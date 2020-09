La campaña Vamos Chilenos tendrá más de una veintena de rostros desde el teatro y planea extenderse

A una semana del debut de la campaña Vamos Chilenos, comienzan a conocerse los detalles de lo que será su transmisión televisiva el viernes 18 y sábado 19 de septiembre.

Como ya es sabido, la cruzada solidaria comandada por Don Francisco en colaboración con la Universidad Católica, a través de la fundación Conecta Mayor, se centrará en los héroes anónimos de la pandemia, haciendo un homenaje a todos quienes han prestado su ayuda durante la emergencia sanitaria, y al mismo tiempo pondrá sus esfuerzos en una recaudación económica dirigida a los adultos mayores, y que será canalizada a través de la fundación.

Pero tal como ocurre con la Teletón, la transmisión tendrá una serie de presentaciones artísticas, las que esta vez estarán enmarcadas en las Fiestas Patrias. Por ello se ha optado por poner énfasis en los músicos nacionales, y para eso se ha reclutado a artistas como Beto Cuevas, Congreso, Tommy Rey, Nicole, Natalino, Daniela Castillo, Tomo Como Rey, Villa Cariño, Sonora Palacios, José Alfredo Fuentes, entre otros. “La mayoría de los artistas estarán acá en el teatro, con todas las medidas sanitarias correspondientes”, dice Carlos Figueroa, director musical del programa. Esto ya que las actuales medidas sanitarias exigidas por el Ministerio de Salud permiten más artistas en escena que lo que se pudo conseguir para la Teletón de abril, hecha mayormente a distancia.

Figueroa, además, adelanta algunas sorpresas. “Normalmente en este tipo de transmisión uno ve a los artistas jóvenes cantando temas clásicos, pero hemos dado un vuelco muy bonito donde los artistas clásicos como el Pollo Fuentes lo veremos cantando canciones de Los Bunkers”, cuenta, “ahí hay una sorpresa muy bonita. Esto ha cobrado una relevancia importante porque los artistas importantes de nuestra historia están haciéndose parte y homenajeando a los artistas que hoy forman parte del proceso musical de Chile”.

Durante esta jornada también se anunciaron los primeros artistas internacionales que participarán de la transmisión desde sus hogares: Yuri, Pablo Alborán y Diego Torres.

Las flexibilidades sanitarias permitirán no solo más presencia de artistas en escena, sino también que más animadores puedan estar presentes desde el teatro Teletón. “Vamos a tener más animadores que en abril, porque ya hay más claridad respecto a los protocolos, y eso nos permite ir determinando un número de gente que puede estar en escena con máscara y un numero de gente que puede estar en escena sin máscara", explica Pablo Manríquez, director del programa. "Los comunicadores, los que trabajan en general con la voz, tienen algunas excepciones para poder estar sin máscara, como los cantantes, y los animadores en algunos momentos también, pero siempre hay que ir regulando. Hay un número de personas que puede estar y no con máscara, eso dado los metros cuadrados que tiene el teatro. Es todo un tema”, añade Manríquez.

Respecto a la distribución de los animadores por bloques en el teatro Teletón, según pudo averiguar este medio -aunque esta división aún está sujeta a cambios-, en el primer segmento del día inaugural, que inicia a las 22.00 horas, estarán Tonka Tomicic, Diana Bolocco, Karen Doggenweiler, Julian Elfenbein, Eduardo Fuentes y Cristián de la Fuente. A partir de las 00.00 horas se harán presentes Amaro Gómez-Pablos, José Miguel Viñuela, Karen Doggenweiler, Juan Pablo Queraltó, Eduardo Fuentes, Angélica Castro y Francisco Saavedra.

