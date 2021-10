Campos clínicos: más de la mitad de las prácticas de 2020 en hospitales están suspendidas o tienen serios retrasos

A mediados de julio, y en medio de la mejoría de los indicadores epidemiológicos, las subsecretarías de Redes Asistenciales y Educación autorizaron a través de un oficio que los hospitales comenzaran a recibir nuevamente a los estudiantes del área de la salud para sus prácticas.

Y es que en estas carreras -como medicina, enfermería y kinesiología- el cese de la actividad médica no Covid-19 durante 2020 y la postergación de las actividades académicas presenciales en las universidades y campos clínicos implicó una caída del 61,5% en las titulaciones durante el año pasado.

Sin embargo, y pese al llamado hecho por ambas subsecretarías hace tres meses, aún no existe una apertura plena en los recintos formadores. De hecho, y desde la emisión de la primera circular, se han enviado dos nuevos recordatorios dirigidos a los Servicios de Salud y a los hospitales que reciben estudiantes para sus prácticas, según pudo constatar La Tercera PM.

El 11 de agosto, por ejemplo, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, dejó de manifiesto en uno de los documentos que “en diversas reuniones sostenidas por esta subsecretaría con la red asistencial, hemos constatado que no todos los centros han abierto sus puertas para los estudiantes, lo cual ha provocado el retraso en la normalización de las actividades formativas”.

El documento, además, alude que este retraso repercute en los refuerzos de recurso humano que recibe la red pública. “Son los campos clínicos el medio de formación y perfeccionamiento con que cuenta la salud pública del país para preparar a los futuros profesionales, técnicos y auxiliares, los cuales requieren ganar experiencia para integrarse a la atención de nuestros pacientes”.

El jueves pasado las autoridades hicieron un nuevo llamado de atención, plasmado en otra circular firmada por ambos subsecretarios. En el escrito se da cuenta de un nuevo antecedente: más de la mitad de la actividad práctica del 2020 está aún en desarrollo o suspendida.

“De acuerdo con la información reportada por la Superintendencia de Educación Superior, diversas instituciones aún mantienen actividades pendientes correspondientes al año académico 2020. En promedio, el 96,5% de las asignaturas teóricas fueron finalizadas. Mientras que aquellas actividades de carácter práctico muestran un mayor retraso. En esa línea, se advierte que, en promedio, en el caso de los campos clínicos el 54,2% de las actividades correspondientes al 2020 se encuentran postergadas o en desarrollo. Como se comprenderá, la cifra anterior tiene un impacto enorme en el egreso o titulación de los estudiantes de carreras del área de la salud”, puntualiza el escrito.

Consultado Dougnac por estos retrasos, confirma que “los procesos formativos de muchos estudiantes de carreras del área de la salud se han visto notablemente afectados producto de la pandemia, lo cual ha implicado también que los egresos y titulaciones hayan sufrido postergaciones. Lo anterior evidentemente nos preocupa, y hemos oficiado a los Servicios de Salud y hospitales para que puedan reiniciar las actividades docentes presenciales de manera ordenada y planificada”.

Coordinaciones con hospitales

El decano de medicina de la Universidad San Sebastián, Carlos Pérez, explica que en su caso sí han registrado “limitaciones” para los estudiantes en cuanto al acceso a campos clínicos. En esta casa de estudios en particular, detalla Pérez, más del 60% del plantel está conformado por alumnos de carreras del área de la salud.

“La U. San Sebastián tiene cuatro sedes en todo el país: Puerto Montt, Valdivia, Concepción y Santiago. Tenemos múltiples campos clínicos y efectivamente ha sido muy complejo, especialmente para los alumnos (de medicina) que se encuentran en una etapa previa al ingreso de su período de internado, hemos tenido limitaciones y lentamente hemos empezado a retornar. Aún tenemos rotaciones pendientes que no se han realizado, y algunas de ellas se han reemplazado por rotaciones en nuestros hospitales de simulación. Sin embargo, hay actividad indispensable que algunos alumnos aún no pueden realizar. El llamado que hacen las autoridades a los directores de campos clínicos me parece muy adecuado”, señala el decano.

Mientras que la doctora Liliana Jadue, vicedecana de las carreras de la salud de la facultad de Medicina de la U. del Desarrollo, da cuenta que “nosotros los tenemos a todos de vuelta. Durante el 2020, nuestros internos, particularmente en medicina, enfermería y en kinesiologia, siempre estuvieron en los campos clínicos porque fueron profesionales de ayuda, profesionales de primera linea. Por lo tanto, los internos estuvieron siempre presentes, en particular en el Hospital Padre Hurtados y también en la Clínica Alemana. De hecho nosotros tenemos titulados a la generación 2019 y 2020 con sus prácticas clínicas completas”.

Jadue añade que “las prácticas de cursos más chicos depedenden de las posibilidades y de los aforos, porque hay que cumplir con todas las normas. Se van haciendo con grupos más reducidos, pero tenemos completamente activadas todas las prácticas clínicas de todos los estudiantes, de todas las carreras”.

A su vez, el decano de la facultad ciencias de la salud de la Universidad Autónoma, Luis Castillo, asevera que “en algunos recintos, principalmente campos clínicos regionales, la respuesta de la red asistencial publica en cuando a la apertura para formación ha sido irregular. Nosotros tenemos convenio, por ejemplo, con el Hospital de Buin, el Hospital Parroquial de San Bernardo y el de Talagante, que están todos abiertos para los estudiantes. Sin embargo, en regiones hay una menor velocidad de apertura”.