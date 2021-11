Ossandón se abstiene en acusación contra Piñera y realiza dura crítica al Mandatario: “Para mí la honra es mucho más importante que una sentencia”

Pasadas las 15:00 horas la Cámara Alta comenzó la votación de la acusación constitucional contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera, luego de que el pasado martes 9 de noviembre el libelo fuera aprobado en la Cámara de Diputados con los 78 votos necesarios -incluyendo a los parlamentarios Giorgio Jackson (RD) y Jorge Sabag (DC), esto luego de que el primero estuviera en cuarentena preventiva por contacto estrecho y el segundo presentara síntomas de Covid-19-.

En ese marco, cerca de las 17:15 horas el senador Manuel José Ossandón (RN) comenzó con la argumentación de su voto, la cual generó mucha expectación al tratarse de un parlamentario oficialista y quien, además, había asegurado con anterioridad que “no le temblará la mano” al momento de anunciar su voto.

“No me va a temblar la mano para decidir ninguna de las dos alternativas. Por eso, que la he leído, creo que falta información, pero hay que analizarla en su mérito”, indicó este lunes adportas de la votación.

Sin embargo, y tras mantener su voto en suspenso, se abstuvo de la acusación contra el mandatario y realizó duras críticas contra éste al momento de argumentar su postura.

“Todos sabemos quién es él, cuáles son sus formas, dónde están sus límites y lo que ha hecho en su vida empresarial y política. Yo he dicho siempre que no comparto las maneras en que ha mezclado la política y los negocios, lo privado y lo público, porque creo que no ha sido capaz de poner límites”, comenzó diciendo Ossandón.

Continúo señalando que “mis diferencias con él no las vamos a discutir ahora y no son una novedad para ninguno de los que hoy me ven (...) Todos saben lo que dije en un debate presidencial, en un contexto donde quise marcar un punto respecto a la incestuosa relación entre la política y el dinero”.

En ese sentido apuntó: “el propio presidente ha perdido su peso específico producto de un conjunto de decisiones que, a mi juicio, han sido poco afortunadas”.

“Acá, en esta sala, nuestro deber es evaluar si el presidente Piñera comprometió el honor de la seguridad de la nación o se ha infringido abiertamente la Constitución o las leyes, y en eso para mí no hay una relación directa del presidente Piñera. Perfectamente podría haber sido exculpado por la justicia y comprometer a la vez el honor de la seguridad de un país para mí ese argumento no es convincente

“La honra no se reduce a un veredicto judicial porque incluso, en ese contexto jurídico, pudieron omitirse antecedentes. Para mí la honra es mucho más importante que una sentencia”, sentenció.

Agregó que “nunca estuve de acuerdo con la negativa del Presidente de vender sus acciones, lo que me costó acusaciones de falta a la lealtad. Sobre si el Presidente influyó o no en que la zona de Punta de Choro sea protegida, solo veo suposiciones que parecen calzar pero no tiene rigurosidad. El pago de esa tercera cuota es inexcusable, ya que quienes firmaron aquello expusieron al Presidente a un grave conflicto de interés”.

“La cláusula es tan grotesca que estaría dispuesto a hacerlo (destitución), pese a las incalculables consecuencias que esto tiene. Pero la acusación no aporta ningún antecedente. Debo ser sincero, la cláusula no aporta ningún antecedente de que el Presidente buscara beneficiar a su familia, solo presunción. Estoy no para medir intenciones, si no para analizar hechos. La acusación no tiene a mi juicio ningún sustento probatorio”, aseguró sobre el libelo contra Piñera.

En la instancia también puntualizó sobre su cargo de elección popular. “Yo estoy en política para representar a la gente que votó por mí decir la verdad y no protejo el puesto en base a acuerdos subterráneo. A mí me han perseguido política y jurídicamente ,y es posible que quienes hayan tratado de perjudicarme sean personas que forman parte del Gobierno y son cercanas a él, no por eso voy a actuar en base a revancha o venganza, no estoy en este puesto para pasar cuentas”.

En ese sentido apuntó a su declaración de este lunes: “también dije que no me iba a temblar la mano para aprobar el libelo si encontraba pruebas contundentes, esas pruebas no están contenidas en este libelo acusatorio, no voy a inventar algo solo porque tuve diferencias, un problema, con una persona”.

“Seré súper sincero ser sobre sincero y quizás la decisión que voy a tomar genere más de una crítica, pero estoy tranquilo porque sé que lo estoy haciendo en conciencia”, expresó momentos antes de anunciar su abstención.