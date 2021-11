La furia de La Moneda con Ossandón y el sentido mensaje de Piñera al gabinete: el día después de la acusación constitucional

“Sin duda que nos dolió”. Con estas palabras el ministro de la Segegob, Jaime Bellolio, se refería esta mañana al malestar que provocó en La Moneda la decisión del senador RN Manuel José Ossandón de abstenerse ayer en la votación de la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera.

El secretario de Estado indicó, en entrevista con radio Infinita, que “acá no se estaba votando solo la acusación contra el Presidente, se rompió un límite que será difícil de rehacer”.

Las palabras de Bellolio daban cuenta del malestar generalizado en Palacio por la postura adoptada por Ossandón, quien siempre ha mantenido una tensa relación con Piñera. Bellolio no era el único secretario de Estado enojado, en el gobierno dicen que también lo estaba el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, quien ayer en el Congreso habló con el senador.

En Palacio transmitían esta mañana que la votación del senador responde a cálculos electorales, debido a que este domingo se juega la reelección en la Región Metropolitana. Asimismo, sostienen que también responde a una “pasada” de cuenta, debido a que no mantiene una buena relación con el Presidente.

En el gobierno existía una sensación amarga, porque la apuesta inicial de ellos era no solo que estuviera todo Chile Podemos Más alineado, sino también lograr que hubiese descuelgues de parlamentarios de la oposición que votaran en contra o se abstuvieran. Esto, con el objetivo de dar una señal ante la opinión pública de que el libelo no tenía fundamento, no obstante, estuvieron todos alineados en sufragar a favor. Por esta misma razón, agregan en La Moneda, molestó más el voto de Ossandón.

“Nos duele que un senador de Chile Vamos haya tomado ese camino. Quiero pensar que no se trata de fines electorales, pero sí quiero decir dos cosas de su argumentación. No es cierto que los seremis de gobierno no asistieron a la comisión que revisó la acusación. La inmensa mayoría sí asistió y fueron claros y categóricos en señalar que nadie del nivel central, ni menos todavía el Presidente de la República, le dio ninguna instrucción en relación a cómo decidir respecto del proyecto Dominga”, aseguró Ossa.

Y agregó: “Y, en segundo lugar, el senador Ossandón hizo un análisis sobre la irrelevancia de la cosa juzgada. Pero cuando se ha tratado de él, sí le ha dado mucha relevancia a la cosa juzgada”.

Sentido mensaje al gabinete

En Palacio, en todo caso, dicen que Piñera más que molesto con Ossandón estaba frustrado por la actitud que adoptó la oposición. Pero pidió dar vuelta la página rápidamente para recuperar su agenda, activarse e intentar concluir de la “mejor manera” lo que resta de su gobierno. Por lo mismo, esta mañana convocó, a las 9.30, a un consejo de gabinete.

En la cita, según presentes, previo a que llegara el Presidente, varios secretarios de Estado comentaron la votación de Ossandón y la conclusión era una: decepción. Algunos argumentaron que solo quedó mal él, porque se instaló la sensación en el sector de que “fue un traidor”.

En la reunión de esta mañana, Piñera no mencionó el episodio del senador, pero sí reconoció que el proceso de la acusación había sido duro de enfrentar en lo personal y en lo familiar. Así, emocionado, según las mismas fuentes, agradeció el apoyo del gabinete y el trabajo que se hizo para enfrentar el libelo.

Asimismo, puso hincapié en dar vuelta la página, porque restan cuatro meses de gobierno, y convocó para el viernes 26 y sábado 27 un consejo de gabinete de trabajo para ordenar las agendas. Y, para este domingo, citó a todos los ministros a Palacio, a las 17.30, para seguir las elecciones presidenciales y las parlamentarias.

Tras la cita, Piñera realizó una declaración en La Moneda. “Ayer el Senado rechazó una acusación constitucional basada en hechos falsos”, dijo el Mandatario, agregando que quiere convocar a todos “a las grandes necesidades que enfrenta Chile”.

Ossandón respondió a los cuestionamientos de los ministros y aseguró a este medio que nadie del gobierno le ha recriminado directamente nada. “Nadie ha hablado conmigo. Bellolio siempre tiene que defender lo indefendible. Yo voté en conciencia, así de claro”.

En esa línea, aseguró que “yo vi un número importante de senadores que no habían estudiado esta acusación, sino que unos defendían y otros atacaban. Yo no, yo me di el trabajo y no encontré ninguna prueba, pero también encontré muchas zonas grises y tomé la convicción de que me tenía que abstener por eso”.

Y agregó: “Si hubiese pensado en alguna especie de venganza o en lo electoral, me convenía votar a favor de la acusación. Mi público me ha dado duro por no aprobar la destitución”.

