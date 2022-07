El día “D” de Sergio Micco: nuevos consejeros del INDH debutan con petición de renuncia

Los aires de cambio se están sintiendo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Y es que con la llegada de los cuatro nuevos consejeros -la licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales Constanza Valdés, la abogada Lieta Vivaldi, el abogado Francisco Ugás y el historiador Fernando Pairican-, las fuerzas al interior del organismo se rebarajarán y la mayoría quedará en manos de quienes cuentan con el apoyo del actual Gobierno, con lo que se prevé un complejo término de gestión para Sergio Micco como director de la institución.

De hecho, como ya adelantó Valdés por medio de sus redes sociales, lo más probable es que durante la sesión del consejo de este lunes, que será la primera en que participarán tres de los nuevos integrantes, se plantee lo referente a una eventual salida del aún director, dadas las fuertes críticas que suscitó su labor en relación con el estallido social y las acusaciones de violaciones a los derechos humanos a Carabineros. Cualquier maniobra que se concrete durante la cita de hoy sólo buscará ser una especie de “golpe de timón” y con un propósito político-comunicacional. Esto, porque el periodo del abogado DC se cumple en 17 días.

“Asumimos las nuevas personas que conformamos el Consejo del INDH. Una institución que se encuentra en una profunda crisis. Urge reabrir el debate sobre querella de crímenes de lesa humanidad, comenzar una reestructuración y sobre todo, la salida de Sergio Micco como director (...) Nuestra primera sesión del Consejo sería el 11 de julio. Desde ya, considerando el contexto, creo que es importante solicitar la salida del director como primeros temas”, escribió en Twitter la licenciada en Ciencias Jurídicas y sociales.

Aquello, según sostuvieron en privado fuentes a La Tercera PM, se traduciría en una petición formal de renuncia que sería apoyada por cinco consejeros. Se sumarían, además de Valdés, Vivaldi, Ugás, Contreras y Ljubetic. Pairican no se sumaría, como explicaron los mismos personeros, porque aún el decreto que formaliza su incorporación como consejero no ha sido presentado.

Si bien el punto se haría presente en la cita que está programada a partir de las 15 horas, al igual que los reparos de los recién asumidos consejeros, lo más probable -coinciden distintas fuentes- es que el asunto no vaya más allá. Para remover al director, si es que este no quiere dar un paso al costado, se requiere que siete de los once consejeros suscriban la petición, lo que en este caso no se ve como un escenario posible.

Eso sí, otros personeros concuerdan en que, dependiendo el tono en que se de la sesión, Micco podría evaluar acoger la solicitud de sus nuevos compañeros. En el caso de que este decida salir del cargo, se acordaría que uno de los consejeros asuma la subrogancia, a la espera de que la Cámara de Diputados nombre a quien reemplazará a Eduardo Saffirio.

Consultado por lo que se espera para esta jornada, Cristián Pertuzé sostuvo que, al menos para él, resultaría improcedente pedir la renuncia del director. “Me parece que sería partir una nueva etapa con un afán de conflicto, sobre todo en un órgano colegiado. Hay que respetar la institucionalidad, por lo que espero que el consejo de esta tarde se de forma más bien armónica, que primero nos conozcamos”, indicó.

Nuevos recursos

Si bien lo que pueda ocurrir en torno al futuro de Micco captará parte importante de la sesión, al igual que lo referente a la bienvenida de los nuevos integrantes del Consejo, lo cierto es que en la tabla de la jornada hay otros dos puntos que también pueden implicar bastante debate.

De acuerdo con lo expuesto por algunos consejeros, se abordará la posibilidad de presentar una acción de protección por lo que ocurre en la denominada zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví, y una segunda acción de protección por la violencia evidenciada en la Macrozona Sur.