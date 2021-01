Con la política en las venas: Exministros y exsubsecretarios buscan ser constituyentes

En algún momento de sus vidas vivieron la satisfacción –y tensión- de ser parte de un gabinete ministerial. La mayoría de ellos y ellas representan a su partido político y sólo dos ex ministras compiten como independientes.

Ahora su desafío es lograr el voto de una ciudadanía que, mayoritariamente, se muestra disconforme con su clase política.

Al menos tres ex secretarias de Estado inscribieron sus candidaturas en el distrito 11, el llamado bastión de la centroderecha, compuesto por Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Peñalolén y La Reina.

Una de ellas es la ex ministra de Educación Mariana Aylwin, quien compite en la lista de Independientes por Chile.

La hija del expresidente Patricio Aylwin cuenta que su inscripción es motivada porque “estamos viviendo un tiempo de mucha polarización, falta de gobernabilidad y de división en la sociedad chilena”.

Por la misma zona va Marcela Cubillos, ex ministra de Educación, quien dejó su cargo en el gobierno actual para unirse a la campaña del Rechazo, en marzo de 2020.

“De preocuparme y trabajar por Chile nunca me he ido y nunca me iré, es una vocación que no se abandona”, señala la abogada cuyo objetivo –explica- es contribuir al debate que permita redactar una Constitución que promueva “la libertad de los ciudadanos reconociendo que son ellos los protagonistas de sus vidas y del progreso del país, y que cumpla el rol de control eficaz del poder político”.

Otra candidata ministerial en la zona es Pauline Kantor, quien fue ministra de Deportes de Piñera y representa a Evópoli.

“Los primeros años de mi vida los hice en el sector privado, fui emprendedora y directora de empresas (…) Trabajar dentro del aparato del Estado me hizo entender por qué tenemos que modernizarlo y por qué es importante la descentralización”.

Kantor cree que la riqueza de la convención estará en la diversidad y se requieren personas que han estado en el servicio público como ex seremis, ministros y parlamentarios.

El distrito 10, constituido por Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja y San Joaquín, es otro de los territorios favoritos por las figuras políticas.

El ex ministro del Interior Gonzalo Blumel es una de las opciones que competirá por esa zona, luego de inscribirse en representación de Evópoli.

“Me tocó ser parte de la construcción del acuerdo constitucional del 15 de noviembre, por lo que siento una responsabilidad con el proceso constituyente”, dice.

Cristián Monckeberg, quien fue ministro de Vivienda, de Desarrollo Social y recientemente de la Secretaría General de la Presidencia, también competirá por ese territorio.

En representación de la DC está Laura Albornoz, exministra de la Mujer. Algunos de los pilares que le gustaría consagrar son “el derecho de agua y todo lo que eso supone y la protección del medioambiente. Y mi gran pasión es la paridad, la igualdad entre hombres y mujeres”.

Otras dos cartas que fueron ministros de Michelle Bachelet compiten en el distrito 13: Marco Barraza (PC) y Jorge Insunza (PPD).

El primero, ex ministro de Desarrollo Social, asegura que nunca se ha retirado de la política, pues al terminar el gobierno de Bachelet volvió al trabajo partidario y hoy es parte de la Comisión Política y del Comité Central del PC.

Según Barraza, los comunistas nunca se han restado de participar en una lucha y en este caso se trata de “superar y redactar una nueva Constitución que deje atrás la pinochetista y su enfoque neoliberal”.

Otro de los postulantes y exministro DC es René Cortázar, quien se inscribió en el distrito 8 (Maipú, Estación Central, Cerrillos, Colina, Quilicura, Lampa, Pudahuel y Tiltil).

“Dicen que parte de la ciudadanía ha demostrado que no quiere a autoridades políticas como parte de la convención. Pero tengo experiencia en construir entendimientos sociales y políticos. Lo hice durante el gobierno de Aylwin y también en el de Michelle Bachelet”.

Paola Tapia, ex titular del ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, decidió oficializar su candidatura en el distrito 7 como independiente. La también abogada constitucional fue la primera mujer en convertirse ministra de esa cartera, y en esta ocasión, decidió competir en las comunas de El Tabo, Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Isla de Pascua, El Quisco, entre otras.

Antonio Walker, ex ministro de Agricultura, dejó la cartera el 6 de enero, buscará ser electo por Talca, Curicó, Constitución, Molina y otras comunas más, como independiente con cupo de Evópoli.

En La Araucanía está la candidatura del ex ministro de Agricultura Luis Mayol, quien fue una de las autoridades removidas en medio del caso por el homicidio de Camilo Catrillanca y ahora RN lo eligió como una de sus cartas en Temuco, Villarrica, Pucón, Pitrufquén, Gorbea, Padre Las Casas, entre otras.

Consultado sobre por qué desea ser parte de este proceso pese a las reticencias de la ciudadanía a las figuras políticas, Mayol declara lo siguiente: “He sido muchas cosas y creo que ese es el activo que yo tengo, la experiencia que me han dado todas esas cosas, además de ser abogado. Creo que puede ser un aporte para el Chile de los próximos 50 años”.

El exministro Rodrigo Álvarez vuelve al ruedo por su región de Magallanes y la Antártica.

Ex subsecretarios serán parte de la contienda

Otro de los abogados que han optado por la política es Jorge Correa Sutil, ex subsecretario del Interior DC, quien va por el distrito 6, que agrupa a las comunas de Quilpué, Quillota, Villa Alemana, Olmué, Petorca, entre otras.

“Nunca he dejado de estar en los asuntos públicos, esto sólo me vuelve a comprometer más diariamente. Quisiera trabajar fuertemente en la arquitectura del poder, en la definición de cómo y dentro qué límites ejerce cada autoridad”.

Por el distrito 8 (Estación Central, Cerrillos, Maipú, Colina, entre otras) irá el ex subsecretario de Hacienda José Francisco Moreno (UDI).

“Renuncié al cargo de subsecretario de Hacienda para asumir este desafío electoral, me convoca profundamente la construcción de un mejor país, el diálogo político entre los diversos sectores y la necesidad de generar acuerdos”.

El 3 de noviembre de 2020 el subsecretario de Salud Arturo Zúñiga renunció a su puesto en medio de la pandemia, señalando que evaluaría una candidatura convencional o parlamentaria.

Hoy Zúñiga compite en la lista de Chile Vamos por la UDI, en el distrito 9, formado por Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

El otrora subsecretario de Salud entiende el disgusto hacia la clase política, “que a lo mejor no ha tenido la facultad para dar una respuesta a tiempo a las necesidades de la ciudadanía”. Pese a lo anterior, no se siente parte de ésta ya que llegó hace un poco más de un año al Gobierno a un ministerio que aseguró es “muy técnico”.

Dice haber recorrido hospitales producto de la pandemia y su trabajo en 2008 como Director de Salud Municipal en Panguipulli -a cargo de seis consultorios y siete postas- le enseñó lo que implica trabajar con bajos recursos y le dio una experiencia que quiere “poner a disposición para elaborar una Constitución con una buena salud”.

Otra ex subsecretaria de este gobierno es Carol Brown, quien competirá por la UDI en la lista de Chile Vamos por el distrito 15, compuesto por Rancagua, Machalí, Mostazal, Graneros, Coltauco, entre otras.

“No soy una persona que ha estado en la primera línea de la política, no he sido dirigente del partido. Me presentó porque creo necesario que en la Convención quede claro que es el Estado el que tiene que estar al servicio de las personas y las familias, y no al revés”.