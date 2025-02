“Estamos miserables”: Los chats entre Japaz y Cathy Barriga que la Fiscalía revisa en la causa por corrupción contra la exalcaldesa

Este martes, la Fiscalía Metropolitana Oriente presentó un recurso de apelación de 53 páginas en la Corte de Apelaciones de Santiago buscando que la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga vuelva a la cárcel.

Esa fue la postura que trató de defender el fiscal (s) de la zona Oriente Cristóbal Salazar en la audiencia del lunes 17 de febrero en el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, cuando la jueza María Inés Lausen Montt decretó el cambio de medida cautelar para Barriga, quien pasó de prisión preventiva a arresto domiciliario total.

Ahora, la fiscalía está a la espera de que a dicho recurso se sume el Consejo de Defensa del Estado. La acción legal podría ser vista por el tribunal de alzada este viernes, abriendo la puerta a que nuevamente cambie el escenario de la exchica Mekano.

En la audiencia del lunes 17, que se extendió por unas cuatro horas, uno de los puntos nuevos que expuso el fiscal Salazar estuvo basado en la declaración que brindó Luis Japaz, exfuncionario de Maipú, a la fiscalía en enero. Este sujeto, también formalizado por delitos de corrupción al interior del municipio, es considerado como un personaje clave en el caso por su rol de cercanía con Barriga en el período en que esta fue alcaldesa.

En su declaración, Japaz relató cómo llegó a trabajar con Barriga y cuáles fueron sus gestiones en el municipio. También, según sus palabras, dijo que Barriga fue advertida en varia ocasiones del déficit presupuestario que tenía Maipú, lo cual no habría sido escuchado por la entonces alcaldesa.

Conversaciones entre Japaz y Barriga

En esa misma declaración, Japaz aportó varias conversaciones de WhatsApp entre él y su exjefa. Una de ellas, considerada de vital importancia para la fiscalía, fue exhibida por el persecutor en la audiencia. Allí se aprecia que Barriga fue alertada de las complicaciones económicas para contratar a un grupo de guardias, pero ella manifiesta sentirse “deprimida” con esas advertencias y que quien hacía esos reproches era siempre “tan pesimista”.

El diálogo, del 8 de febrero de 2017 a las 15.54, fue así:

Japaz: Alcaldesa me reuní con Lorena (Maipú Seguro) y me manifiesta que no pueden ser guardias municipales. Me leeré la ley y de ser así le informo. Además vi todos los otros temas con ellas.

No hubo respuesta inmediata de Barriga. A las 16.09, Japaz volvió a escribir.

Japaz: De ser posible alcaldesa si me puede recibir es por un nuevo tema respecto al presupuesto en seguridad. Puede esperar, pero creo importante comunicárselo para que me dé. directrices.

Barriga: ¿Por qué me dice eso?

Japaz: Disculpe la demora (recién lo vi) se lo digo porque saqué los cálculos de lo que tenemos para gastar en seguridad (presupuestado) y nos pasaremos en diciembre.

Japaz: Pero aún estamos más que a tiempo para no nos pase. Tengo las cifras (calculadas por mi) que son muy aproximadas, pero no creo que me aleje mucho de la realidad alcaldesa.

Barriga: ¿Entonces no ingresó a los guardias?

Japaz: Los guardias no están presupuestados y antes de eso ya estábamos pasados, entonces alcaldesa nos pasaremos más, calculé un delta anual aproximado de 400 millones considerando dos turnos de 6.

Barriga: Uy Luis, Lorena es como tan pesimista...no entiendo por qué te dice esas cosas, o sea, obviamente yo soy la alcaldesa y la administración se encargó de ver cómo vamos a dirigir el presupuesto, a qué vamos a apostar, a qué sí y a qué no... no sé, lo encuentro un poco deprimente su forma de plantear las cosas, nosotros tenemos claro y mi equipo se va a encargar de administrar, y de ver cómo lo solventamos pero... uy no sé, me deprime lo que me dice.

Luis Japaz.

“El mundo al revés”

El 1 de julio de 2019, a las 8.42, Barriga reenvió unos mensajes a Japaz de personas que prestaron servicios a la municipalidad y a quienes no les habían pagado sus remuneraciones.

Barriga: Buenos días, alcaldesa, Cathy, no tengo ni para llamar, por eso uso esta vía, Cathy ya no puedo, ya no aguanto mas, nadie me responde por mis dineros de mis trabajos realizados para la municipalidad, siento ya que esto supero lo insuperable, por usted que la conozco de antes no lo hacia publico y se me esta obligando a hacerlo, quiero ver por esa vía funa publica o Contraloría. A ver si por esta instancia me pagan... usted sabe cuanto nos cuesta a los artistas vivir de esto por lo mismo necesitamos los pagos, acá me han rebotado meses y meses. Espero que me responda v ojo con su gente administrativos tiene la embarrada. Ariel (chipitin)

Barriga: Hola alcaldesa Cathy, soy Ariel Martínez (Perrito Chipitin), quien últimamente a fabricado los corporeos Renacín, lamentablemente ya tengo que optar por hablar por acá, he tenido muy mala experiencia con los pagos de nuestros servicios tanto de tos show de Chipitin y confección de corporeos, aún se me adeudan más de $ 3.500.000, me han rebotado los pagos, una y otra vez, tiene graves problemas con sus funcionarios.

Japaz: Lo veo altiro

Barriga: Es mucho. De verdad tienen la embarrada

Japaz: Y averiguo quién es el inoperante.

Barriga (audio): Luis ¿Cómo estás? ¿Sabes lo que me pasa? es que todas las mañanas y en la noche paso o ser yo funcionaria y empleada de todas las personas que no hacen su pega. Y no con cosas gratas; con reclamos, directo a mí. Porque yo soy directa a la gente, pero las personas que tienen que estar directo con la gente no contestan ni el teléfono, es vergonzoso... mundo al revés como siempre.

“Estamos miserables”

Una de las últimas conversaciones entregadas voluntariamente por Japaz es del 28 de mayo de 2019. Allí hablan sobre premios “sorpresa” para adultos mayores.

Barriga (audio): Luis, que las chiquillas me ponen que van a poner premios sorpresa para mañana para incentivar a los viejitos que vayan. Y ponen premio sorpresa y se ponen: paseo al museo. ¿No hay plata para conseguir ningún premio? ¿A dónde quedaron los pasajes, los viajes y todas esas cosas? Estamos miserables.

Al día siguiente mandó otro audio.

Barriga: Luis, el bingo que yo publicité es de la señora Isabel y yo quiero saber si es que le pusimos un buen premio. Es de la nieta que tiene cáncer

Japaz: Súper. Ahora averiguo qué hay de regalo.

Japaz: Mi querida jefa. En cuanto al premio del bingo de esta señora que la ama, que usted publicó y que siempre ha estado presente... solo le diré que va saliendo a través de RRPP una bicicleta igual a la última que usted envió. Los pormenores no se los contaré para no amargar la tarde. Pero gracias a Dios que preguntó.

Barriga: Dime nomás.

Japaz: Un regalo todo ordinario. No puede ser. Ahora van camino a comprar la misma bicicleta y se la entregan a RRPP Y de ahí en su nombre al bingo.

Barriga: No y yo me acordé porque vi que ella en su Instagram ha publicitado, ella estaba para mi cumpleaños y todos saben, cómo le van a mandar un juego de vasos. Pucha que lata.