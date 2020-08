Con Yoko Ono y entrada gratuita: El Met y el MoMA comienzan a reactivarse en Nueva York

En marzo el Museo Metropolitano de Arte (Met) de Nueva York cerró sus puertas debido a la pandemia. Han sido cinco meses donde una de las instituciones artísticas más relevantes de los Estados Unidos totalizó más de 100 millones de dólares en pérdidas, y se vio en la obligación de despedir a más de 400 funcionarios.

El próximo sábado 29 de agosto el Met reabrirá al público con una serie de medidas sanitarias. Entre ellas el uso obligatorio de mascarillas y la distancia social a través de señaléticas para facilitar la movilización del público al interior. Además, sacará de circulación los mapas de las galerías y fomentará el uso de los recursos digitales.

Mientras tanto el museo de la Quinta Avenida ya muestra reactivación. En su fachada, en lugar de los tradicionales carteles que anuncian programación, fueron instalados dos grandes lienzos creados por la artista japonesa Yoko Ono, con la frase “Dream together” (“Soñemos juntos”). Son dos carteles gigantes de fondo blanco y cada uno contiene una palabra de la frase.

La obra fue creada como una respuesta a la crisis por el Covid-19 y es una invitación a la esperanza y unidad. "Cuando soñamos juntos, creamos una nueva realidad. El mundo sufrió terriblemente, pero estamos juntos, incluso si a veces es difícil verlo, y la única vía de salida de la crisis será juntos. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo", señaló la artista al respecto.

Para el director del Met, Max Hollein, la intervención de Yoko Ono es "un símbolo de la vida que está volviendo a Nueva York". La obra estará en la fachada del museo hasta el próximo 13 de septiembre.

Vuelve el MoMA

Ha sido uno de los espacios más intermitentes durante el último tiempo. En octubre de 2019 el Museum of Modern Art (MoMA) había abierto sus puertas tras varios meses de remodelaciones, una de las más importantes en su historia. Sin embargo, el coronavirus obligó a que en marzo de este año volviera a cerrar.

Desde el próximo jueves 27 de agosto el museo volverá a recibir al público con una serie de medidas sanitarias. El uso de mascarillas será obligatorio y al ingreso se tomará la temperatura a los visitantes. Además, en el interior contarán con estaciones para el lavado de manos.

Sin embargo, una de las mayores novedades es que hasta fines de septiembre la entrada al MoMA será totalmente gratuita. El sistema de ingreso al museo será con horario programado previamente en su sitio web con al menos una semana de anticipación. La medida aplica para el público general, mientras que los miembros del MoMA no necesitan reserva.

“Hemos estado preparando la reapertura del Museo de Arte Moderno durante meses para asegurar el regreso seguro de nuestro personal y los visitantes, y estamos listos para dar la bienvenida a todos a nuestro museo recientemente expandido y reconfigurado”, afirmó el director del MoMA, Glenn Lowry.

Durante el primer mes el MoMA funcionará desde las 10 a las 17.30 h. Además, la capacidad del espacio estará limitada a un 25%.

Para recibir nuevamente al público, el museo dispondrá en su entrada una instalación del icónico logo “I Love New York” (1976), de Milton Glaser quien falleció en junio de este año. Además, se van a inaugurar dos nuevas exposiciones: Félix Féneon: The Anarchist and the Avant-Garde, dedicada al crítico de arte francés; y Cinematic Illumination, obra emblemática del artista japonés Shuzo Azuchi Gulliver.