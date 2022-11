“De último minuto”: Hassler suspende viaje a foro de “ciudades verdes” en Uruguay en medio de crisis de seguridad en Santiago

En la tabla del último concejo municipal de Santiago el primer punto era para votar si se aprobaba o no el viaje de la alcaldesa Irací Hassler (PC) a Montevideo, Uruguay, para participar del foro “Ciudades Amigas, más Ciudades Verdes”. Ese miércoles 23 de noviembre se visó su comisión de servicios por nueve votos a favor y una abstención. Pese a que todo ya estaba listo, en las últimas horas la crisis de seguridad desatada en Santiago la hicieron desistir.

Quien ya había encendido una alarma sobre lo poco prudente que era el que Hassler abandonara el país, fue el concejal Juan Mena (Ind-RN), quien si bien dijo que veía en la iniciativa un aporte, no se podía dejar de ver la crisis que está viviendo la comuna. “Tenemos una problemática en Santiago (...) Las cosas no están dadas para que la alcaldesa no esté en la comuna de forma presencial. Es por eso mi motivo de abstención, si hubieran sido otras circunstanciarais, no hay problema”. El contexto al que se refería el edil era: desórdenes en los colegios emblemáticos y la crispada situación en seguridad.

El resto del concejo -donde Hassler cuenta con mayoría- apoyó el traslado, aunque la concejala Rosario Carvajal (Ind-Regionalista Verde) deslizó una soterrada crítica: “Ayer veíamos la caída de árboles en Yungay, en el Parque Los Reyes las bases de los árboles se usan para ser asados, lo mismo en el Parque O´Higgins, la pérdida de árboles en el Parque San Borja, en fin, entonces se requiere con urgencia de que se genere una política municipal de largo alcance (...) Hay bastante que avanzar para un desarrollo de ciudades más fuertes, como convoca este encuentro en Uruguay”.

Hassler, sin embargo, defendió su viaje. Señaló que era un traslado de un día y medio -empezaba el 30 de noviembre- y que la Municipalidad de Santiago contaba con una estructura para seguir funcionando bien sin su presencia en terreno. A pesar de las dificultades que vivía la comuna, defendió su participación en el encuentro medioambiental.

“Consideramos que puede ser un aporte para nuestra comuna y nuestra ciudad. Cuenten (en la comisión de medioambiente) con que podamos presentarles los avances para los intercambios que tengamos (...) Vamos a compartir aspectos relevantes, pero todas las votaciones son válidas, aunque ya estamos atendiendo con mucha convicción todos los aspectos de nuestra comuna, especialmente en educación, abordando distintos desafíos de conjunto, recomponiendo relaciones con las comunidades educativas”, dijo la jefa comunal, a quien finalmente se le aprobó el viaje.

Sin embargo, en los últimos días, la situación en el centro de Santiago siguió volviéndose crítica. El viernes 25 de noviembre, en la Plaza de Armas, un grupo de comerciantes ambulantes agredió a guardias municipales y a funcionarios de Carabineros, quienes fiscalizaban la venta ilegal de productos en la vía pública.

Y, tres días después, el lunes 28 del mismo mes, el registro de dos niños con cuchillos, en el Paseo Ahumada, amenazando a otros ambulantes -para brindar protección a su madre, también comerciante ilegal- se tomó las redes sociales.

¿Y qué pasó con el viaje? En medio de toda esta escalada de violencia, Hassler decidió revertir su decisión inicial de viajar a Uruguay. Consultada la Municipalidad de Santiago, señalaron a La Tercera PM que “la alcaldesa de Santiago no asistirá a la Cumbre de Medioambiente que se realizará en Uruguay por actividades impostergables propias de su función, que se sumaron a su agenda diaria”.

Sobre cuáles fueron los temas que frenaron su salida, señalaron que “la agenda de la máxima autoridad comunal siempre está sujeta a cambios de último minuto y esta vez no es la excepción. El municipio de Santiago será representado en dicho encuentro internacional por la Subdirectora de Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión, Rosario Olivares”.

El concejo municipal, en tanto, no había sido informado del cambio de planes de la alcaldesa. Así al menos lo señaló la concejal Rosario Carvajal, quien se enteró por el llamado de este medio, de que la alcaldesa no viajaría a Uruguay. “Considerando los graves hechos de los últimos días, se requiere que la Municipalidad se haga cargo en terreno. Ahora, pareciera que estamos solo reaccionado a lo que sucede cuando sale la información en redes sociales y no de manera preventiva. Acá se requiere de un plan mayor y no solo pedir Carabineros. Se necesita una mayor intervención municipal”, dijo.