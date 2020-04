Palabra de Mañalich: Chequeo a 7 frases del ministro de Salud

Cuarenta días han pasado desde que el primer caso de Covid-19 fue detectado en suelo nacional, en la Región del Maule, el pasado 3 de marzo. Desde ese día, la agenda política tuvo un giro inesperado, las medidas sanitarias se intensificaron y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, cobró especial protagonismo tras ser designado por el Presidente Sebastián Piñera para afrontar y contener la propagación del virus que, hasta ayer, había cobrado la vida de 73 personas y contagiado a otras 6.927 a nivel nacional.

En medio de su nuevo rol como vocero del gobierno para hacer frente a la pandemia en Chile, La Tercera Domingo analizó siete frases de la máxima autoridad del Minsal, que generaron amplios debates en redes sociales y también entre usuarios, expertos y académicos del mundo de la salud.

¿Es posible que una persona contagiada de Covid-19 se vuelva inmune tras recuperarse de la enfermedad? ¿Los fallecidos a causa del virus son contabilizados por el gobierno como ‘personas recuperadas’? ¿Tiene Chile la menor tasa de letalidad del mundo? ¿Se puede garantizar que a ninguna persona en estado grave por el virus le falte acceso a un ventilador mecánico?

Estas son algunas de las interrogantes que surgieron tras las extensas alocuciones que diariamente, desde el Palacio de La Moneda, realizó el titular de Salud y que fueron analizadas junto a diferentes expertos y exautoridades vinculadas al Ministerio de Salud. Para corroborar el contenido de las declaraciones del ministro Mañalich, La Tercera consultó a su equipo de comunicaciones, sin obtener respuesta al cierre de esta edición.

“Verdadero”, “falso” o “impreciso” son los criterios utilizados para calificar -junto a expertos y documentos oficiales- los antecedentes aportados por el ministro Mañalich durante las entrevistas que ha concedido o en medio de los ya tradicionales puntos de prensa.

Estas son parte de las respuestas que entregan los expertos en torno a la serie de interrogantes que se abrieron tras las vocerías del gobierno, en su esfuerzo diario para combatir y controlar la propagación de un virus que, a nivel mundial, ya ha contagiado a 1,7 millones de personas y ha causado la muerte de 110 mil infectados, y que en Chile recién comienza a mostrar sus verdaderos alcances e impacto en la población.

¿Una persona recuperada de Covid-19 se vuelve inmune al virus?

“Al principio de un brote de enfermedad, toda la población es susceptible de enfermar (...) esas personas pasan a ser recuperadas e inmunes en el caso del virus del coronavirus, y esas personas no deberían infectarse de nuevo”, aseguró el 1 de abril, el ministro Jaime Mañalich, durante la vocería que diariamente realiza desde La Moneda.

Su aseveración, sin embargo, generó dudas en expertos del área de la salud, entre ellos, la infectóloga de la Universidad de Chile, Claudia Cortés. Para la profesional, los casos registrados recientemente en Corea, donde pacientes recuperados volvieron a dar positivo para Covid-19, evidencian la complejidad de descifrar el comportamiento virus: “En Corea, pacientes que habían tenido la enfermedad, les hicieron una PCR, que fue negativa. Pero luego volvieron a tener síntomas y la nueva PCR dio positivo. No sabemos si la primera PCR estuvo mal tomada, siendo un falso negativo, o siempre estuvieron enfermos y esta es una enfermedad bifásica. Eso está en estudio ahora”.

Para la infectóloga, la reciente aparición del virus no permite sacar este tipo de conclusiones. “Todavía no sabemos con certeza plena, es probable que así sea (la recuperación y posterior inmunidad), porque así se comporta la mayoría de los virus respiratorios y porque hasta ahora no hemos visto mutaciones”, dice. Según Cortés, la influenza es un ejemplo de un virus que cada año muta y en el cual “no te haces inmune. Por eso todos los años hay que volver a vacunarse. Hasta ahora, de Covid-19 o de SARS-CoV-2, no hay mutaciones que se hayan pesquisado, pero no hay certeza de que uno quede con inmunidad”.

