Diez fallecieron: el desenlace de los 84 pacientes que sin justificación no recibieron su donación de órganos

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 3 minutos

Un informe de Contraloría reveló que un grupo de pacientes no recibieron la donación. En ese contexto, la directora del ISP explica que no fue que se hayan saltado la lista, sino que por algún motivo estos no estaban en condiciones de realizarse el procedimiento. Aclara que 52 de ellos ya fueron trasplantados.