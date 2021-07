Informe de ISP refuta a defensa de Miguel Ángel Aguilera y dice que tiene influenza, no Covid

La entidad informó que el jefe comunal no está confinado por padecer coronavirus, pero sostuvo que sí está viviendo un cuadro de influenza. El informe médico refuta, en parte, lo señalado por su defensa en el día de ayer, que adujo que el ex militante PS había dado positivo en su examen de PCR. Hoy, uno de sus abogados explicó que fue "un error" y no solicitarán un nuevo aplazamiento a la audiencia de formalización por delitos de corrupción que quedó pendiente.