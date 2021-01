Sylvia Eyzaguirre: “Tengo el deber de hacer campaña, dado que va a estar mi nombre en la papeleta”

Cuenta que el presidente de RN, Rafael Prohens, le advirtió que se ponía en riesgo toda la lista de Chile Vamos para la elección de constituyentes por el distrito 10. Y dice estar consciente de que los presidentes de Chile Vamos y del Partido Republicano no darían sus firmas. Todo atentaba contra la intención de Sylvia Eyzaguirre -doctora en Filosofía, investigadora del CEP y columnista de La Tercera- de bajar su candidatura por esa zona, algo que quiso hacer luego que la centroderecha incluyera a la polémica columnista Teresa Marinovic, a último minuto, en su misma nómina.

Sin embargo, no se pudo. Eyzaguirre -salvo algún cambio administrativo en el Servel, que hasta el cierre de esta edición no se producía- aparecerá en la papeleta de candidatos en la elección del 11 de abril. En esta entrevista, dice que se la jugará en la campaña y cuenta los detalles detrás del desenlace de un episodio que tensionó al máximo a Chile Vamos con su nuevo aliado circunstancial, José Antonio Kast.

¿En qué situación se encuentra su candidatura a constituyente? Usted había dicho que renunciaba a ella…

Yo envié una carta con la intención de renunciar y solicitando la firma a los cuatro presidentes de partidos. Soy independiente, pero como voy en un cupo de Renovación Nacional, necesito la firma de los cuatro presidentes de partidos para hacer efectiva la bajada de mi candidatura. Le envié la carta al presidente de RN, y al día siguiente hablé con él. Y me dijo que mi bajada podía no ser viable, porque podríamos estar incumpliendo con la paridad de género y, por lo tanto, bajarme implicaría que se cayera la lista completa de Chile Vamos en el distrito 10. Frente a esa incertidumbre, me dirigí al Servel al día siguiente para preguntar por mi situación. La persona que me atendió no pudo responderme y me sugirió hacer la solicitud por escrito. Entonces, hice esa solicitud, con un folio, y me dijeron que en los próximos cinco días hábiles me responderían. Hasta el día de hoy, yo no he tenido ninguna respuesta del Servel. Por lo tanto, en el escenario de incertidumbre respecto de que si me bajo se cae la lista completa, obviamente los presidentes de partidos no iban a firmar mi bajada, pero más allá de eso, yo consideré que no tenía derecho a negarles a los otros candidatos de la lista el derecho a competir y menos a negarles a los votantes del distrito 10 su derecho a votar por un candidato de la lista de centroderecha. Frente a esa situación, decidí esperar la respuesta del Servel. La respuesta del Servel nunca llegó. Y ayer (miércoles) me junté con Rafael Prohens y me dijo que ayer el Servel cerraba el plazo para bajar las candidaturas. Y lo más probable es que mi nombre va a aparecer en la papeleta el día 11 de abril. Esa es mi situación actual.

Finalmente, pese a su intención de renunciar a la candidatura, termina yendo medio obligada por un tema administrativo…

Mira, yo había conversado con RN ciertas condiciones en las cuales yo aceptaba ir como independiente en un cupo de ellos. Esas condiciones se cambiaron de forma unilateral y no me consultaron. No es que yo esté exigiendo ciertas preferencias, en absoluto, pero me parece que lo mínimo cuando tú vas con un candidato independiente y le ofreces un cupo bajo ciertas condiciones es que cuando esas condiciones cambian, le consultas si continúa su voluntad de ir por ese cupo. Eso no sucedió en mi caso.

¿Nunca le avisaron que iba a ir Teresa Marinovic en la misma lista?

A mí nunca me avisaron que iba a ir Teresa Marinovic ni en la lista de Chile Vamos ni en la lista de RN. Y tampoco nunca se nos comunicó que iba a ir un candidato de Republicanos en el distrito 10.

¿Qué le parece eso y cómo manejó eso la directiva de RN y Chile Vamos en general?

Yo he conversado con el presidente de RN, que ha tenido una tremenda delicadeza para conmigo después de los acontecimientos. Y las razones que me dio es que ellos se enteraron a último minuto de este nombre. Y me contó ciertas circunstancias en que sucedió esto, en donde fue también muy a última hora y que era muy difícil comunicarse conmigo. Además, la persona con la que yo conversé las condiciones para participar en esta candidatura no era el presidente del partido, que es el que toma finalmente la decisión en la noche de incorporar a Teresa Marinovic… Entiendo las razones que me dio. Creo que todos sacamos acá lecciones.

¿Quién era la persona con la que conversó la candidatura?

Yo personalmente conversé con Paulina Núñez. Y tengo entendido que ella tampoco estaba al tanto de estos cambios de último minuto.

En este escenario, ¿va a hacer campaña proactivamente o no? Más allá de que su nombre esté en la papeleta, igual puede tomar la decisión de no hacer campaña…

He estado reflexionando mucho respecto de mi situación actual. Es distinto que te saquen de la papeleta a que tu nombre esté en la papeleta. Y he llegado a la conclusión de que tengo el deber de hacer campaña, dado que va a estar mi nombre en la papeleta, y que tengo que hacer campaña transmitiendo los valores democráticos que me mueven a mí y que quiero defender en la próxima elección, que es tan importante para Chile.

Pero se ve como una especie de resignación. ¿Va a hacer campaña motivada? ¿Quiere salir electa bajo estas circunstancias o no?

Si no tuviera ganas de salir electa, no haría campaña. Es decir, tomo la decisión de hacer campaña porque en este nuevo escenario, donde mi nombre va a estar en la papeleta, siento el deber. Y si asumo ese deber, lo asumo con responsabilidad, con convicción y con ganas. Voy a hacer mi mayor esfuerzo por ofrecer una oportunidad, una alternativa distinta en la lista de la centroderecha por promover los valores democráticos que me mueven. Y por supuesto que voy a hacer todo lo posible para poder salir elegida.

En su carta decía que quería promover ciertas ideas y principios, y se cuestionaba qué hacía en una lista con una persona como Teresa Marinovic, en el sentido de que ella tiene ideas contrarias a las suyas. ¿Cómo se va a desarrollar una campaña en ese contexto?

Tengo la necesidad de hacer una campaña y transmitir estos valores, precisamente, para tratar de lograr de que seamos más los que defendemos los valores en los que yo creo. Esa es como mi principal motivación en este minuto.

¿Cuáles son esos valores y principios que busca defender?

En primer lugar, la firme convicción de que los seres humanos somos iguales y libres. ¿Por qué enfatizo este punto? Porque hay candidatos que, por ejemplo, consideran que las preferencias sexuales son una patología; hay candidatos que creen que las mujeres somos distintas de los hombres; hay candidatos que creen que la cultura indígena es inferior a la cultura occidental. Yo quiero defender justamente lo contrario en estas materias… Por supuesto que hay otros aspectos: uno tiene que ver con el régimen democrático. Creo que es importante profundizar nuestra democracia. Tenemos un régimen político actual que no permite gobernabilidad por el diseño que tiene. Es importante perfeccionar ese diseño, que permita gobernabilidad y mayor participación ciudadana. Una discusión que será clave es cómo van a estar concebidos los derechos sociales en la Constitución. Existe la posibilidad, por ejemplo, de que le demos muchísimas atribuciones al Poder Judicial para garantizar estos derechos sociales, pero resulta que el Poder Judicial no es un poder que responda políticamente por las decisiones que toma. Y a mí me gustaría que las decisiones, el contenido y la extensión de los derechos sociales los decidiéramos democráticamente a través del voto, y no a través de los tribunales de justicia.