De la mano de Amarillos: la reaparición de Matías de la Fuente, el hombre de confianza de Lagos

“Sobre su rol, no sabría bien qué decirte. Él no tiene un cargo definido”.

El nombre de Matías de la Fuente (57) no figura en la directiva, el tribunal supremo ni en el comité político de Amarillos por Chile. Sin embargo, dicen sus pares, quien fue jefe de gabinete de Ricardo Lagos mientras fue Presidente, ha tenido un rol activo en el inicio de la consolidación del movimiento como partido político.

Pese a no tener un cargo, sus compañeros de Amarillos cuentan que De la Fuente ha tenido un rol clave en la organización. “Es un gran gestor, un tremendo potencial en términos gerenciales, que es una cosa que la política requiere mucho, que haga funcionar las cosas”, comentó uno de los integrantes de la directiva de Amarillos.

En concreto, al interior de la colectividad se le atribuye a De la Fuente apoyo en la organización de ciertas actividades, como la firma de la escritura de la constitución de Amarillos como partido, en el ex hotel Neruda, en Providencia.

Además, dentro de la directiva reconocen en él un aporte durante la etapa inicial de Amarillos, en la que se tuvo que hacer gestiones y coordinación con los representantes regionales de la organización. Si bien Eduardo Jara -ex jefe de avanzada de Lagos- fue quien estuvo a cargo de estas gestiones, de De la Fuente destacan un aporte en el área operativa.

Consultado sobre su rol en Amarillos, De la Fuente explicó que “soy solo un colaborado de las cosas en que pueda ayudar, asociadas a las actividades, a los actos que han tenido. Tengo experiencia en ese tipo de cosas, he ayudado a organizar actividades. Yo no formo parte de la directiva ni del comité político. No sabría qué hacer ahí, jaja”.

Matías de la Fuente.

La huella laguista en Amarillos

Dentro de Amarillos, reconocen que en el colectivo conviven dos almas: una socialcristiana -a la que pertenecen personeros como Zarko Luksic, Soledad Alvear y Jorge Burgos- y otra laguista, de la que forman parte De la Fuente, Jara y Sergio Solís.

Sin embargo, la corriente laguista es la que, por el momento, tiene mayor preponderancia. No solo porque Solís y Jara integran la directiva de Amarillos, sino también porque en la redacción de su declaración de principios como partido participó el sociólogo Ernesto Ottone, quien fue uno de los principales asesores del segundo piso de Lagos.

Así, en el listado de principios se detalla que se consideran continuadores “frente a los nuevos desafíos históricos de lo realizado por la Concertación de Partidos por la Democracia, que condujo de forma exitosa la salida de la dictadura y dirigió al país durante los 20 años de mayor avance económico y social de la historia de Chile”.

Con todo, el exjefe de gabinete de Lagos sostiene que “decir que el laguismo está porque yo estoy presente me parece una exageración”. En este sentido, agrega que será un militante “que suma” de Amarillos -si es que logra consolidarse como partido-, pero que él seguirá dedicado a su trabajo en una empresa de logística. Cabe destacar que De la Fuente lleva casi 20 años fuera del servicio público.

Además de su cercanía con Lagos, De la Fuente es reconocido por haber estado vinculado al caso MOP-Gate por cerca de 10 años. Según acreditó la justicia en ese entonces, el MOP pagó sobresueldos a 129 funcionarios por trabajos que no se realizaron y al mismo tiempo la empresa Gate recibía pagos por autopistas concesionadas.

En concreto, a De la Fuente -que trabajaba como jefe (s) de Planeamiento del MOP- se le acusó del delito de falsificación de instrumento público, por el cual incluso estuvo en prisión preventiva en el año 2005. La entonces ministra en visita de la causa, Gloria Ana Chevesich (hoy ministra de la Corte Suprema), le atribuía responsabilidad en contratos de esa cartera que presuntamente se usaron para pagar sobresueldos. Siete años después, en julio de 2012, la Corte Suprema lo absolvió de la causa en un fallo dividido.

Por lo demás, no solo tiene un vínculo laboral con Lagos. También es primo hermano de Luisa Durán, esposa del ex Mandatario. Por lo mismo, de acuerdo a cercanos, la comunicación entre ambos es fluida.

Desde la directiva del partido adelantan que De la Fuente tendrá un “alto cargo” en el directorio del centro de estudios que acompañará a Amarillos en su consolidación política. En entrevista con La Tercera Sábado, Sergio Solís, secretario general de Amarillos, sostuvo que ahí estará “toda la gente amarilla que va a permanecer en sus partidos. No sé si pueda nombrarlos, pero, por ejemplo, Jaime Campos (PR). Me imagino que Ignacio Walker (DC)”.