La segunda jornada, más extensa que la primera ya que cuenta con un bloque en la tarde, tendrá de 16.00 a 18.00 horas a Sergio Lagos, Luis Jara, Gonzalo Ramírez, Juan Pablo Queraltó, Millaray Viera, Ángeles Araya y Carmen Gloria Arroyo. Posteriormente, de 18.00 a 20.00 horas estarán en el teatro Francisca García Huidobro, Carolina Escobar, Ignacio Gutiérrez, Polo Ramírez y Daniel “Huevo” Fuenzalida. Finalmente la noche de cierre, al igual que la anterior, tendrá dos grupos de animadores en estudio: de 21.00 a 23.00 horas Martín Cárcamo, Soledad Onetto, Carmen Gloria Arroyo, Julián Elfenbein, Eduardo De la Iglesia y Luis Jara, y desde las 23.00 horas concluirán la cruzada Tonka Tomicic, Diana Bolocco, Julián Elfenbein, Eduardo Fuentes y Fransico Saavedra.

Este último será uno de los animadores más presentes en la transmisión, y uno de los que tendrá un importante rol. “Tampoco me puedo atribuir que voy a ser casi el protagonista. Voy a tener un rol igual que mis colegas animadores en diferentes bloques de esta transmisión televisiva”, advierte Saavedra consultado por La Tercera, aunque reconoce que efectivamente este tema “me toca profundamente por los adultos mayores”. Y a partir de eso recuerda: “en algún momento hablé con la primera dama, con la ex presidenta Bachelet. He manifestado mi inquietud de que exista un Ministerio del adulto mayor, una entidad que de verdad proteja, y tengo la sensación que no está pasando. Me acuerdo haber entregado a todos los candidatos a la presidencia un libro de ideas que recogí a través de todo Chile por mis 8 años haciendo Lugares que Hablan”.

Al grupo de animadores que estará en el teatro se suma otro conjunto de comunicadores que estarán a distancia, aunque aún la organización no ha confirmado quiénes serán ellos.

Sin embargo uno de los que obligadamente estará de manera remota es Rafael Araneda, quien tal como ocurrió para la Teletón de abril se conectará desde Miami. “Yo estoy acá en los Estados Unidos, pero a disposición permanente para el equipo de Vamos Chilenos, que es el equipo de Teletón. Hoy justamente hablé y durante la semana también y me han solicitado estar desde ya en los arranques de las noches, y así será”, comenta el animador a La Tercera. “Pese a que para mí son días complicados”, advierte, ya que el lunes comienza una nueva temporada del programa Enamorándonos, de la cadena Unimás, que va de lunes a viernes y se emite en horario estelar.

Proyección de la campaña

Una de las intenciones en torno a esta campaña es que pueda prolongarse en el tiempo, del mismo modo que lo hizo Teletón, gracias a la creación de la fundación Conecta Mayor por parte de la Universidad Católica de Chile.

“Esta fundación se va a quedar, va a seguir adelante. Este es como el comienzo de la Teletón”, expresó Don Francisco ayer en un contacto con el programa Contigo en Directo de Chilevisión.

Consultado por este punto, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, comenta a La Tercera: “Como universidad creemos que podemos tomar iniciativas cómo estas y ojalá que de aquí a 20 ó 30 años, podamos decir qué bueno que partimos el 2020 con esta semilla, y cómo ha crecido este árbol de solidaridad, de reconocimiento y de cariño hacia las personas mayores en Chile”.

El rector agrega que “ese es el desafío que queremos tomar", aunque "no como una única actividad, si no que sea el puntapié inicial. Conecta Mayor va a hacer investigación, conexión, educación, va a poner en el debate público a las personas mayores durante todo el próximo y los años sucesivos”.

Sobre esta posibilidad que se abre para el futuro, el animador Francisco Saavedra reflexiona: “Esto se tiene que prolongar a través del tiempo. Yo sé que hay muchas personas que pueden decir que esta es tarea del Estado, pero si nos hubiésemos quedado en eso, la Teletón no habría sido una realidad, y hoy la Teletón es uno de los lugares más prestigiosos del mundo para la rehabilitación. Ni la salud pública hubiese sido capaz de rehabilitar a los niños como los rehabilita la Teletón”.