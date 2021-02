La cruda confesión de asesora clave de Joe Biden: la pandemia fue lo “mejor que le pasó” en la campaña contra Trump

Un nuevo libro revela que una de las principales asesoras de campaña del Presidente estadounidense, Joe Biden, pensaba que la pandemia era “lo mejor que le ha pasado” al entonces candidato demócrata. El comentario fue algo que “los funcionarios de campaña creyeron que nunca dirían en público”.

Sin embargo, Anita Dunn, la poderosa e influyente funcionaria de Washington, a quien The Atlantic llamó “la mente maestra detrás del enfoque sin drama de Biden hacia Trump”, lo comentó a “un asociado” y las declaraciones se hicieron públicas en el libro Lucky: How Joe Biden Barely Won the Presidency, de los periodistas Jonathan Allen y Amie Parnes, que saldrá a la venta la próxima semana.

Partidarios de Joe Biden y Kamala Harris participan en un evento de campaña en noviembre, en Filadelfia. Foto: Reuters

La asesora de 63 años ha trabajado en seis campañas demócratas, de las cuales ha ganado tres, incluyendo las de Barack Obama en 2008 y 2012. Hasta el momento, no ha asumido ningún papel dentro de la administración de Biden y se encuentra con licencia hasta fin de año.

Según el perfil publicado por The Atlantic en noviembre, Dunn “alcanzó la mayoría de edad en un momento en que ni se veía ni se escuchaba a los asesores, y todavía valora la discreción por encima de casi todo”.

Los autores de Lucky: How Joe Biden Barely Won the Presidency, corresponsales de NBC News y The Hill, respectivamente, también colaboraron en la redacción de Shattered, que narra la carrera de Hillary Clinton a la Casa Blanca en 2016.

El basquetbolista LeBron James presenta a Hillary Clinton durante un evento de campaña en Cleveland, Ohio, en 2016. Foto: Reuters

En el nuevo libro, al que tuvo acceso el diario británico The Guardian, Allen y Parnes hablan de la opinión de Biden sobre Clinton, asegurando que la consideraba una “candidata terrible” y las opiniones sobre la campaña de 2020 de Obama, de quien Biden fue su vicepresidente entre 2009-2017.

De acuerdo con los autores, Obama en un principio “parecía estar enamorado de un excongresista de Texas, Beto O’Rourke”, y temía que su compañero solo consiguiera avergonzarse a sí mismo y manchar su carrera en Washington al participar en las presidenciales.

El expresidente Barack Obama abraza a Joe Biden durante la ceremonia de investidura, el 20 de enero, en el Capitolio. Foto: Reuters

Sin embargo, cuando la pandemia consiguió derrotar a Donald Trump y la economía estadounidense, Biden logró posicionarse como el mejor candidato para gestionar la recuperación del país, a través de un enfoque mucho más cauteloso que el del republicano.

De hecho, Trump criticó a Biden por “esconderse en su sótano” en Wilmington, Delaware, en lugar de hacer campaña mientras el entonces mandatario republicano organizaba masivos eventos, ignorando las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Pese a que “tanto Trump como Biden se sentían cómodos con los contrastes estilísticos y sustantivos de sus respuestas al coronavirus, Trump lideró en voz alta, mientras Biden dijo con calma que Trump engañaba”, escriben Allen y Parnes.

Partidarios de Biden muestran carteles durante un evento de campaña en octubre de 2020, en Orlando. Foto: Reuters

Como era de esperarse, al igual que muchos miembros de su familia y círculo íntimo, Trump se contagió de coronavirus. Según informes posteriores, el exmandatario estaba más enfermo de lo que se comunicó en ese minuto. Mientras, Biden se mantuvo completamente sano y logró ganar el Colegio Electoral por 306 votos contra 232 y el voto popular estadounidense por más de siete millones de sufragios.

Esta semana, el mandatario demócrata conmemoró las 500 mil muertes causadas por el virus en Estados Unidos con una ceremonia, pidiendo a los norteamericanos que “recuerden a los que perdimos y a los que dejamos atrás”.

Además, el miércoles revocó una medida de Trump que vetaba el ingreso de algunos inmigrantes al país al considerarlos un “riesgo para el mercado laboral”. Así, Biden eliminó la medida anunciada por el republicano el 22 de abril de 2020, en los primeros meses de la pandemia.

Manifestantes despliegan un mensaje durante un mitin de trabajadores inmigrantes, la semana pasada en Washington. Foto: Reuters

La decisión de Trump había sido extendida en junio y posteriormente el 31 de diciembre, y ordenaba suspender “la entrada de inmigrantes y no inmigrantes que presentan un riesgo durante la recuperación económica después del brote de coronavirus”.

El actual mandatario dijo el miércoles que esta medida “no promueve los intereses de Estados Unidos. Por el contrario, perjudica a Estados Unidos, incluso al impedir que ciertos familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales se reúnan con sus familias aquí”.

Biden señaló que la decisión de Trump “también perjudica a las industrias de Estados Unidos que utilizan talentos de todo el mundo”.