El sorpresivo sí de Mañalich, las dudas en la RM y las tensiones RN: las frenéticas negociaciones para cerrar la nómina oficialista

A primera hora de hoy, el presidente de RN, Francisco Chahuán, anunció en Radio Duna el que había sido un anhelo de la coalición: el exministro de Salud Jaime Mañalich será candidato a senador por la Región Metropolitana.

Aunque en Chile Podemos Más –el nuevo nombre del bloque oficialista- prácticamente habían dado por perdidas las esperanzas, Mañalich dijo sí, sumándose a una lista que parecía completa. Pero las subidas y bajadas de última hora siguen siendo la tónica de las negociaciones que los partidos realizan para inscribir, antes de las 12 de la noche de hoy, sus plantillas parlamentarias y de consejeros regionales para las elecciones de noviembre.

Así, a los dos senadores de RN por la zona –Marcela Sabat y Manuel José Ossandón, que irán a la reelección- Evópoli sumó al extitular de Salud para ir en dupla con el diputado por Santiago Luciano Cruz-Coke, quien ya estaba decidido a competir por la Región del Ñuble, pero, finalmente, se quedaría en la Metropolitana. Eso, si no hay cambios de último minuto, según confidencian cercanos al parlamentario. Y, de mantenerse su nominación en Santiago, la colectividad podría ceder su cupo en Ñuble a la UDI, para nominar, junto a la senadora Jacqueline van Rysselberghe, al diputado Gustavo Sanhueza, quien había quedado molesto por quedar fuera del cupo senatorial.

La complejidad para el bloque se da ahora porque la UDI se habría quedado sin cartas para nominar en la RM, pues el diputado gremialista por Santiago, Jorge Alessandri, habría declinado ir a la senatorial para buscar su reelección en el distrito 10. Claro que, su negativa no sería definitiva, pues –según fuentes cercanas al legislador- la tienda podría tratar de convencerlo en caso de contar con una carta competitiva como su dupla.

Quien también habría declinado competir por un escaño en la Región Metropolitana es la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, a quien habrían tratado de convencer, sin éxito, hasta hoy.

Por la derecha, la coalición oficialista se enfrentará a los representantes del Partido Republicano. Al excandidato a gobernador metropolitano, Rojo Edwards, el partido que lidera José Antonio Kast sumó al excomandante en Jefe de la Fach, Ricardo Ortega, para competir por un puesto en la Cámara Alta.

Tensión en RN por “outsiders”

Para reemplazar a Cruz-Coke en el distrito 10, Evópoli inscribiría a la periodista y exanimadora de televisión Savka Pollak, mismo distrito en que RN incluirá a la doctora María Luisa Cordero.

Pero, el nombre de la siquiatra y de otras figuras consideradas “outsiders” por los militantes de RN, generaron tensión en el consejo general que la colectividad realizó el sábado para poder ratificar la plantilla de candidatos.

En esa instancia, la directiva presidida por el senador Chahuán mostró sus cartas, dando cuenta de la irrupción de figuras reconocidas por la opinión pública, pero sin una vinculación histórica con el partido, lo que provocó molestia en las bases. Incluso, fuentes partidarias aseguran que dirigentes acusaron que no se habían respetado decisiones de los consejos regionales, por lo que hubo amenazas de rechazar la aprobación del pacto. Así, la mesa del partido tuvo que realizar una segunda votación para aprobar las candidaturas, ya que en la primera hubo riesgo de que se cayera el pacto.

En el caso de la doctora Cordero, el reclamo incluso se plasmó en una carta firmada por el excandidato presidencial de RN Mario Desbordes, el exalcalde de Santiago Felipe Alessandri, el diputado Camilo Morán y la directiva de la tienda en Santiago, misiva que ayer enviaron a la directiva criticando que se dejara fuera de la carrera al dirigente local Hugo Muñoz.

