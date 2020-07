Femcine 2020: La voz de las mujeres en el cine

Un viaje a la playa determinó el curso de la vida de Carolina Moscoso (33) en el año 2009. Era un clásico trayecto de estudios que terminó de la peor manera posible para quien en ese tiempo era estudiante de cine de la Universidad de Chile: en Papudo, después de alejarse de sus compañeros, Moscoso fue violada por un muchacho que conoció al llegar a la costa y con el que apenas había intercambiado un par de palabras. A más de una década de aquellos hechos y sin aún resolución judicial, la realizadora tiene una película entre manos sobre aquella experiencia. Es su propia denuncia y también su confesión en público.

El filme se llama Visión nocturna (2019) y ganó este fin de semana el Festival Internacional de Cine de Marsella, uno de los encuentros de no ficción más importantes de Europa. La ópera prima de Carolina Moscoso viene levantando atención y elogios entre los críticos y festivales desde que el año pasado se estrenó en el Festival de Cine de Valdivia, dónde ganó el Premio a la Mejor Película Chilena.

Aunque el filme se estrenó comercialmente el pasado 11 de marzo, el cierre de las salas de cine una semana después debido a la pandemia impidió su llegada a más público. Aquel infortunio será reparado en parte en el 10º Festival de Cine de Mujeres (Femcine) que se extiende desde el próximo martes 4 al domingo 9 de agosto a través de la plataforma Festhome. Ahí Visión nocturna podrá ser vista en forma online y gratuita en la sección Cine Foro Biblioteca Nicanor Parra UDP, dónde su exhibición tendrá un cupo de 400 funciones.

La película, cuyo título alude al modo de noche de las cámaras de filmación, es un trabajo intenso y original: casi no hay voz en off y todo es narrado con textos sobreimpresos en imágenes a su vez sacadas del archivo casero de Carolina Moscoso. Hay, incluso, tomas del viaje en bus previo a aquella noche amarga. También se suceden las grabaciones familiares y con amigos, entre ellos con la cantautora Camila Moreno, amiga de la directora desde hace años.

La película se mueve por este camino doloroso con detalles sorprendentes y desafiantes: hay muchas tomas nocturnas, rostros borrosos, imágenes con exceso de luz. Según ha contado la directora, que actualmente trabaja en una película sobre el seleccionado chileno femenino de fútbol, los registros fotográficos y en video pertenecen a su propio álbum familiar de más de 15 años, que en este caso cumplen la función narrativa.

De Alice a Eurídice

La versión número 10 del Festival de Cine de Mujeres (Femcine) abrirá este año con la presentación de Be Natural: The untold story of Alice Guy-Blaché (2018), la cinta de Pamela B. Green sobre la primera mujer cineasta de la historia, la francesa Alice Guy-Blaché. Casi al mismo tiempo que Georges Méliès y con una carrera que se desarrolló primero en Francia y luego en Estados Unidos, Alice Guy-Blaché llegó a dirigir más de mil películas, entre largos y cortos. Durante muchos años su figura fue pasada a llevar por la historia oficial del cine y sólo en las últimas décadas comenzó a ser revalorada, entre ellos por cineastas como Patty Jenkins, Ava DuVernay, Martin Scorsese, Peter Bogdanovich, o la propia actriz y directora Jodie Foster, quien es productora y narradora de Be natural.

Para cerrar el 10º Femcine, se escogió la cinta La vida invisible de Eurídice Gusmão, del realizador brasileño Karim Aïnouz, ganador de la sección Una Cierta Mirada, en el Festival de Cannes 2019. Basada en la elogiada novela homónima de Martha Batalha, la película de Aïnouz describe las vidas de dos hermanas en el Río de Janeiro de los años 50, ambas con muy diferente signo: mientras Eurídice se transforma en pianista, Guida lleva una existencia más tradicional.

Regis Myrupu y Rosa Peixoto en A Febre (2019), película de la realizadora brasileña Maya Da-Rin que el año pasado obtuvo el Premio a Mejor Actor en el Festival de Cine de Locarno.

Dentro de la competencia internacional del Femcine hay varios largometrajes premiados en festivales y reconocidos por la crítica. Uno de ellos es A Febre (2019), producción brasileña dirigida por Maya Da-Rin, que el año pasado obtuvo el galardón a Mejor Actor en el Festival de Cine de Locarno (Suiza) y que sigue los destinos de Vanessa y su padre Justino. Ambos viven en Manaos, ciudad amazónica, y mientras ella debe ir a estudiar Medicina a Brasilia, él continua con su trabajo en el puerto local, afectado de un extraño mal.

Desde Costa Rica llega la muy bien criticada El despertar de las hormigas, de la cineasta Antonella Sudasassi, obra que recrea los avatares diarios de Isabel, una dueña de casa y costurera de 28 años, quien lentamente comienza a cuestionar el represivo medio patriarcal en el que vive. El filme fue uno de los cinco seleccionados iberoamericanos en los premios Goya 2020 junto a la chilena Araña de Andrés Wood y la española Dolor y gloria de Pedro Almodóvar.