El hombre que evacuó a 200 personas de Mariupol en una maltrecha furgoneta roja

Mientras las fuerzas rusas intensificaban su asedio a Mariupol y caían misiles, Mykhailo Puryshev condujo hasta la ciudad seis veces el mes pasado para evacuar a sus ciudadanos, sobreviviendo de alguna manera a pesar de que su furgoneta roja estaba casi destruida.

El ucraniano de 36 años, que una vez dirigió un club nocturno en la ciudad, dijo que evacuó a más de 200 personas en sus seis viajes peligrosos y que otros comenzaron a unirse a él en un convoy a su ciudad natal.

Rusia reclamó la semana pasada el control de las ruinas de la estratégica ciudad portuaria, sujeta a algunos de los ataques más intensos de la guerra, a pesar de que cientos de fuerzas ucranianas aún se encuentran allí refugiadas en las catacumbas de una gran acería. Ucrania dice que alrededor de 100.000 civiles están varados en la ciudad.

Mykhailo Puryshev posa para una selfie con personas que huyen de la invasión rusa a Mariupol, en Zaporiyia. Foto: Cortesía Mykhailo Puryshev/Reuters

Los viajes organizados de forma privada como los de Puryshev han sido un salvavidas para los civiles hambrientos, ya que fracasaron los repetidos intentos de establecer corredores humanitarios.

“Cuando fui por primera vez (el 8 de marzo), la ciudad era como una nube de humo, como una hoguera. La última vez que fui era solo ceniza con el carbón negro de los edificios...”, dijo Puryshev.

Rusia niega haber atacado a civiles en lo que llama una operación especial para desarmar a Ucrania y protegerla de los fascistas. Ucrania y Occidente dicen que la acusación fascista es infundada y que la guerra es un acto de agresión no provocado.

Puryshev publicó videos en línea de sus viajes que ofrecían una rara visión de la ciudad. Los celulares no funcionan allí y la información es escasa.

El humo sale de los escombros cerca de un edificio destruido, en medio de la invasión rusa a Ucrania, en Mariupol. Foto: Cortesía de Mykhailo Puryshev/Reuters

Su bus, que sus amigos contribuyeron a comprar especialmente para las evacuaciones, tenía el parabrisas, tres ventanas laterales y una puerta lateral destruidas en un ataque, dijo. “Gracias a Dios no había nadie dentro”.

Reparó la furgoneta entre viajes.

“El bus fue objeto de bombardeos, un ataque, morteros, disparos de rifles, para ser honesto, hay tantas marcas de guerra en él”.

Los viajes a través del territorio ocupado por los rusos tomaron ocho horas hasta Mariupol, pasando puestos de control y esquivando pantanos ocasionales de lodo y cadáveres, mientras temían constantemente a las minas terrestres, dijo.

Dentro de la ciudad, trataba de no mirar los cadáveres esparcidos por el suelo o dentro de los restos calcinados de los vehículos, por temor a ver un niño muerto y sufrir una avería, señaló.

Las personas habían sido enterradas en la calle cerca de centros comerciales, clubes nocturnos e incluso en los terrenos de un jardín infantil, dijo. Algunos cuerpos fueron enrollados en alfombras y dejados en bancas.

Mykhailo Puryshev posa para una selfie frente a su furgoneta en Zaporiyia, tras evacuar a personas que huyen de la invasión rusa a Mariupol. Foto: Cortesía de Mykhailo Puryshev/Reuters

Hizo que el personal de su antiguo club nocturno instalara un refugio antibombas en el sótano. Tenía alrededor de 200 personas, incluidos ancianos y mujeres embarazadas. Habiéndose propuesto inicialmente rescatar al personal del club nocturno, también se encontró rescatando a los que se escondían allí.

“El momento más aterrador fue cuando se quedó en silencio. Una vez, estuvo en silencio durante ocho horas. Pensamos: eso es todo, se acabó. Cuando comenzó de nuevo, fue tan horrible que los niños se orinaron”.

Tenían carroñeros o “acosadores” que salían a buscar comida y ropa limpia o incluso medias para los niños que no podían lavar los pantalones y la ropa interior sucios. Los niños del refugio lo conocían como el tío Misha y repartía dulces, dijo.

Recordó a una viuda que le pidió que le quitara el anillo de bodas a su marido muerto, que había sido derribado por un ataque aéreo. Dijo que se encontró incapaz de hacerlo.

Una vista de un edificio de departamentos destruido, en medio de la invasión rusa de Ucrania, en Mariupol. Foto: Cortesía de Mykhailo Puryshev/Reuters

Dijo que finalmente se vio obligado a abandonar sus viajes el 28 de marzo cuando un soldado separatista le dijo que nunca regresara o lo encerrarían, o algo peor.

Puryshev dijo que Dios lo había cuidado.

“La única lesión que tuve fue un fragmento de vidrio en el costado. Pero mi abrigo me salvó y solo me hice un rasguño. Dios me protegió, por supuesto. Mi bus me cuidó”.

Tiene planes para el vehículo después de la guerra.

Lo convertiremos en un monumento cuando regresemos a Mariupol.