¿Se puede garantizar el acceso a ventiladores mecánicos?

“Es una promesa”, sentenció el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en una entrevista en El Mercurio -del 5 de abril- tras asegurar que a ningún paciente en estado grave por Covid-19 le faltará un ventilador mecánico en su tratamiento. “Tener 220 respiradores de respaldo para las próximas semanas es algo que prácticamente ninguna nación en el mundo tiene en este momento. Tenemos que estar tranquilos de que cualquier persona que necesite un ventilador, lo va a necesitar sea el lugar en el que esté en Chile”, aseguró el ministro.

¿Puede el Estado garantizar este acceso a todas las personas que lo requieran? Helia Molina, exministra de Salud en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, es categórica: “Eso no se puede garantizar. No se puede prometer eso, cuando uno no tiene la certeza de cómo será el comportamiento de la epidemia y cuando no se tiene una capacidad de testeo masivo”, asegura Molina.

A juicio de la decana de la Facultad de Medicina de la U. de Santiago, “técnicamente hablando, no creo que sea posible ante una epidemia de esta naturaleza, donde no sabemos exactamente el comportamiento del virus en distintas latitudes, distinta gente, distintos climas. Comparado con un partido de fútbol, ni siquiera hemos llegado al final del primer tiempo. Ha habido un discurso muy triunfalista del gobierno”, advierte.

¿En Chile se aplica el test de Covid-19 a personas fallecidas por causas desconocidas?

Fue el 3 de abril pasado cuando el ministro Jaime Mañalich aseguró que Chile era uno de los países que más testeos de Covid-19 hace en América Latina para detectar la presencia del virus, tanto en personas vivas como en aquellas que fallecen por causas desconocidas.

“Tenemos la tasa de exámenes por millón más alta de América Latina. Somos el país que testea más, testamos a los pacientes que fallecen de causa desconocida, tenemos tres de los fallecidos que se les hizo el examen en el SML, testeamos a personas que prácticamente están sin síntomas o mínimos síntomas. En España no se está haciendo, en Brasil no lo están haciendo”.

¿Se testea a personas fallecidas? Desde el Servicio Médico Legal (SML) aseguran que, hasta el 9 de abril, habían realizado 107 exámenes a personas fallecidas a nivel nacional. De ese número, 79 casos arrojaron un resultado negativo y 25 se encuentran con sus resultados pendientes. Los tres casos restantes corresponden a fallecidos que dieron positivo para Covid-19. Uno de ellos era de la Región Metropolitana y los otros dos, de la Región de Los Ríos.

Desde el SML aseguraron que además de trabajar conjuntamente con el Minsal en estos casos, también apoyan en las labores de detección y diligencias requeridas por el Ministerio de Justicia.

Recursos asignados para combatir el Covid-19 equivalen al 6% del PIB

“Las platas que Chile ha destinado a esto son las más altas del continente americano, después de Estados Unidos y Canadá. Para el combate de la pandemia, el 2% constitucional, US$ 1.200 millones ya pasaron al Ministerio de Salud y adicionalmente US$ 4.500 millones más. El 6% del producto del país se ha destinado a esto”.

¿Son correctas las cifras entregadas por la autoridad? De acuerdo con una estimación realizada por Pulso, utilizando antecedentes del Ministerio de Hacienda, el paquete fiscal destinado por Chile para afrontar la pandemia alcanza un 6,7% del Producto Interno Bruto. Estas medidas económicas sitúan a Chile en el undécimo puesto a nivel mundial de los países que más recursos han destinado al combate del virus, después de EE.UU., Australia y Canadá.

