Ilabaca (PS), presidente de la comisión de Constitución: “Algunos quieren apresurar el tercer retiro por un tema netamente electoral”

Mientras crece la presión porque el proyecto de ley de tercer retiro del 10% de las AFP se vote antes de las elecciones del 10 y 11 de abril, el recién asumido presidente de la comisión de Constitución, Marco Ilabaca (PS) defiende su cronograma de trabajo y asegura que en su comisión no se legislará con calculadora electoral en mano.

El mensaje apunta, entre otros, a la diputada Pamela Jiles que apoyó su designación como presidente y ahora está presionando para que se vote en sala antes de los comicios (eso mientras La Moneda evalúa una eventual postergación).

“No sabía de esta presión cuando armé la pauta de la semana y ya cité las sesiones porque tenemos muchos proyectos con discusión inmediata a los cuales estoy obligado a dar tramitación porque si no me pueden censurar fácilmente. Nosotros tenemos 4 sesiones todas las semanas, a diferencia de otras comisiones que tienen sola una, y el lunes y jueves hay proyectos con discusión inmediata, el martes votaremos en general el impuesto a los súper ricos y el miércoles el tercer retiro”, afirma el parlamentario en conversación con LTPM, sin dar muestras de mover ese cronograma.

Hay bastante presión para que el proyecto del tercer retiro llegue a sala antes de las elecciones, ¿usted sabía de esta intención antes de fijar las sesiones?

Entiendo que hay algunos que quieren apresurar el tercer retiro por un tema netamente electoral, pero yo he dicho desde un comienzo que este proyecto debe salir bien hecho. No es posible que por un afán netamente electoral de ponerle presión a los actores que están en proceso de elección, entreguemos una opción fallida a la ciudadanía. Al menos, yo creo que tenemos que sacar un proyecto que efectivamente logre sortear el bache del Tribunal Constitucional (TC), no podemos hacer las cosas mal. Lo peor que nos podría pasar sería improvisar, no hacernos cargo de los considerandos del fallo del TC y sacar una ley express que se caiga en el camino.

¿Sería improvisar si se apura para votarlo antes de las elecciones?

-Sería una irresponsabilidad que yo por lo menos, como presidente de la comisión y quien tiene la responsabilidad bajo sus hombros de llevar adelante este proceso, no voy a asumir. Porque al final quien va asumir los costos de que esto salga mal, tenga la seguridad de que no serán los diputados que están tratando por cálculo electoral sacar provecho de esta medida. Yo quiero ser responsable con los ciudadanos, y voy a tomarme el tiempo.

El cálculo es que el apoyo de los diputados de la derecha podría retroceder después de las elecciones, y por tanto el proyecto no tendría los votos. ¿no comparte esa lógica?

Mire, yo creo que en tres semanas no cambia mucho el panorama. Lo que pasa es que algunos quieren que efectivamente se vote antes de las elecciones mirando un rédito político particular. Y, además hay otro antecedente: si en el mejor de los casos la comisión lograra votar en particular el miércoles el 10%, nunca va a estar esta semana en Sala porque la próxima es distrital.

¿Y la presidencia de la Cámara no podría suspender la distrital y ponerlo en tabla?

La mesa está dirigida por la derecha y hoy día no existen las condiciones para ello. Ahora si la mesa cambia y no hubiese distrital, vamos a estar tratando el proyecto en particular. Insisto, no veo razón en esta desesperación de parte de algunos para forzar de manera rápida, resolviendo de manera express un tema que es fundamental y en el cual no podemos estar jugando.

Una de esas presiones es de la diputada Jiles que lo apoyó en su postulación a la presidencia, e incluso lo acompañó en la conferencia de prensa posterior. Ella ha sido muy enfática al señalar que era “completamente necesario que la votación ocurra antes de la elección del 10 y 11 abril”

Sí. Yo lo conversé con la diputada ayer al terminar la sala, y ella entendió claramente que tenemos que legislar bien, entendió las razones que le planteé. Ella ha liderado este proceso presentando el proyecto, y desea tanto como yo que no fallezca en el camino, no queremos ese derrotero sino que queremos que salga. Cuando conversé con ella le quedó claro esta postura y espero que el resto de la comisión entienda.

¿Y si le insisten en apresurar el tranco?

No estoy disponible a decirle a los chilenos: “lo hicimos mal, lo hicimos rápido y por eso ustedes no tienen derecho a retirar ningún fondo”. Ellos se merecen un solución que logre sortear el TC. Hubiese sido ideal que el gobierno se hubiese hecho parte del proceso, pero nuevamente ha dicho que no está de acuerdo, entonces cuando tenemos esa oposición férrea es difícil legislar, sobre todo después del fallo del TC en el segundo retiro.

¿No teme que por discutirlo con el tiempo suficiente finalmente se caiga por no tener los votos, pues no estaría la presión de una votación encima?

Yo creo que la presión sobre los parlamentarios está presente día a día, la pandemia golpea con mucha fuerza, y en cinco meses vamos a tener elecciones parlamentarias, entonces la presión será permanente todo este año.

¿Cómo piensa salvar el proyecto ante una nueva impugnación ante el TC?

Si adoptamos las mismas medidas que en el primer y segundo retiro, lo más seguro es que el TC falle de la misma manera. Para mi sería muy fácil plantear la misma solución, y que debido al recurso de inconstitucionalidad en abril-mayo esta expectativa se vea frustrada. Por ello, digo que no corresponde jugar con las expectativas de la gente, ni siquiera porque vienen elecciones, eso es irresponsable. Debemos ser responsables y meditar una solución que sortee el TC, por eso separé los 5 proyectos presentados en 2 tipos de proyectos

¿Cuál es su estrategia al separarlos?

La idea es contar con dos proyectos porque la exigencia de votos es distinta: el proyecto de artículos transitorios requiere un quórum de tres quintos (unos 93 votos) versus el de permanentes que requiere dos tercios (104 votos). Entonces si el de artículos permanentes se cayera por problemas de quórum, tendría otra carta bajo la manga que se podría seguir discutiendo. Si estuvieran todos los proyectos fusionados, y se cayera por falta de quórum me vería impedido de discutirlo hasta en un año más, y eso sería dramático para las familias que no se merecen eso.

¿Cómo sorteará la valla de que este tema debe ser iniciativa presidencial como lo dijo el TC?

Primero los dos proyectos de norma permanente intentan salir de ese bache estableciéndolo en la norma permanente del artículo 19 relacionado con el Catálogo de Derechos, y yo voy a hacer una propuesta esta semana que estoy estudiando con abogados constitucionalistas cercanos a nosotros, y que espero compartir con los profesores de derecho constitucional que serán invitados el miércoles.