Depósitos en efectivo, pagos a campañas y financiamiento de gastos personales ¿Qué debe aclarar Torrealba en el interrogatorio ante Fiscalía?

Alrededor de las 8.30 de la mañana de este miércoles 1 de febrero el exalcalde Raúl Torrealba, salió desde su vivienda ubicada en un condominio en calle Santa María Lateral, comuna de Vitacura. Acompañado de dos de sus asesores, se le vio relajado y soltando varias carcajadas, aunque las diligencias que tenía por delante se avecinaran complejas. Y es que minutos después de las 9.00 horas, llegó hasta las dependencias de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en el Centro de Justicia, para declarar como imputado en la causa donde se le indaga por presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y corrupción.

En esa investigación, liderada por el fiscal jefe Santiago Centro, Francisco Jacir, hay una serie de antecedentes que lo apuntan como el líder de una organización que tenía como objetivo desviar fondos desde la Municipalidad de Vitacura, donde ejerció como alcalde por más de 26 años. Junto a Domingo Prieto, Renato Sepúlveda, Antonia Larraín, Augusto Silva y Arnaldo Cañas, habrían diseñado un engranaje para hacerse irregularmente de dineros, según señalan las querellas presentadas en su contra.

De acuerdo con conocedores de la investigación, ya hay más de 1.400 documentos que mostrarían el modelo empleado para la defraudación, por lo que se espera que ante el persecutor responda una a una las acusaciones.

Foco en el modelo

En primer punto, se estima que el exjefe comunal responda a las imputaciones que hiciera su examigo y colaborador cercano Domingo Prieto, ya que su testimonio sirvió para que la actual alcaldesa Camila Marino estampara la denuncia por las presuntas irregularidades, lo que dio origen a esta causa.

Según datos contenidos en la carpeta investigativa, Prieto entregó a fiscalía detalles de cómo Torrealba, supuestamente, obtenía dinero en efectivo desde Vita Deportes. Según declaró el también imputado, a través de esa entidad y desde el Consejo Local de Deporte, entre 2001 y diciembre de 2020, “todos los meses se le entregaban $ 6 millones en efectivo al exalcalde y $ 2 millones a Antonia Larraín, quien era directora (S) de Desarrollo Comunitario”.

Asimismo, el exjefe comunal tendrá oportunidad de aclarar la serie de depósitos en efectivo que registran sus cuatro cuentas bancarias, ya que en medio de la indagación se tuvo acceso a sus movimientos y se corroboró que, en suma, registran depósitos en efectivo por $527.000.000 entre 2011 y 2021.

Hay antecedentes, además, respecto de que en varias ocasiones se falsificaron firmas con miras a obtener subvenciones, por lo que también Torrealba despejó si él daba esas órdenes.

Gastos en campañas y lujos personales

Otro de las materias sobre las cuales Torrealba tendrá que responder, es sobre al supuesto financiamiento de sedes de campañas políticas para concejales que iban a la reelección. Esto, presuntamente, también con fondos municipales.

Y es que en medio de su declaración del 18 de noviembre de 2021, Domingo Prieto reveló que fondos municipales se utilizaron para financiar varios arriendos. “Entre los años 2002 al 2016, aproximadamente, por solicitud personal de Raúl Torrealba, VitaDeportes debió asumir los pagos de los arriendos de las sedes políticas y sus arreglos por remodelaciones, utilizadas por el alcalde y sus concejales afines”, sinceró en ese entonces. Prieto, además, aseguró que también hubo desvíos de fondos para apoyar la candidatura a diputado del sobrino del exalcalde, Sebastián Torrealba, en 2016.

De igual forma, el exjefe comunal podrá pronunciarse sobre los supuestos pagos que hacía con fondos municipales respecto de gastos personales. Por ejemplo, uno de sus conductores declaró que su exjefe viajaba a La Araucanía con su círculo cercano, recibiendo viáticos y sin realizar labores propia de sus respectivos trabajos.

Torrealba tendrá que justificar, de igual forma, porqué aparecen pagos con cargo municipio por un tratamiento kinesiológico que habría recibido, y sobres en dinero entregados a sus choferes.

También, hay antecedentes que dan cuenta de que se le hizo un contrato a su hija en la municipalidad, pese a que no hubo registro de los servicios que prestó. De acuerdo con la declaración de Domingo Prieto, “aproximadamente el año 2000 me solicitó directamente Raúl Torrealba realizar un estudio de las instalaciones y actividades deportivas de la comuna para lo que debía contratar a su hija María José. Se le tuvo que pagar de viático $ 100 mil diarios, en un viaje que esta realizó a Santiago por alrededor de 10 días, ya que residía en Barcelona. Respecto de los servicios que ella habría realizado, tengo que indicar que esta contratación no se justificaba (...) Asimismo, nunca se entregó un informe por el supuesto servicio prestado, y si existió yo nunca lo vi”.