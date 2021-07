General de la Macrozona Sur critica a la Fiscalía: “Tenemos que resguardar víctimas, no cuidar un fundo de 4 mil hectáreas”

Siempre que le ha tocado entregar alguna vocería por hechos de violencia en La Araucanía, el jefe de Control de Orden Público (COP) de la Macrozona Sur, general Carlos González, habla de “delincuentes”, “ataques a mansalva”, “cobardes”, y todo tipo de calificación a los presuntos autores de los atentados. Es que estos primeros siete meses del año el clima entre el Biobío y La Araucanía ha estado tenso.

En un 94% han aumentado los hechos asociados a violencia rural; entre octubre de 2020 y mayo de este año, dos carabineros fallecieron en emboscadas a manos de encapuchados; un enfrentamiento con miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) dejó un fallecido y un trabajador herido, y esta semana, en ese mismo predio, dos carabineros sufrieron graves heridas en sus ojos.

“Cada vez que las fuerzas policiales se acercan más a los delincuentes, con resultados exitosos en las detenciones, se vienen lo que denominamos como los ‘actos reaccionarios’, que dicen relación con sentirse agobiados, presionados por la policía y por el actuar del Estado”, dice el general González a La Tercera PM.

¿Por eso el aumento de la violencia durante este año?

Mientras más detenga, más me enfrente con estos delincuentes, las posibilidades de tener más ataques a mansalva desde bosques y cerros, crecen.

El miércoles un carabinero quedó con heridas graves a la vista en el mismo predio donde falleció el miembro de la CAM, Pablo Marchant, y otro trabajador resultó herido. ¿Qué información les dejaron estos hechos?

Debemos ser sumamente responsables a la hora de hablar de una persona muerta en un enfrentamiento. Efectivamente existe una persona fallecida que, acá lo subrayo, portaba un fusil de guerra. Nadie en este país puede tener, poseer o transportar un arma prohibida por ley. Por lo tanto, cuando hablamos de una persona fallecida, sí, es lamentable; ahora, nosotros no nos levantamos en la mañana para ir a enfrentarnos y dejar un civil muerto, pero te insisto, este delincuente portaba en sus manos un fusil de guerra. El atacó a carabineros, un trabajador que dejó herido aún está con riesgo vital. Entonces, a veces existe una simpleza tremenda cuando hablamos de un joven que muere en un enfrentamiento con Carabineros. No, él se expone al riesgo de enfrentarse a las fuerzas policiales con un fusil de guerra.

A usted se le nota molesto cuando aborda estos temas, ¿el resto de los carabineros en la zona están preocupados, cuál es la sensación de lo que ocurre allá?

Los carabineros son unos héroes. Lo que pasa en La Araucanía es grave, pero nuestro personal tienen un corazón que no le entra en el pecho. Tenemos a más de 730 hombres disponibles en medidas de protección que ha dispuesto una fiscalía del Ministerio Público.

Ustedes son bastante críticos de esas medidas. ¿No les gustan estas disposiciones?

Es que finalmente pierdo 730 hombres para hacer una prevención y eso es relevante. Yo no puedo estar cuidando, porque así lo decreta un mandato judicial, un fundo que tiene 4 mil hectáreas. No puedo. Yo debo estar haciendo prevención para detener y contrarrestar los ataques de estos grupos de delincuentes que andan asolando los distintos sectores de La Araucanía. Pero, los carabineros se levantan temprano en la mañana y se acuestan tarde en la noche para cumplir con un deber.

Pero las armas tampoco pueden quedar en manos de particulares, o sea tiene que ser carabineros quienes cumplan estas medidas. ¿Quién lo podría hacer si no ustedes?

Nosotros hemos conversado en distintas jornadas sobre cuál es el bien jurídico que yo voy a proteger: ¿Voy a proteger a don Juan X que está siendo víctima de un hostigamiento por parte de una comunidad o por parte de un grupo de delincuentes, o voy a cuidar 4.854 plantas de pino insigne que están al interior de un fundo? ¿Qué es lo primero? ¿A qué enfocamos el esfuerzo institucional? Nosotros creemos que el esfuerzo institucional va de la mano de proteger a las víctimas de delitos violentos. Ahí no tenemos ningún reparo, pero yo no puedo estar cuidando de un fundo que tiene 4 mil hectáreas.

Pero ahí hay trabajadores también...

Sí, pero resulta que en definitiva es inviable y es improbable que yo pueda, a partir de una vigilancia de personal institucional, cubrir una faena forestal donde hay 40 máquinas y donde están trabajando en 8 hectáreas a la redonda. Es imposible.

El Poder Judicial dispuso medidas de protección para sus funcionarios en Cañete, ¿ustedes tienen a su personal en esas condiciones de amenaza?

Hace pocas semanas un suboficial COP de Ercilla fue atacado frente a su casa por un grupo de delincuentes que le dispararon a mansalva. Y la misma situación ocurre con nuestro personal que se desplaza por Tirúa, Cañete, Contulmo, Los Álamos. Son atacados, emboscados, les han sustraído sus vehículos particulares, por lo tanto, cuando hablamos de las víctimas civiles de La Araucanía, sí, hay miles de personas que ha perdido sus campos, su patrimonio, su fuente laboral, pero también hay víctimas silentes, como son los carabineros que han sido atacados. Nosotros tenemos que elevar nuestras medidas de seguridad para evitar ser víctimas de parte de estos delincuentes.

¿Y eso qué sensación les deja?

Estamos haciendo nuestro trabajo, todos los días trabajamos para que las 953 mil personas que habitan en La Araucanía puedan desarrollar su actividades. Ese es nuestro compromiso.

Usted hace unos días deslizaba que quienes protagonizan estos ataques son grupos “terroristas” y vinculados al narcotráfico: ¿por qué los vincula a ellos?

Porque todos los detenidos que hemos tenido, de una u otra manera, están involucrados en esta orgánica del narcotráfico. Hoy día está a la vista y paciencia de la ciudadanía que estos grupos más allá de mantener la bandera de la reivindicación territorial, están tras organizaciones criminales, dedicadas al narcotráfico, tráfico de estupefacientes y armamento. Eso es lo que tenemos hoy día en La Araucanía.

¿Seguirán con las capacitaciones del Ejército a los efectivos COP?

El Ejército de Chile nos ha cooperado con entrenamiento, en base a capacidades que ellos administran y hemos tenido bastante éxito en eso. Hay una cantidad importante de carabineros capacitados y vamos a seguir generando cursos mensuales, semestrales, para poder aumentar nuestra capacidades.

¿No hacen una autocrítica de lo que ocurrió con el caso Catrillanca o Huracán y que eso les quitó credibilidad en la zona?

Yo quiero ser súper claro, porque es una pregunta recurrente: yo no estuve en el caso Catrillanca, no estuve en la Operación Huracán. Los que estuvieron están cumpliendo condenas o fueron eliminados de la institución. Tenemos que mirar al futuro, porque si seguimos en eso, no vamos a avanzar. Por lo tanto, seguir enrostrándonos a nosotros situaciones del pasado, hechos zanjados judicialmente o por finalizar, bueno, ahí esas personas tendrán que responder.