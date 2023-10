El complejo momento de Netanyahu: entre las críticas a su retórica de guerra y los pedidos de renuncia

Si la aprobación como “líder en tiempos de guerra” subió en el caso de Volodymyr Zelensky en Ucrania, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está viviendo todo lo contrario. Entre llamados a que renuncie, conflictos con el Ejército y no pocos tuits borrados, el líder de Israel no consigue aunar las voluntades durante la guerra que él mismo declaró.

Según una encuesta del Canal 2 de la televisión israelí, el 68% de los israelíes desaprueban los pasos tomados por el primer ministro durante el conflicto. En tanto, un 80% de lo israelíes, según el medio The Times of Israel, cree que debería renunciar.

No contento con esos números, el premier israelí también provocó fisuras con un tuir donde aseguró que nunca se le había advertido sobre los informes que alertaban un ataque de Hamas para el 7 de octubre. El mensaje enojó a muchos, y otros tantos lo acusaron de estar “haciendo política” en medio de la guerra. Finalmente, Netanyahu borró el posteo en la red social X y señaló, disculpándose, que “estaba equivocado”.

Benjamin Netanyahu luego de una conferencia de prensa. Foto: Reuters

Las críticas están llegándole a Netanyahu desde figuras importantes en Israel. Noam Tibon, un general retirado considerado como héroe luego de que ayudara en los rescates contra el ataque de Hamas en un kibutz, pidió que el primer ministro renuncie inmediatamente.

“Hay gente a quien culpar de los errores: el jefe del Estado Mayor ya asumió su responsabilidad, y no dudó que al final de la campaña, él y todos en el Ejército que resulten responsables darán un paso al costado. El único que no está asumiendo la responsabilidad que le corresponde es Benjamin Netanyahu”, indicó en una entrevista. En la ocasión, estimó que el 80% de los israelíes no confían en que Netanyahu pueda llevar a Israel a una victoria decisiva sobre Hamas.

También llamó a los miembros del Parlamento israelí a destituir a Netanyahu, si es que él mismo no renuncia por las suyas. “En la Segunda Guerra Mundial, los británicos remplazaron a Chamberlain por Churchill. Tenemos que ganar, y esto es más importante que Netanyahu”, indicó el militar.

Benjamin Netanyahu junto con el presidente francés Emmanuel Macron. Foto: Reuters

El director de la empresa de autos autónomos Mobileye y uno de los principales empresarios de Israel, Amnon Shashua, se sumó a las críticas e instó a la destitución inmediata del primer ministro Benjamín Netanyahu y su gobierno. “Debemos reducir nuestras pérdidas y hacerlo rápidamente. La única solución a la situación actual en Israel es reemplazar al gobierno, y esto debe ocurrir de inmediato”, escribió Shashua, en un artículo de opinión en el diario financiero Calcalist.

Respecto al tuit borrado de Netanyahu y la polémica por los informes que no fueron tomados en cuenta, expertos señalaron a Al Jazeera que el episodio confirmó una brecha cada vez mayor dentro del establishment político y militar, que cuestiona el liderazgo de Netanyahu y su capacidad para guiar al país a través de la guerra sin priorizar sus propios intereses sobre la seguridad nacional.

“Decir que estaba fuera de servicio sería quedarse corto”, dijo Yossi Mekelberg, miembro asociado del Programa de Medio Oriente y Norte de África de Chatham House: “Ésta es una campaña militar muy difícil, por lo que se quiere un primer ministro responsable y no hay una sola persona en el gobierno que confíe en Netanyahu; esa es la principal cuestión para este gabinete”.

Benjamin Netanyahu durante una conferencia de prensa en Tel Aviv. Foto: Reuters

No es la primera vez que Netanyahu termina borrando un tuit: durante el día en que ocurrió la explosión en el hospital de Gaza, en la primera semana del conflicto, el primer ministro había publicado un tuit altamente criticado por una retórica que “apelaba al odio”. “Esta es una lucha entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Entre la humanidad y la ley de la selva”, indicaba el posteo, en un momento en que precisamente estaban muriendo una gran cantidad de niños en el hospital.

Críticas similares se vieron luego de que Netanyahu usara un versículo de la Biblia, 1 Samuel 15:3, en un tuit: “Ustedes deben recordar lo que los amalecitas les hicieron, según nuestra sagrada Biblia. ‘Ahora vayan y hiéranlos y ataquen Amalec, y destruyan absolutamente todo lo que tengan y no los perdonen, pero mátenlos, tanto a hombres como a mujeres, infantes y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y burros’”.

Desde la Universidad George Mason, el experto en Cristianismo e Islam Nathan Lean comentó los dichos de Netanyahu: “Si apareciera un líder musulmán citando el Corán, ya habrían docenas de artículos acusando al Islam de ser una religión inherentemente violenta”.