Por otro lado, ayer en la tarde en la directiva de RN, encabezada por el senador Francisco Chahuán, desdramatizaba la votación de Ossandón y transmitía que les avisó previamente durante la mañana. En la colectividad igual hubo voces que criticaron el actuar del senador.

“Uno conoce la historia del senador Ossandón con el Pdte. Piñera. No encuentro otra salida a ese voto (...), aquí hubo una decisión personal que no se entiende en sus argumentos de fondo”, dijo la senadora Marcela Sabat en una entrevista radial.

Eso sí, la diputada y hermana del senador, Ximena Ossandón, dijo que “la respuesta de la senadora Sabat se cae y se desploma por su propio peso, porque si fuera por un tema de rencillas, Manuel José tal vez habría votado a favor. Pero esto demuestra al abstenerse que no es un tema de rencillas, es un tema en que llegó a la convicción de que no había temas totalmente aclarados”.

Además, descartó que se abstuviera por motivos electorales: “Lo más popular habría sido aprobar la acusación, y Manuel José no lo hizo. La abstención deja ese manto de dudas que a él le puede perjudicar, pero lo hizo en forma muy seria y muy responsable. Lo importante es aclarar que aquí no hay un tema de rencillas”.

La previa a la votación

Durante toda la jornada de ayer, el senador estuvo hiperactivo. Entraba y salía del hemiciclo constantemente. Se veía de buen humor. En su estilo, de vez en cuando, lanzaba alguna broma con quienes se topaba en los pasillos.

“¡Oye, se te cayó tu candidato!”, le dijo, por ejemplo, al senador UDI Claudio Alvarado en referencia al cuestionado desempeño que tuvo José Antonio Kast en el debate presidencial de Anatel, la noche anterior.

“Igual te esperamos en segunda vuelta”, le respondió Alvarado, también con tono de broma. “Naaa”, le replicó Ossandón, haciendo un gesto con la mano en señal de disconformidad.

Hasta ese minuto, en el oficialismo y en el gobierno confiaban que tendría los 19 votos de Chile Vamos alineados en contra del libelo, aunque algunos, en privado, en La Moneda seguían teniendo dudas respecto de Ossandón por su estilo de personalidad. Así, cuando el senador anunció la abstención, a algunos no les sorprendió y lo interpretaban como “un gustito” que se dio.

El discurso de Ossandón en la sala fue algo confuso para quienes lo escucharon. Estaba escrito y se dedicó a leerlo. En gran parte de su alocución cuestionó los fundamentos del escrito, pero también criticó al Mandatario. “Hay cosas de la defensa del Presidente que no comparto…, pero la primera parte de la acusación no responde al mérito del libelo”, dijo por ejemplo.

La áspera relación Piñera-Ossandón

Las diferencias entre Ossandón y Piñera se acentuaron durante la campaña presidencial de 2017, en que ambos se midieron en la primaria de Chile Vamos. En la oportunidad, RN se cuadró con Piñera y había algunos que no querían que Ossandón participara de los comicios internos, lo que provocó que el senador renunciara a su militancia.

Luego de ser integrado en la primaria, las fricciones aumentaron en los debates, donde Ossandón fue duro contra Piñera. Una de las frases más recordadas fue cuando dijo que al Mandatario “no lo declararon reo por lo lindo”, en alusión a su paso por el Banco de Talca.

Después de esa tensa elección, ambos se juntaron para negociar el programa de gobierno y elexalcalde de Puente Alto le rayó el piso: “Si no cumple los compromisos, al frente tendrá a su peor enemigo”.

Durante el 2015, Ossandón también fue duro contra el Mandatario. En esa oportunidad, arremetió en su contra por los vínculos que lo ligaban al caso SQM. “Claramente está involucrado y tendrá que dar explicaciones”, dijo en esa época.

La tensa relación entre los dos viene de incluso antes. En el 2013, Ossandón ya criticaba a Piñera acusándolo de ser responsable de la derrota presidencial de la entonces Alianza con la candidata Evelyn Matthei. En diciembre de ese año, el recién electo senador dijo en una entrevista televisiva: “Yo no voy a trabajar ni a votar por Piñera nunca más”. Y el 2014 el senador dijo que tenía el proyecto de escribir un libro abordando su relación con el Mandatario. Ahí iba a tocar episodios como la campaña presidencial de Piñera el 2009 y cómo se fue deteriorando el diálogo entre ambos durante su primer gobierno.

Sobre su relación con Piñera, Ossandón agregó hoy que “hace mucho tiempo que no hablo con el Presidente” y que “no tengo por qué hablar” con él.