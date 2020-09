Festival de Valdivia llega a todo Chile con filmes de Raúl Ruiz, Cristián Sánchez y Dominga Sotomayor

Aquella vieja copia sin sonido encontrada en las bodegas de un cine en el centro de Santiago podrá renacer en una nueva vida digital dentro de una semana y media para todo el país. El tango del viudo (1967), la primera y desconocida película de Raúl Ruiz, se estrenará en el próximo 27 Festival de Cine de Valdivia, que en esta ocasión tendrá una versión digital y gratuita, siguiendo la pauta de los encuentros cinematográficos nacionales en tiempos de pandemia. La cinta, cuyo título completo es El tango del viudo y su espejo deformante, es en rigor una reconstrucción y reelaboración de la cineasta Valeria Sarmiento a partir del material filmado por Ruiz a los 25 años. Por eso, tal como sucedió en su estreno mundial en el Festival de Berlín 2020, el filme está firmado por ambos.

Valeria Sarmiento, viuda y ex montajista del gran cineasta chileno responsable de Palomita blanca y Tres tristes tigres, trabajó junto a la productora Poetastros en la reestructuración de la cinta protagonizada por Rubén Sotoconil, Shenda Román y Delfina Guzmán. La historia, que fue filmada en el propio departamento de Raúl Ruiz de calle Huelén (Providencia) y en otros sectores de Santiago, persigue el destino surreal de un reciente viudo al que se le aparece el fantasma de su propia esposa. Una de las señas de identidad de la cinta reconstruida por Sarmiento es que se debió crear un nuevo doblaje ante la ausencia de sonido de la copia original. Pero además estos parlamentos no son exactamente los ideados por Ruiz: como no hay guión disponible, debieron ser creados a partir de la lectura de labios de los protagonistas.

Sin duda, El tango del viudo y su espejo deformante será toda una experiencia en el Festival de Valdivia online, que además contará con al menos tres películas más de cineastas chilenos bastante conocidos. Una de ellas es Correspondencia, mediometraje epistolar dirigido por la directora local Dominga Sotomayor (Tarde para morir joven) y la española Carla Simón (Verano 1993) que intercala historias personales y episodios familiares de ambas.

Además el director chileno Cristián Sánchez, habitual del festival de la Región de los Ríos y uno de los cineastas más originales y consistentes de los últimos 45 años, estrenará en el encuentro nada menos que sus dos nuevas películas: Date una vuelta en el aire y La promesa del retorno. La última vez que Sánchez estuvo en el festival fue hace 11 años con Tiempos malos, historia santiaguina ambientada entre pequeños mafiosos y bailarinas de boite. Con sus dos nuevos largometrajes, filmados entre el 2018 y 2019, Sánchez cerrará esta edición del Festival de Valdivia y de uno de ellos (La promesa del retorno) se puede adelantar que fue filmado a mediados del 2018 en el Museo de Arte Colonial de San Francisco.

Aprendiendo en grande

La directora argentina Lucrecia Martel, el realizador japonés Sion Sono y el crítico australiano Adrian Martin son tan veteranos y apreciados en Valdivia como Cristián Sánchez. También han estado presentes en otras oportunidades del festival y en esta ocasión regresan en streaming con sus respectivas masterclass.

La cineasta transandina acaba de ser premiada en el último Festival de Locarno (Suiza) por su película Chocobar, que está en proceso de creación, y aún resuenan los ecos de su original Zama (2017), elegida como la mejor cinta de la década pasada en una votación del Festival de Toronto. Sion Sono, cineasta rupturista y prolífico, es responsable de casi 50 películas en menos de 40 años de actividad y nunca ha dejado a nadie indiferente. Autor de filmes como Suicide club (2001), Sono ha privilegiado en general historias que involucran a adolescentes en situaciones violentas. Dos de sus últimas creaciones son la película El bosque sangriento (2019), disponible en Netflix, y la serie Tokyo Vampire Hotel (2017), parte del catálogo de Amazon Prime.

Por último, el crítico de cine australiano Adrian Martin es uno de los grandes estudiosos de la obra de Raúl Ruiz en el mundo y normalmente escribe para las publicaciones De Filmkrant y Caimán: Cuadernos de cine.

Como siempre, el Festival de Valdivia será una gran ventana para el cine chileno más reciente, con seis cintas en la competencia de largometrajes nacionales y dos en la competencia de largometrajes internacionales. Estos últimos son El otro, documental de Francisco Bermejo premiado en el último Festival Visions du Réel (Suiza), y Cartas de una fanática de Whistler a un fanático de Conrad, de Claudia Carreño Gajardo.