguir creciendo en tratados internacionales y desarrollo de mercados. Las side letters serían la revancha de un niño chico”.

(12 de oct.).

Sutil valoró la aprobación en el Senado del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11). Y criticó la estrategia con que el gobierno busca establecer marcos regulatorios específicos de manera bilateral con otros países.

Pifias y súper aporte en la Teletón

“En representación de los empresarios, las empresas, los emprendedores y las familias empresarias no hemos querido estar ausentes y hemos reunido la suma de dos mil 50 millones de pesos”.

(6 de nov.).

Sutil llegó al Estadio Nacional para entregar -entre pifias- la donación más alta de la última Teletón, que dejó a Don Francisco con la boca abierta.

Reforma previsional

“Hay problemas en la rentabilidad (…) La persona va a perder un tercio de sus ingresos. Hoy, en el sistema actual, tú pones $ 1 y las inversiones de devuelven $ 3. En la propuesta tú pones $ 1 y devuelven $ 2″.

(7 de nov.).

El líder de la CPC criticó uno de los proyectos emblemáticos del gobierno que hoy se discute en el Congreso.

Críticas a camioneros

“La demanda de solicitar una disminución de los combustibles en un 30% es excesiva. El gobierno tiene la obligación de aplicar el máximo de la ley”.

(24 de nov.)

Sutil cuestionó el paro de camioneros y la interrupción del libre tránsito en las carreteras, señalando en T13 Radio que muchos productores estaban perdiendo sus cosechas.

Rol clave en fin del paro de transportistas

“Una solicitud que implica un costo para el país mayor al presupuesto anual de salud era inviable. En la medida en que pasaron los días, se fue tomando conciencia de aquellas cosas que eran posibles y las que no”.

(28 de nov.).

El dirigente fue uno de los articuladores del acuerdo que puso fin al paro de transportistas que estaba afectando el suministro de bienes y servicios.

Liberal de centroderecha

“Me definiría como un liberal de centroderecha que cree que es importante reformar y con una mirada socialdemócrata de la sociedad”.

(10 de dic.).

Antes de entregar el mando de la multigremial fabril a Ricardo Mewes, Sutil dio una entrevista en Pulso donde se definió -por primera vez- políticamente.

“Cara distinta” del empresariado

“El discurso de que los empresarios éramos despreciables se cayó como arpa vieja y el gobierno se dio cuenta de lo importante de trabajar con nosotros (...) Se ha mostrado una cara distinta del empresario. Lo noto en la calle, en el Metro, en el aeropuerto; la gente se quiere sacar una selfie”.

(10 de dic.).

En la misma entrevista reveló que estos tres años al mando de la CPC tuvieron un “altísimo” costo personal y familiar, pero que dejaba el cargo con la satisfacción de que la percepción del mundo privado ha cambiado.

Nuevo pacto constitucional

“Se trata de un acuerdo muy amplio que aísla extremos y puede contribuir al reencuentro y volver a poner a Chile en marcha”.

(12 de dic.).

Juan Sutil valoró el acuerdo suscrito por los partidos, tras casi cien días de negociaciones.