Desde el gobierno precisan que los paquetes fiscales van en apoyo de las personas más vulnerables y los trabajadores informales que han sido afectados con la pérdida de sus empleos, la baja en la actividad económica y la imposibilidad de generar ingresos.

Fallecidos se contabilizan como casos “recuperados” de Covid-19

“En relación a la cantidad de pacientes recuperados, en la definición que hemos utilizado por consejo de expertos internacionales, tenemos 898 pacientes que ya han dejado de ser contagiantes, que no son una fuente de contagio para otros, y los incluimos como recuperados. Estas son las personas que han cumplido 14 días desde el diagnóstico o que desgraciadamente han fallecido”. Con estas palabras, el pasado 7 de abril, el ministro Mañalich daba cuenta del ingreso de pacientes fallecidos en la lista de recuperados de Covid-19, según los criterios utilizados por la Universidad de John Hopkins de Estados Unidos.

¿Es correcta esta definición? Para la infectóloga Claudia Cortés, “hay gente que más allá de los 14 días puede seguir eventualmente con el virus, como hay gente que con menos días puede dejar de hacerlo. Después de que mueres, definitivamente no contagias a nadie, estás dentro de un cajón. Pero es, por lo menos curioso, que pongan en los números de ‘recuperados’ a los muertos que debieran estar en una columna aparte de las estadísticas”.

¿Se podrán usar ventiladores mecánicos de animales en humanos?

La escasez de ventiladores mecánicos a nivel mundial llevó a los gobiernos a buscar distintas alternativas. ¿En Chile se reconvertirán aparatos de uso animal para ser utilizados por humanos? El ministro Mañalich aseguró el pasado 5 de abril que “muchas clínicas (veterinarias) usan ventiladores diseñados para seres humanos y los han puesto a disposición del Ministerio y los estamos preparando para ser usados”.

Según la presidenta del Colegio Médico Veterinario, María José Ubilla, detalla que en el gremio existen más de 40 ventiladores disponibles. “Sin embargo, la autoridad sanitaria está evaluando los datos entregados, y revisando cuáles de estos equipos, de acuerdo al modelo y características, pueden servir para estos fines”.

De acuerdo con la representante de los veterinarios, la medida se adoptó como una forma de anticiparse “a la necesidad de contar con un mayor número de equipos para pacientes humanos contagiados al momento del peak de la pandemia, dado que la mayoría de estos equipos son de uso humano”, aseveró.

¿Chile tiene la tasa de letalidad más baja del mundo?

Chile tiene la menor tasa de letalidad de Covid-19 en el mundo, aseguró el pasado 3 de abril, el ministro Mañalich. Por esos días, 3.737 personas habían sido confirmadas como portadoras del virus y 22 habían fallecido. En ese contexto, el titular de Salud aseguró que “este es un virus que está teniendo una letalidad en el mundo de 4,4% y nosotros, con 0,4%, somos de los países con una de las tasas de letalidad más bajas del mundo”.

¿Es correcta esta aseveración? Para Cristóbal Cuadrado, médico y doctor en Salud Pública, la aseveración es imprecisa y se presta para confusiones. “Eso es algo que cualquier epidemiólogo sabe que no hay que hacer: realizar comparaciones sobre una tasa de letalidad cruda entre países induce a confusión. Y eso obviamente genera un poco de malestar en la comunidad académica, porque el ministro entiende esto”.

Según el profesional formado en la U. de Chile, “los países están en distintos momentos de su curva epidémica. Sabemos que siempre al principio de esta curva, debido a que hay un desfase de dos a tres semanas habitualmente entre el contagio y que empiezan a aparecer los muertos, cuando uno mira las tasas de letalidad crudas, y no ajustadas, siempre las muertes son muy bajas porque no vamos a estar observando todavía a los fallecidos”.

De acuerdo con el doctor Cristóbal Cuadrado, actualmente las tasas de letalidad “pasaron del 0,4% a cerca de un 1% sin hacer ningún ajuste”.