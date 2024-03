El CDE va por los chats de Hermosilla y la Fiscalía advierte: “Se investigará todo lo que revista carácter de delito”

Son más de 777 mil las páginas que contiene el informe en que se transcribieron las conversaciones por WhatsApp del abogado Luis Hermosilla, las cuales actualmente sólo están en poder de la Fiscalía Oriente. El documento se encuentra resguardado y en pleno análisis por los investigadores, lo que tiene a gran parte de las autoridades a la espera de su contenido.

El propio ministro de Justicia, Luis Cordero, ha manifestado la preocupación que existe sobre el impacto que podrían tener las conversaciones sobre algunas instituciones. “Es una investigación que está recién comenzando, que tiene una dimensión jurídica, que está vinculada a la responsabilidad penal, pero yo creo que tiene toda esta dimensión más de redes y vínculos, que yo creo que todavía se está por conocer”, dijo Cordero el 22 de marzo en radio Duna.

Es que, por ejemplo, las conversaciones que hicieron caer al director de la PDI, Sergio Muñoz, sólo representan un 0,02% del total de páginas que hoy revisa la Fiscalía. Y, por lo mismo, y para despejar la existencia o no de otros ilícitos, el Ministerio Público mantiene la lupa sobre estos chats.

Sin embargo, en el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -organismo encargado de resguardar los intereses del Fisco en sede judicial- también miran con preocupación lo que ocurre en torno a las conversaciones de Hermosilla.

El organismo es querellante en el denominado caso Audio y también en el caso Muñoz, por lo que su interés en ambas investigaciones está formalizado. Pero, por ahora, el Consejo no ha tenido acceso al total de las conversaciones de Hermosilla, aunque es un escenario que quieren revertir.

Es que el CDE quieren entrar en la revisión de estas conversaciones y verificar qué otras conversaciones podrían tener indicios de delito. Por lo mismo, pidieron al Ministerio Público acceso al expediente y al documento que contienen las 777 mil páginas.

Lo que cubre el secreto profesional

Al igual que la Fiscalía, en el Consejo coinciden en que se revisarán -para la posible presentación de nuevas querellas- las conversaciones que den cuentan de actos delictuales, independiente de si existe una relación entre abogado y cliente.

En el caso de Hermosilla, este cuenta con conversaciones con los cerca de 400 clientes que ha tenido en el último tiempo. Sin embargo, la Fiscalía sólo se sumergirá en los chats en que se presenten indicios de delito. En el caso del CDE se fijará el mismo criterio, en caso de acceder al expediente.

El jefe de la unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, explicó a La Tercera que “la Fiscalía Nacional y –particularmente- la Fiscalía Metropolitana Oriente y su unidad de Alta Complejidad, investigará todos los hechos que revistan carácter de delito, en las causas relacionadas a temas de corrupción”.

Campos agregó que “reitero, el Ministerio Público investiga todo y a todos en cuanto exista mérito para ello, y creo que hemos dado pruebas palpables y concretas que lo estamos haciendo, situación que se puede observar en el trabajo que estamos realizando, manteniendo el sigilo y la reserva de las investigaciones para el éxito de las mismas”.

La incautación del teléfono de Luis Hermosilla fue autorizada el 16 de noviembre de 2023. “El secreto profesional del abogado no cubre los actos delictivos del propio abogado, siendo precisamente indagado el señor Hermosilla como autor precisamente de delitos de soborno, lo que implica que la evidencia existente con los antecedentes aportados hasta el momento podría ser utilizada para fundar una investigación y medidas intrusivas que tiendan a corroborar dicha información”, resolvió por esos días la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Andrea Díaz-Muñoz Bagolini.

Fue a partir de esa reslución lo que podría ser -tal como dijo el ministro de Justicia- una verdadera “caja de pandora”, donde el secreto profesional tendrá sus límites, pues ante la comisión de delitos, el Ministerio Público ya decidió que investigará sea quienes sean los interlucutores. Hermosilla ya advirtió en su declaración: “Tengo más de mil contactos en mi teléfono, no tengo un recuerdo específico, pero no he borrado conversaciones, por lo que todo debe constar en él”.