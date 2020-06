La cueca sola: Artistas se resignan a unas Fiestas Patrias sin fondas ni música en vivo

Si hasta hace un par de meses las esperanzas de reactivación estaban depositadas en el periodo agosto-septiembre, hoy las proyecciones del mundo artístico y de los eventos en vivo son mucho menos optimistas. El alza en los contagios ha cambiado los cálculos y las prioridades de la industria, que ahora da prácticamente por perdida la temporada de Fiestas Patrias, uno de los periodos de mayor actividad e ingresos para el golpeado gremio de los músicos, técnicos y productores de espectáculos.

La extensión del estado de excepción constitucional por otros 90 días a causa del coronavirus, anunciada por el Gobierno esta semana, ensombrece aún más el panorama. Los tiempos no parecen cuadrar: de mantenerse la medida ésta regirá al menos hasta el 16 de septiembre, incluyendo el toque de queda y las restricciones en los desplazamientos y en la realización de eventos masivos, lo que hace inviable pensar en festejos, fondas y eventos dieciocheros tal como se conocían.

Incluso el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, afirmó a Cooperativa que si el estado de excepción constitucional por la pandemia se mantiene en Fiestas Patrias, las celebraciones en septiembre serán "más restringidas".

Esa es la visión optimista. Antes del decreto presidencial diversas municipalidades ya habían informado la suspensión de sus tradicionales celebraciones de septiembre -en muchos casos para redestinar esos recursos para combatir la emergencia de salud-, como Linares, La Serena y Coquimbo, incluyendo en este último caso la cancelación de la fiesta de La Pampilla, el más multitudinario de los eventos que se realizan en el país en esa fecha y fuente de trabajo para decenas de artistas y técnicos.

“Para nosotros no habrá dieciocho este año. ¿Cómo se viene? No se viene no más”. Con esa reflexión lapidaria, el percusionista Leo Soto asume el adverso panorama de Fiestas Patrias para su conjunto, la Sonora de Tommy Rey, por lejos una de las instituciones del cancionero local con más actividad en ese período.

Incluso el músico va más allá: “Con suerte vamos a tener algo para el Año Nuevo”. El escenario contrasta con las estadísticas que habitualmente exhibe la agrupación en septiembre: tres a cuatro shows por cada feriado patrio, según cuantifica el músico.

“Ninguna municipalidad hará algo para el dieciocho, es casi un hecho, porque todos los gastos los han destinado a temas sociales. Todo ya está descartado, porque nadie sabe lo que pasará de aquí a septiembre. Pero de seguro lo que viene será asquerosamente malo”, sigue Soto, quien también mira en reversa el período crítico: los artistas nacionales han lidiado con una agenda inestable desde el estallido social de octubre. El último show de la Sonora de Tommy Rey fue el pasado 8 de marzo, para el Día de la Mujer.

En La Combo Tortuga, exitosos representantes de la nueva cumbia nacional y número puesto en fondas y espectáculos dieciocheros, el análisis es igual de lapidario. "Estamos resignados a que no habrá eventos en septiembre y quizás tampoco en Año Nuevo, que eran nuestras fechas más fuertes", dice el baterista Rodrigo Cerda. "Estamos a la deriva, nuestro trabajo terminó en marzo y no sabemos si vuelva ya que nos imaginamos que los eventos masivos, como fondas o discotheques, serán los últimos en abrir sus puertas", añade.

Y si se trata de cumbia, Santaferia es otro de los nombres de nutrido calendario durante los festejos nacionales. En 2018 fueron los invitados estelares de la Fiesta de La Pampilla –presentándose ante casi 100 mil personas- y el año pasado totalizaron 12 presentaciones durante septiembre.

Su mánager, el también músico Cristóbal González, se resigna ante esa futura nada dieciochera que antes era todo: “Los eventos masivos van a ser los últimos en retomarse. Tal como los hemos conocido hasta ahora, los conciertos se van a demorar en volver y no creo que en septiembre estén dadas las condiciones. Este año en cuanto a tocatas lo estamos dando medio por descontado. Para septiembre no hay ninguna propuesta presencial y no creo que la tengamos. Recién están empezando a hablarse las opciones de proyectos virtuales y digitales. Es terrible, porque golpea a colegas, proveedores, bandas, todos están muy mal”.

