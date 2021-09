“Aceptaron pacientes Fonasa por sobre el límite”: CLC lanza nueva arremetida contra exgerente por exceso en atenciones Covid

Tiempo de lectura: 6 minutos

Clínica Las Condes apeló en contra de la resolución que decretó el sobreseimiento de su ex gerente general Freddy Jacial. El recinto médico privado decidió no hacer lo mismo en el caso del también exalto ejecutivo Jaime Hagel. La abogada del primero calificó la apelación en contra de su cliente como “pobre” e insistió en que no hubo administración desleal.