Hallazgo de videos inéditos del cantante: los secretos tras el giro en la investigación por “homicidio” de Gervasio

Más de 34 años debieron pasar para que la justicia decidiera investigar la muerte del cantante uruguayo José Gervasio Viera Rodríguez como su familia y los abogados que los representan habían exigido.

Es que a pesar de que tras el hallazgo del cuerpo sin vida del artista -en octubre de 1990- el hecho se manejó como un supuesto suicidio, por una reciente determinación del Primer Juzgado de Letras de Talagante se ordenó indagar el caso como un homicidio, lo que vino a confirmar parte de las hipótesis que plantearon varios de los intervinientes.

“Se acoge la solicitud de fecha 22 de octubre de 2019, rolante a fojas 1.617, referente al cambio de caratula de la presente causa de “Suicidio” a “Homicidio” (José Gervasio Viera Rodríguez)”, se lee en la resolución firmada por la jueza Daniela Soto López.

Ante ello, querellantes plantearon que hay una serie de acciones que se emprenderán. Según comentó a este medio el abogado Germán Cueto, “luego de este cambio de carátula, gracias al acucioso e importante trabajo de la magistrada doña Daniela Soto y la Ilustrísima Corte de San Miguel (algunos de ellos actualmente son ministros de la Corte Suprema), nacen dos líneas de investigación que pautearán las diligencias que debemos solicitar como querellantes de esta causa”.

“Primero, insistiremos nuevamente en aquellas diligencias dirigidas a establecer quién o quiénes son los autores de este homicidio y, en segundo lugar, proponer diligencias destinadas a esclarecer la razón por la cual el informe de autopsia del SML, que se realizó en 1990, presenta graves inconsistencias con los hallazgos en los restos de Gervasio luego de la exhumación de su cadáver el año 2015, pues el informe del SML de 1990 permitió ratificar la tesis del suicidio, en cambio los restos exhumados del cadáver de Gervasio el año 2015 dicen algo distinto”, complementó el profesional.

Nuevas pericias

De acuerdo con fuentes conocedoras del caso, entre las diligencias clave que pedirán querellantes se encuentra el solicitar los video máster de la cobertura que realizaron al sitio del suceso los noticiarios de la época.

Lo anterior, de acuerdo con las mismas fuentes, porque recientemente se recibieron antecedentes de que en videos que están en manos de canales de televisión, y que no se han sumado al expediente judicial, existirían elementos claves e inéditos.

De igual forma, solicitarán se envíen antecedentes al extranjero para que un organismo imparcial pueda pronunciarse respecto de la real causa de muerte de Gervasio Viera. Hay poca confianza respecto de lo que puedan decir del SML.

Asimismo, quienes han estado siguiendo el proceso dan cuenta de que se persistirá en que organismos estatales puedan esclarecer los procesos que se siguieron. Hay serias dudas de que informes fueron falseados o intervenidos y que, por tanto, se deben tomar acciones para que ello no se repita.

Como se recalca, no puede ser que el Estado permita que haya servicios que emiten informes o productos tan importantes (como en este caso el Servicio Médico Legal) y se tengan dudas de la veracidad de los mismos.

Dudas sobre informes

Como planteó el abogado que representa a la hermana de Gervasio, Carlos Durán, la exhumación del cuerpo del cantante fue clave para dejar en evidencia que había inconsistencias en el caso.

Según comentó el profesional letrado en entrevista con 24 Horas, estas discrepancias tienen que ver “con la manera y forma que se encontraron los restos de huesos claves en la investigación de un suicidio-homicidio. Ahí se encontró una cosa dispar, entre lo que se decía que había acá y lo que en realidad había”.

En este sentido, descartó que tal lesión pudiese haberse originado a raíz del paso del tiempo. “La autopsia original dice que el hueso está fracturado en dos partes, por decirlo así de simple. Y en el hallazgo pos exhumación se determina que el hueso está fracturado en una parte. Por lo tanto, se dijo que las dos partes del hueso clave estaban fracturadas, pero acá se dice que no”, detalló.

Respecto de las motivaciones, insiste en que no habría móvil político. “Es interceptado por tres personas, que eran las del auto blanco, que lo saludan (…) Ahí Gervasio es conducido en el auto blanco, y el auto de él se lo lleva una de estas tres personas, y al otro día en la madrugada aparece muerto en El Monte, a poca distancia, en un camino rural”, manifestó.

Y agregó: “Para nosotros no tiene una arista política esto, para nada, sino que es un tema, como lo he dicho desde el minuto uno, y Blanca también lo ha sostenido, es un tema de relaciones personales, en el amplio sentido de la palabra, humanas, afectivas, profesionales, etc. Pero no hay una motivación política, por lo tanto, a lo mejor quienes operaron la situación pueden haber tenido alguna conexión por cierta expertise como realizando otros crímenes en el pasado, pueden haber hecho la operativa”.