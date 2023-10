Se bajaron antes de subir al avión: Boric parte a China con menos parlamentarios y sin sus asesores clave

Este jueves a las 13:00 horas el Presidente Gabriel Boric viajará a China para su primera gira en el país asiático y en La Moneda nadie esconde que la visita será la más importante en términos políticos y económicos, al ser China uno de los principales socios estratégicos y comerciales de Chile.

Pero la planificación de la gira ha sido más compleja que otras visitas internacionales. En primer lugar, porque Carlos Figueroa (RD), el asesor más cercano al Mandatario en temas diplomáticos, y quien lo acompaña en todos los viajes, está de vacaciones por su luna de miel, lo que ha generado inconvenientes en el itinerario y en la comunicación con la amplia delegación de parlamentarios y empresarios que acompañará a Boric.

Figueroa, es nieto del excanciller y ministro del Interior Carlos Figueroa, quien se desempeñó en los cargos durante el gobierno de Eduardo Frei, quien coincidentemente estará presente en la gira, invitado por el gobierno de China. Su ausencia, dicen en La Moneda, será una baja sensible, ya que no tiene un reemplazante en el Segundo Piso. Es la persona a la que Boric más escucha de su equipo de asesores en materia internacional y ha participado en la elaboración de discursos y minutas del Presidente.

Otra baja en la gira a China será la directora de Comunicaciones, Tatiana Klima -quien será reemplazada por Camilo Carreño-. El jefe de gabinete, Carlos Durán -quien acompañó al Mandatario en su última visita a Coquimbo, pero que no ha estado presente en giras internacionales-, y la pareja de Boric, Irina Karamanos, tampoco viajarán.

De esta manera, el Presidente concentrará su apoyo en el canciller Alberto Van Klaveren, y en la ministra Camila Vallejo, quien acompañará a Boric de forma inusual en una gira tan larga, pero por expresa petición del Mandatario, lo que es considerada como una señal al gobierno chino que la única integrante del comité político en la gira sea del PC. Dentro del despliegue que ha acordado La Moneda está que ninguno de los presentes se referirá en público a temáticas de Derechos Humanos porque son temáticas que se conversan en privado, como ha advertido en la previa la vocera.

De su equipo de asesores, además del equipo de prensa, Boric estará acompañado por Macarena Huaiquimilla, a cargo de revisar los compromisos presidenciales y quien suele acompañarlo en los viajes.

En la gira Boric estará acompañado por su escolta Patricio Aguayo.

Ruido en la delegación

Entre los parlamentarios que conformarán la delegación que viajó al mediodía de este miércoles a China, en un periplo de 43 horas, ha generado ruido la mala comunicación con los equipos de Presidencia para ver los itinerarios y también para definir quiénes asistirían al viaje.

Además de lo agotador de viaje con dos escalas (una en Paris de nueve horas y otra Beijing de dos horas para tomar un último vuelo de tres horas más hasta la ciudad Chengdú, que es el punto de partida de la gira presidencial), en el grupo compuesto por ocho diputados y dos senadores había un grado importante de disgusto por la planificación del viaje, ya que debieron viajar en clase económica, en vuelos largos, incluso aquellos que tienen problemas de salud o complicaciones.

Por ejemplo, el senador socialista Juan Luis Castro, quien sufre una dolencia crónica en la rodilla, finalmente no viajará por recomendación médica, debido a la extensión del vuelo.

La molestia llegó al punto de que la diputada de la bancada del Partido Republicano, Catalina del Real, decidió bajarse por dos motivos: por factores de salud, pero esencialmente por su disgusto con la planificación de la gira.

“Es un viaje que me parece mal organizado. Yo pedí la agenda y el itinerario del viaje, cuando me invitaron, diez días atrás. Recién el viernes nos llegó el itinerario (horarios de vuelos), y la agenda nos llegó el martes, a la hora de almuerzo, cuando se supone que debíamos viajar al día siguiente. Estos viajes requieren una planificación y una agenda. No se trata de viajar por viajar. Uno tiene que ir con un fin. Iba a estar un día en Chengdú, sin saber el motivo específico de por qué era importante estar allá”, comenta la legisladora, cuyas quejas eran compartidas en privado por otros diputados del oficialismo y la oposición, algunos que serán parte de la gira y otros que son parte de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Del Real explicó que el viaje (desde que salen del aeropuerto hasta su regreso a Santiago), se extenderá por 10 días, de los cuales cuatro son sólo horas de vuelo o espera en terminales aéreos. Ello, además, repercutirá en una merma importante de la presencia de parlamentarios la próxima semana.

Recién ayer en la tarde, los integrantes de la comitiva recibieron información detallada de gira, en un almuerzo en el Senado con el ministro Van Klaveren. Los parlamentarios aseguraron que tendrán pocos momentos para compartir con el propio Mandatario -entre ellos una visita a la Gran Muralla China-, que del punto de vista político es uno de los principales atractivos para integrar una delegación presidencial, ya sea para interactuar socialmente, plantear inquietudes o derechamente tantear posibles negociaciones.

Una de las demandas que tuvo respaldo unánime de los presentes fue solicitarle que el Mandatario al menos incorpore un espacio de conversación más íntima con los legisladores, ya que al verse obligados a viajar en un vuelo comercial, debido a los problemas técnicos que tiene el Boeing 767 que dispone la Fach para viajes largos y delegaciones numerosas, era imposible incluirlos a todos en mismo avión en que irá el Presidente (el Boeing 737-500).

“Le manifestamos la inquietud al canciller de poder tener algunos minutos, una reunión con los parlamentarios que vamos en el gira, para conversar sobre las preocupaciones que cada uno tiene”, advierte el diputado Rubén Oyarzo (PDG), quien será uno de los integrantes de la delegación.

“Vi el programa. Le planteamos al ministro que tuviésemos la oportunidad, los parlamentarios, de conversar a solas con el Presidente. En esa petición estuvimos todos. Hacen bien en esos espacios para conversar”, agrega el diputado Eric Aedo (DC), otro de los miembros de la comitiva, quien recordó que en la visita que hizo Boric a Argentina el año pasado, se dio un momento de diálogo sobre el proceso constituyente con varios líderes partidarios.

Presidente Gabriel Boric

Otro factor que generó ruido entre los parlamentarios fue la ausencia de integrantes del Partido Socialista. Originalmente, según versión del PS, iba a viajar el diputado Tomás de Rementería, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero desde el mismo gobierno le explicaron que no podrían llevarlo, para mantener un equilibrio partidario y subir al senador Castro, quien finalmente tampoco irá.

“Nos hubiera gustado que un diputado socialista fuera en la gira, considerando que somos de los más leales con el gobierno, pero es una decisión del Ejecutivo que respetamos. Esperamos ser considerados para el futuro”, comenta el jefe bancada PS, Daniel Manouchehri.

Además de Aedo (DC) y Oyarzo (PDG), serán parte de la gira los diputados Francisco Undurraga (Evópoli), Miguel Ángel Calisto (independiente Demócratas), Karol Cariola (PC), Ximena Ossandón (RN), Natalia Romero (UDI), Javiera Morales (Convergencia Social). También irán los senadores Iván Moreira (UDI) y Ricardo Lagos (PPD), quien fue sumado a última hora y viajará a través de otra aerolínea, vía Sao Paulo.