Raúl Torrealba: Los viajes a La Araucanía con altos viáticos del ex alcalde de Vitacura

“No es mi amigo. Lo conocí como alcalde y era vicepresidente de la Asociación de Municipalidades, pero no tengo una amistad de visita a casa, ni conozco donde vive tampoco. Él tiene una segunda vivienda en Lago Colico, como también más de 300 vecinos de Vitacura y Las Condes. Hay que esperar que los tribunales hagan su trabajo”.

Quien habla es Alfonso Coke (PPD), alcalde de la comuna de Cunco, en La Araucanía. Y de quien habla es del ex edil de Vitacura, Raúl Torrealba (RN), indagado por los presuntos delitos de “malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento privado, fraude y exacciones ilegales” desde agosto pasado.

Si bien ambas comunas están separadas por 750 kilómetros, para Torrealba la distancia no pareció ser impedimento para visitarla frecuentemente durante su gestión como alcalde: entre el 18 de enero de 2009 y el 8 de enero de 2021 viajó en 22 oportunidades a Cunco en comisión de servicio, como reveló el municipio a través de una solicitud de Ley de Acceso a la Información Pública.

En ese mismo periodo, entre viáticos y gastos por rendir, los montos autorizados por el Departamento de Personal del municipio sumaron $14.475.323. Los decretos llevaban las firmas de Sergio Beaumont y José Bucarey, contralor municipal y director de administración y finanzas de la época. Hoy, ambos, al igual que el ex jefe comunal, son indagados por su presunta responsabilidad en el traspaso de fondos de manera irregular a las organizaciones funcionales Vita Deportes, Vita Emprende, Vita Salud y la Corporación de Deportes.

Sus viajes por lo general eran en enero y diciembre y muchas veces iba no solo a Cunco, lugar donde está su casa de veraneo. A modo de ejemplo, el 3 de diciembre de 2020, bajo el decreto Nº 762, el municipio encomendó al conductor de la alcaldía, Ulises Quintana Castro prestar ayuda en una comisión de servicio que se extendió entre el 5 al 15 de diciembre de 2020 por las actividades previas al Eclipse Solar 2020, en la Región de la Araucanía. El funcionario recibió un viático de $500.000 y, en el mismo documento, se estableció que cualquier otro gasto debería ser reembolsado ante la Contraloría Municipal.

Entre el 12 y el 25 de enero, el jefe comunal emprendió rumbo a Cunco, Loncoche y Freire en La Araucanía. Si bien la invitación la cursó la Asociación Chilena de Municipalidades, el ex alcalde requería ser trasladado y para ello su chofer recibió un viático de $661.839.

El mismo Quintana, quien actualmente se desempeña como conductor de la alcaldía, entre 2009 y 2021 acumula viáticos y gastos por rendir por $6.942.637.

En los decretos obtenidos, se destaca que los viajes se enmarcaban en el convenio de colaboración entre ambas municipalidades. Así es como el 8 de julio de 2019 el decreto 673 establece que el ex alcalde viaja en avión a Temuco y recibe un viático de $ 267.311, mentras que su chofer lo hizo por tierra con un viático de $ 159.059 y $500.000 por rendir para costear los gastos de combustible y peajes.

Durante años, los viajes en comisión de servicio tuvieron como motivo la entrega de libros, donaciones de fardos y reuniones de capacitación laboral, entre otros. Todo esto con dineros fiscales. Fuentes ligadas a la investgación agregan que la ex encargada (s) de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Antonia Larraín, ha declarado que se hacían jornadas de planificación en Colico.

Según consta en el decreto Nº920 del 9 de noviembre de 2018, el alcalde la Municipalidad de Cunco, envió un correo a su par de Vitacura para invitarlo , para realizar asesorías en el ámbito de recursos humanos y programas sociales. La invitación incluyó a su jefe de gabinete Galo Errázuriz, Regina Aste, prosecretaria municipal, Antonia Larraín, directora (s) de Dideco y José Bucarey, director de administración y finanzas y Sebastián Puga asesor de gabinete. Todos a excepción de este último tuvieron un viático de $188.690 por tres días y se arrendó un vehículo para el traslado.

“Es impresentable”

Ex concejales de la comuna explicaron que en contadas ocasiones las comisiones de servicio eran abordadas en las sesiones de concejo, ya que éstas principalmente eran zanjadas por el propio alcalde. Sólo cuando iba un alto directivo o un concejal participaba, el viaje era expuesto entre los ediles.

La alcaldesa Camila Merino, el concejal Felipe Irarrázaval y las ex concejalas Luz Pacheco y Francisca Cruzat rechazaron efectuar comentarios para este artículo, al igual que Torrealba, quien solo ha hablado escuetamente de su investigación. Quien sí lo hizo fue el ex concejal y actual candidato a diputado por el Distrito N°11 por el Partido Republicano, Cristián Araya. A su parecer es “impresentable” el número de viajes que realizó el ex alcalde Torrealba a la comuna de Cunco en comisiones de servicio.

Desde la Municipalidad de Vitacura explicaron que “las comisiones a la comuna de Cunco correspondieron a una continua colaboración entre municipios que involucró donaciones de distinto tipo (escaños para plazas, luminarias, libros para biblioteca y escuelas, etc), reuniones de directores con personal de Cunco en distintas materias de administración e intercambio de experiencias en programas sociales y culturales, asesorías en materias de RRHH y participación en fiesta costumbrista para luego traer artesanos a ferias de Vitacura (Chile Lindo en Parque Bicentenario y Semana de la Chilenidad)”.