"Nosotros no hemos sido contactados hasta el momento y eso es una señal de lo que está pasando, porque en otros años siempre habíamos sido contactados para estar en eventos de Fiestas Patrias y esta vez no hemos recibido ninguna llamada", complementa Rodrigo Osorio, vocalista de Sinergia, grupo que pese a no pertenecer a la casilla folclórica ni cumbianchera promedia uno a dos recitales por día en el mes de septiembre de años anteriores.

"Creo que el panorama es tan incierto que es lógico que todavía no estén llamando,

la incertidumbre es total y nos afecta mucho a todos. Cualquier retorno que se haga tiene que ser seguro y cuidando las vidas de las personas sobre todo, porque las poca experiencia nos ha mostrado que los retornos apresurados terminan por profundizan la crisis", agrega el cantante y consejero de la SCD.

En un ámbito más pop, Saiko también ha sido un grupo que desde hace años ha participado en las fiestas que durante septiembre se levantan en distintas comunas a lo largo de Chile.

Su cantante, Denisse Malebrán, apunta: “Las presentaciones en Fiestas Patrias ha sido una fuente laboral histórica para muchas bandas nacionales. Es un muy buen período, sobre todo para grupos que hacen cumbia, para qué decir el mundo folclórico, es el peak de su trabajo durante el año para ellos. En el caso de Saiko, siempre nos invitan a distintas actividades para festejar no necesariamente en un contexto folclórico, sino que en eventos de otro perfil, con artistas locales que hacen todo tipo de música. Muchos gratuitos para la comunidad. Por este año damos todo eso por olvidado, muy difícil que puedan darse”.

¿Fondas por zoom?

En La Yein Fonda las proyecciones tampoco son muy auspiciosas. El popular evento creado por Los Tres en 1996 se ha reinventado con éxito durante estos años y ha cambiado de formato y de recinto, pasando por la Quinta Normal, el Parque O'Higgins y el Parque Araucano, entre otros lugares. Pero la pandemia supone un desafío mayor para el que hasta ahora no hay respuestas concretas.

"Estamos recién asimilando las noticias en torno al tema, no tenemos nada decidido aún pero el panorama se presenta complejo", sintetiza Gonzalo Henríquez, músico y productor del espectáculo, quien considera que ante la extensión del estado de catástrofe "una celebración tradicional se ve difícil de realizar".

¿Es posible entonces pensar en un 18 de septiembre por streaming o una fonda por zoom? "Si vamos a tener que celebrar Fiestas Patrias por conciertos a distancia o vía streaming, bienvenido sea. Lo importante es poner en primera prioridad la protección de las vidas de la gente y en base a cómo estén las condiciones proponer alternativas musicales", señala Osorio.

Para el frontman de Sinergia, una buena alternativa es que en septiembre la gente ocupe su encierro para escuchar más música chilena en las radios, como acto simbólico y también como ayuda económica a los artistas, que ven incrementadas sus reproducciones en el dial y en el streaming como en ningún otro mes del año. "Necesitamos que la ciudadanía esté conectada con los artistas, nosotros siempre hemos sido solidarios y generosos y este e un buen momento para que la difusión de la música chilena crezca", indica.

Rodrigo Cerda es poco optimista con las alternativas virtuales para esas fechas, al menos con las que incluyan un pago por entrada y por ende un ingreso para artistas y técnicos. "Lo hemos pensado (shows virtuales) pero no sé si la gente quiera gastar plata en ver un evento, ya que quizás tengan otras necesidades. Ahí se hace fundamental que las marcas puedan auspiciar shows gratuitos", explica.

El percusionista de la Sonora de Tommy Rey cuenta que han tenido conversaciones preliminares para eventos muy acotados en los próximos meses –”para algunos grupos pequeños de trabajadores en empresas”, precisa- y que para el próximo “dieciocho” están planificando hacer una breve presentación virtual para al menos levantar los ánimos. Para que la cumbia no suene tan triste.