Diálogos de ReConstitución con Javiera Parada: “Hay que tener cuidado en no prometer cosas que no se van a hacer”

“Creo que hay que saber que las constituciones por sí solas no solucionan ningún problema; ni el derecho a la vida ni la libertad de expresión (...), no porque algo esté escrito en la Constitución, sucede. El ejemplo más claro de esto es el artículo cuatro de la Constitución que comenzó a regir en 1980 que dice que Chile es una república democrática. Bueno, en 1980 no había un centímetro de democracia en Chile”.

Javiera Parada, actriz, gestora cultural, y que desde 2013 trabaja en los temas constitucionales, se refirió así sobre las expectativas que genera una eventual nueva Constitución. Parada participó este miércoles en el ciclo de diálogos de ReConstitución, un especial de Conversaciones LT. Durante una hora conversó sobre temas como la interpretación de la hoja en blanco, el quórum de los 2/3 y las expectativas que puede generar una eventual nueva Carta Fundamental.

Parada señaló que los chilenos y chilenas, y extranjeros y extranjeras saben que las sociedades humanas “administramos escasez, y que una Constitución no va a cambiar eso, pero que sí quizá va a cambiar la manera en que nos organizamos (...) hay que tener cuidado en no prometer cosas que no se van a hacer”.

Se mostró optimista sobre el triunfo del Apruebo. Consultada sobre cómo reaccionaría si ganara el Rechazo, expresó que ella y gente que está por el Apruebo con la cual trabaja aceptará la derrota. Sin embargo, a sus ojos es un escenario poco probable. “Mi experiencia en estos últimos meses y semanas (...) es que el triunfo del Apruebo va a ser muy mayoritario, muy masivo”, dijo.

Pese a este optimismo y la participación activa que ha tenido, Parada descartó ser candidata para alguna de las convenciones. “No tengo intención de ser constituyente en estos momentos”. Explicó que “estoy trabajando fuertemente por el plebiscito, con hartas actividades, yendo a todos los lugares: a colegios, liceos, a radios locales, que me piden a cosas privadas, cosas públicas (...) a eso estoy abocada, y creo que hay un elenco de candidatos y candidatas muy notables que estaré yo muy feliz de apoyar y hacer campaña, porque a mí me encanta hacer campañas”.

Argumentó que es importante que “entren voces que no han estado en la conversación, y hay varios dirigentes sociales, representantes de movimientos sociales en pleno territorio, de la academia”.

Parada recordó la época en que impulsó junto a otros dirigentes la opción de Marca tu Voto durante las presidenciales de 2013. Para Parada, quien fue vocera de ese movimiento, se trató de “una gesta ciudadana”. “Fue una experiencia, una gesta ciudadana muy impresionante porque partió como una campaña muy pequeñita y terminamos contando los votos en todo el país dentro de nuestras posibilidades”, agregó. Consultada sobre qué diferencia una Convención Constitucional con una Asamblea Constituyente fue categórica y aseguró que “no hay absolutamente ninguna diferencia. Es lo mismo”.

La ex agregada cultural también se refirió a los quórums y la hoja en blanco, dos de los temas más discutidos en las últimas semanas. Sobre el primero, explicó que “lo que se acordó la madrugada del 15 de noviembre, según he escuchado a muchas de las personas que estuvieron ahí, que lo han contado en radios, en diarios, pero que es además lo que quedó plasmado en el acuerdo, es que lo que se va a aprobar por dos tercios en cada artículo, porque luego hay un plebiscito ratificatorio”.

Sobre la hoja en blanco, Parada aseguró que es un concepto sencillo de entender: “Lo que no se acuerde por los 2/3 que está en el acuerdo del 15 de noviembre no quedará en la Constitución y será materia de ley”. Resaltó la importancia que esta hoja en blanco. “Si no tuviéramos una hoja en blanco, lo que alcanzáramos con los dos tercios tendríamos que volver a la Constitución del 80, cuestión que no es hacer una nueva Constitución, sino que en el fondo es reformar la actual que tenemos. Y la importancia de que sea una nueva Constitución no está basada en que el proceso va a hacer ojos vista a toda nuestra tradición constitucional, política y cultural”.

Dada su visión de que debiera ganar el Apruebo, la integrante de Democracia es Diálogo opinó que es relevante que en una nueva Carta Fundamental se incluyan los derechos sociales. “Creo que es muy importante que los derechos sociales estén en la Constitución, pero luego, para que se hagan carne se tiene que legislar (...) para que el Congreso del 2022 pueda hacer leyes para que se asegure que el Estado va a dar estas prestaciones”, expresó.

Y agregó al respecto: "Espero que en la Constitución no esté detallado el sistema tributario, el impuesto a la renta. Creo que sería un problema que tuviéramos los impuestos, el IVA y otros en la Constitución. Sí debe estar ahí creo el sentido como debería ser ese sistema tributario, que yo espero que avancemos a uno más progresista, donde los que más tienen aporten más, y que al mismo tiempo eso no paralice la economía, no haga que los capitales salgan”.

Parada estimó que el estallido y el proceso constituyente era algo que venía gestándose y que no fue una consecuencia porque estuviera de turno un gobierno de derecha. “Creo que al gobierno que hubiera estado esto le iba a tocar. Creo que las demandas, la fuerza con que surgen las demandas el 18 de octubre, van más allá de este gobierno. Hay demandas históricas que no han sido resueltas. Las pensiones...llevamos del año 2005 hablando de las pensiones (...) hay ciertas actitudes de algunos de los ministros, y cierta desconexión por parte de la ciudadanía que creo que acrecentaron la fuerza del estallido, pero creo que esto iba a ocurrir antes o después”.