Otras nominaciones que generaron controversia son la del abogado Henry Boys en el distrito 14 (San Bernardo, Buin y otras comunas) y la de Félix Ureta, pareja de la conductora de televisión Raquel Argandoña, a quien llevarían como candidato a diputado por el distrito 8 (Maipú, Estación Central, Colina), en desmedro de Alejandra Sepúlveda, hija del exdiputado RN por esa zona Roberto Sepúlveda.

En ese mismo distrito, RN también llevaría como candidato independiente al periodista Christian Pino, pareja de la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, para acompañar en la lista al actual diputado Morán.

A nivel regional, también hubo otra polémica en Antofagasta, pues ahí va como candidata a senadora la diputada Paulina Núñez, pero en el consejo del sábado la directiva propuso que fuera acompañada por el exintendente, Marco Antonio Díaz, lo que molestó en el desbordismo que esperaba que corriera sola.

Por otra parte, en el caso del distrito 13 (San Miguel, La Cisterna, Lo Espejo), llamó la atención el nombre de la exseremi de Salud metropolitana Rosa Oyarce, además del abogado Juan Francisco Mackenna (del estudio Carey) para la senatorial de la RM, cuyo nombre podría sumarse en caso de que la UDI decline de llevar a dos competidores para ese escaño. También apareció la profesora que concursó en el programa Pasapalabra y participó en la franja del Rechazo, Ledy Ossandón, por el distrito 3 (Calama, Antofagasta y otras comunas).

Otro de los rostros llamativos para la competencia por la Cámara, pero esta vez como fichaje de la UDI, es la exseleccionada nacional de hockey césped y actual directora del Instituto Nacional del Deporte, Sofía Rengifo, quien irá en dupla con el diputado Juan Antonio Coloma en el distrito 14.

Las gestiones de Kast, Sichel y Piñera para convencer a Mañalich

Fue uno de los que más ha costado convencer, más de tres meses, según comentan en el oficialismo. Lo llamó el Presidente Sebastián Piñera; el propio abanderado del sector, Sebastián Sichel, y varios parlamentarios -entre ellos los Evópoli Luciano Cruz-Coke y Andrés Molina- para pedirle que estuviera disponible a competir en la senatorial en la Región Metropolitana. Sin embargo, el exministro de Salud Jaime Mañalich, en más de una oportunidad, dijo que no. De hecho, el jueves pasado, en entrevista con ExAnte, señaló que “lo he reflexionado mucho, he conversado evidentemente con los presidentes de los partidos, me han venido a ver, me han hecho el planteamiento y yo les he contestado y les he reiterado lo mismo. No estoy disponible”.

En el sector querían que Mañalich compitiera porque, según las encuestas que manejan, saldría electo con mayoría de los votos en esa zona.

Así, el viernes pasado, según cuentan en el oficialismo, fue un día clave. Ahí la conformación de la plantilla se puso cuesta arriba y la falta de nombres competitivos fue un factor que, dicen, terminó convenciendo a Mañalich. Esto, porque en el sector están inquietos en tener un mal desempeño electoral y temen que, en caso de que Sichel salga electo como Presidente, no tengan un Congreso a su favor y su administración no pueda impulsar sus iniciativas. Por lo mismo, el trabajo de la composición de la lista, agregan, es tener “cartas fuertes” que aseguren un triunfo.

Ese día, el senador de Evópoli Felipe Kast, quien mantiene hace años una amistad con Mañalich, lo volvió a llamar por teléfono para preguntarle si estaba disponible. Quienes conocieron de ese diálogo transmiten que el extitular de Salud terminó afirmando que sí. Así, finalmente el exministro accedió: competirá en cupo de Evópoli y será compañero de lista del diputado Cruz-Coke, quien en un principio iba a disputar la senatorial en la Región del Ñuble, pero accedió a ir de dupla con Mañalich para tener una lista “más potente”.

En Evópoli transmiten que el exministro accedió porque mantiene cercanía con el partido.

Por último, el diputado de la tienda Sebastián Keitel irá como candidato a senador por Biobío, dejando atrás su aspiración de mantenerse en la Cámara baja, pero por Valdivia.