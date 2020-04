Ahorrar a toda costa: Los clubes deciden dejar de pagar estos meses el seguro de los jugadores

La pandemia de coronavirus obligó a las autoridades del país a suspender toda clase de eventos deportivos de alta convocatoria, entre ellos, el fútbol profesional. Ya pasaron más dos semanas desde la última vez que rodó la pelota, el 17 de marzo, cuando San Felipe y Santa Cruz empataron 1-1, en el Valle del Aconcagua. Inicialmente, la suspensión informada por la ANFP era de 14 días, es decir, hoy regresaba la competencia. Sin embargo, ahora la suspensión de los torneos nacionales es indefinida. El retorno se ve lejano.

El escenario tiene a lo clubes en distintas situaciones económicas. Hay algunos que lo sobrellevan mejor que otros, pero la mayoría sufre problemas de caja, ya que no les alcanza con la mensualidad del Canal del Fútbol (CDF). Necesitan jugar y ser televisados, porque sus auspiciadores les pagan por aparecer en pantalla. Delicado.

Por esta razón, tanto en Primera División como en Primera B se las ingenian para ahorrar recursos. Buscan y rebuscan fórmulas que les permitan respirar, conseguir un poco de aire, para sobrevivir. Una de ellas es la rebaja de salarios, como ya lo hicieron Unión Española y Deportes Iquique. Otra, ahora, es descubrirse del seguro contratado para proteger a los jugadores de lesiones y otros accidentes.

La idea ya ha sido planteada por los clubes en las dos reuniones virtuales que tuvieron con la directiva y la plana ejecutiva de la ANFP. “Por el alto costo y porque no habrá siniestros, ya que no hay fútbol, se tiene que congelar el seguro. No tiene sentido seguirlo pagando”, señala un presidente de la máxima categoría. “Se trata de un seguro de lesiones, no de vida, por lo tanto no es necesario en estos momentos. Se retomará cuando vuelva la actividad”, agrega un timonel de la B.

Según pudo averiguar La Tercera, la compañía de seguros que tiene contratado el fútbol chileno es FR Group, empresa que le cobra a cada club 5 Unidades de Fomento por jugador al año, es decir, unos 143 mil pesos a día de hoy. La póliza protege al plantel profesional de cada equipo, la Sub 20, la Sub 17 y a la rama femenina adulta.

Si bien los precios varían dependiendo del número de futbolistas de cada plantilla, los directivos consultados por este medio coinciden en que el ahorro mensual será cercano a los $ 2 millones por club, si es que logran congelar el cobro. “Hoy la ANFP debiese informar de la suspensión del seguro por dos meses”, apuntan en el Consejo.

Pero, ¿qué pasaría si un jugador se lesionara entrenando en la casa? El seguro no operará. “Si no hay seguro, cada club decidirá qué hacer, en el remoto caso de que un jugador se lesione entrenando en su casa. Además, es un seguro complementario, que opera después de Isapre o Fonasa”, acota otro mandamás de Primera.

Seguro de cesantía

Otro foco de interés que tienen los clubes es el seguro de cesantía. Por esa razón, instaron a la ANFP a que hiciera todas las averiguaciones al respecto, para ver cómo operaría con los jugadores.

Durante estos últimos días, en Quilín mantuvieron comunicación constante con los distintos presidentes, principalmente, a través de correo electrónico. La industria siguió de cerca los detalles del proyecto de ley que flexibiliza el uso de este seguro, el que fue aprobado ayer por ambas cámaras del Congreso y por amplia mayoría.

La aprobación del proyecto permite utilizar el seguro de cesantía para que aquellos trabajadores que no puedan asistir a sus lugares de empleo mantengan sus ingresos, por ejemplo.

La medida es bien vista por algunos presidentes de clubes. “Como nuestra actividad está detenida por fuerza mayor, los jugadores podrían utilizar el seguro del gobierno. Eso es lo que dice la nueva ley que se está aprobando, que pueden hacer uso del seguro aquellos trabajadores de actividades suspendidas como la nuestra, ya que los empleadores están facultados de no pagar los sueldos”, sostiene un timonel de la Primera B, que prefiere el anonimato.

Por ahora, algunos directivos descartan que esto implique que los clubes decidan en conjunto no pagarle su salario a los futbolistas, considerando que estarán protegidos por el seguro de cesantía. Sin embargo, también hay varios presidentes que lo están evaluando, si es que la crisis financiera se hace extrema. “Tal como están las cosas, muchos clubes dudan de que puedan seguir más allá de abril. Cerrar la temporada es una opción, ya se ha discutido. Incluso, varios lo han manifestado como una necesidad ahora”, advierte un presidente.

La industria del fútbol vive un escenario delicado a nivel financiero. Y la liga chilena no es la excepción.