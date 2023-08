La alerta entre los republicanos ante el poco entusiasmo ciudadano con el Consejo Constitucional y el rol de Kast

En la antesala del inicio de las votaciones en comisiones del Consejo Constitucional (que partieron este lunes), la encuesta Cadem publicó una nueva versión de Plaza Pública, en la cual arrojó que los números no son muy favorables para el nuevo proceso constituyente que buscar reemplazar a la actual Carta Magna. Las cifras confirmaron la tendencia de los últimos meses y arrojaron que un 56% votaría en contra en el plebiscito de diciembre, mientras que solo un 24% lo haría favor.

Si bien, tanto consejeros de izquierda como de derecha se refieren a estos resultados como “una fotografía del momento”, hay un grado de preocupación en personeros del Partido Republicano, quienes tienen mayoría en el órgano redactor con 22 de 50 escaños. Para esa colectividad no es menor el cómo avancen las encuestas, ya que su líder, el exabanderado presidencial José Antonio Kast, comenzó un despliegue territorial por el país, con el que apuesta a convencer que las enmiendas ingresadas por su partido al órgano redactor son buenas con miras a que el texto constitucional -elaborado por el Consejo- sea aprobado en diciembre.

Su despliegue, de hecho, supone una apuesta personal de Kast, la cual a algunos dirigentes republicanos les inquieta que pueda tener un costo para sus aspiraciones presidenciales o para el proyecto político del partido si es que el proceso constitucional fracasa.

“Nosotros estamos trabajando para que esto se apruebe, convencidos de que las ideas que dimos a conocer en campaña, que todo el mundo sabe que se le atribuyen a republicanos, se van a plasmar en esta Constitución”, dijo el delegado Luis Silva, el sábado en entrevista con La Tercera.

Otros personeros republicanos, por su parte, desdramatizan las cifras y señalan que la gente no está pendiente del proceso, y que cuando ya se voten los temas estructurales, tales como la elección en salud y pensiones, esas cifras podrían subir favorablemente. Además, recalcan que Kast aún lleva poco tiempo de despliegue, que recién lleva dos salidas a regiones y que esta semana iniciará la tercera con destino a Coquimbo.

El consejero Luis Silva se refirió esta jornada a los resultados. “Los resultados de la Cadem como reflejo de una inercia que se arrastra del proceso constitucional anterior, que no tienen que ver tanto con lo que ha pasado en este proceso todavía. Recordemos recién hoy comienzan las votaciones, recién a partir de ahora va a poder empezar a conocerse cuál sería el texto definitivo a lo cual debiera estar condicionado el voto de diciembre. Por lo tanto, a mí no me apura, creo que estos son datos que no se pueden ignorar, pero para mí esto significa que hay que tomarse muy en serio el proceso, como lo hemos hecho hasta ahora”, señaló.

La alerta entre los republicanos ante el poco entusiasmo ciudadano con el Consejo Constitucional y el rol de Kast

Otros representantes del partido indican que esto se debe a una falta de información del proceso. Por lo mismo, la tienda fundada por José Antonio Kast ha intentando fortalecer esta área con un fuerte despliegue comunicacional, por ejemplo, a través de lives en Youtube y también con las salidas a terreno de Kast y representantes del órgano redactor. “Le va bien a Kast”, dicen personeros del partido.

Consejeros del oficialismo, en todo caso, transmiten que la campaña de Kast “no ha prendido”. En ese sector, durante los días previos a la publicación del sondeo de opinión, cuestionaron el rol del exabanderado presidencial y lo acusaron de estar usando el proceso para hacer campaña.

En la encuesta Cadem además se midieron las razones por las cuales la ciudadanía votaría a favor o en contra. Ahí, se indica que dentro de los motivos para que el sector de la derecha vote en contra de la propuesta es que prefieren a la Constitución actual con un 58%. Asimismo, arroja un rechazo al gobierno (18%) y a la falta de información del proceso (14%). En cuanto a la izquierda, prevalece como argumento que existe desconfianza hacia los comisionados expertos, ya que no fueron electos democráticamente (46%), también “porque no están los temas que le interesan (26%) y la mala imagen que tienen de los consejeros del Partido Republicano (18%)”.

En medio de este escenario comenzaron las votaciones en las cuatro comisiones.