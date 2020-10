Iván Poduje, arquitecto: “La elite política mostró su peor cara con el estallido social”

Salió con un mapa de la red de Metro en la mano. El sábado 19 de octubre en la mañana Iván Poduje (1968) decidió recorrer las estaciones que habían sufrido daños durante las protestas de la noche anterior. En el entorno del Parque Bustamante ya había gente reunida, en un ambiente de tranquilidad. El escenario cambiaba significativamente de Vicuña Mackenna hacia el sur. Los signos de violencia aumentaban y cuando llegó al metro Quillayes se encontró con encapuchados destruyendo la estación. Sintió entonces que el estallido social se salía de las manos.

Regresó en taxi al centro y encontró una multitud en Plaza Italia. “El ruido ambiente era una mezcla de desahogo y alegría, pero también de enajenación y odio. Se escuchaba como un rugido urbano, más agudo que ese que escuchaba todas las mañanas cuando la ciudad comenzaba a despertar”, anota ahora en 7 Kabezas, el libro que acaba de publicar con Uqbar editores.

Socio de la oficina de estudios Atisba, el arquitecto recorrió la ciudad en los días posteriores al 18 de octubre, sobre todo los sectores más críticos, la ciudad vulnerable, lejos de la ciudad moderna y el Santiago 1. Esos recorridos son la base de su libro, que funciona como una crónica de las manifestaciones desde el punto de vista urbano.

En 160 páginas, Poduje relata y describe lo que vio, analiza los factores asociados al estallido, cuestiona el rol de las elites y plantea la urgencia de responder a problemas sociales históricos, entre ellos el acceso a la vivienda.

“Sentí que lo que se estaba viviendo con el estallido social era tan fuerte que tenía que escribir lo que estaba pasando”, cuenta hoy a través de Zoom. “Siempre me llamó la atención, en lo que respecta a mi mundo, esa idealización del estallido y esa anulación de la parte negativa de la destrucción, sólo considerar lo positivo”, dice.

Desde una perspectiva urbana, el libro aborda el impacto de la violencia que se generó con el estallido, desde los ataques al Metro a los saqueos de farmacias, supermercados y otros comercios, así como el rol de la Primera Línea.

El título del libro recuerda la bestia de siete cabezas del apocalipsis, ¿a qué alude?

Tiene una doble dimensión. Lo que yo sentí en la calle fue una cosa animal, muy fuerte, muy intensa y muy abstracta. Naturalmente no era una criatura, pero era una fuerza que a través de la gente estaba descargando su ira, su rabia. Y el título hace un juego con la idea de que acá no hay una sola cabeza, no hay una organización, sino varias cabezas que se juntaron involuntariamente y se potenciaron.

Visto en perspectiva, ¿la declaración de que estábamos en guerra, atizó la violencia?

Cuando uno habla de guerra, habla de alguien externo, y esto era interno. Lo que siento y concluyo es que esto era una cosa que teníamos adentro como ciudad, una fractura que estaba abierta, aquí no existió una planificación. Y concluyo que esto es nuestro, se activa con las evasiones pero venía de mucho antes.

Usted distingue entre el malestar social y la violencia generada, ¿no se relacionan?

Una de las fuerzas del estallido es el malestar social que le da sustento a todo, pero la violencia más dura tiene ver con factores delictuales, anarquistas, de rechazo al orden establecido, o sea que tenían un proceso de maduración más largo y en ningún caso vinculados al malestar. El estallido social está idealizado por la misma elite que fue indiferente con las señales previas, con la segregación urbana, con el Transantiago, hasta que eso estalla y la elite lo idealiza.

Usted habla de la humillación del Transantiago

El origen del estallido empieza ahí, porque lo que hace el Transantiago al alargar los tiempos de viaje al alargar los viajes de la gente es que aleja mucho más la ciudad moderna, donde están los destinos, Santiago Centro, Providencia, Las Condes, con la ciudad popular, vulnerable. El Transantiago alarga la ciudad, hace más tortuosa la experiencia de ir a trabajar y devolverse. Y eso por mucho tiempo. Esto tomó años en normalizarse, a un costo enorme, y con mucha indiferencia. Este es un factor muy influyente en el estallido, fue una humillación para mucha gente.

El estallido tuvo también otra dimensión, la marcha multitudinaria, no solo la violencia.

Hay un estallido romántico que ocurre en la Plaza Baquedano, en Providencia, que tiene satélites en Plaza Ñuñoa, en Las Condes, que es muy épico, pero ese estallido tiene una contracara que fueron los viernes violentos. Hubo otro estallido que atacó las estaciones de Metro y saqueó los comercios, era un estallido regresivo, que destruyó miles de empleos y vandalizó incluso memoriales de detenidos desaparecidos. No era cierto que la gente solo atacaba ciertos lugares, las farmacias, eso ocurría en Providencia, pero en Maipú saquearon por igual grandes y pequeñas tiendas. Lo que había ahí violencia, criminalidad, anarquismo. Muchos Primera línea venían del estallido rudo, y tenían la opción ser reconocidos por la elite. Cuando murió Mauricio Fredes en Irene Morales, me conmovió mucho. El era del Castillo, en La Pintana, y su momento de gloria fue en la Primera línea. El muere ahí, pero hoy no queda nada que lo recuerde. Creo que esos jóvenes fueron usados por el estallido romántico.

Algunos sostenían que la Primera línea mantenía vivo el movimiento

Esa es una construcción. La primera línea tenía un componente de barra brava importante, de estudiantes en menor escala, pero era de origen popular, y tenían la lógica de la barra brava de pelear con la policía, ellos lo han hecho siempre y siempre fueron despreciados. Dentro de eso había cabros que venían de un entorno duro y terminaron la Primera línea. Pero con el estallido todos los cabros que estaban estigmatizados y fuera pasan a ser los hérores de la elite, tienen su mmentos de gloria hasta que después se quedan pidiendo monedas. Ellos fueron usados y abusados por la elite, esa cabeza pagó los costos.

¿Cómo evalúa el rol de la elite política?

La elite política mostró su peor cara en el estallido social, salvo excepciones que son los alcaldes, y la gente los valoró bien porque los alcaldes estuvieron en el territorio, trataron de arreglar los problemas. Pero los diputados, algunos intelectuales, algunos arquitectos, artistas, ellos alucinaban con el estallido porque lo veían de lejos y después se iban a su casa, y allí no estaba todo rayado. Entonces fue muy segregador en ese sentido.