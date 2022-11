La oposición activa la calculadora en la Cámara: cuántas comisiones podrán conseguir y quiénes serán los reemplazos

Un papel con nombres para las comisiones es el que manejan desde Chile Vamos, el PDG y el Partido Republicano luego de que ayer anunciaran que van a censurar 13 comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La arremetida ocurrió tras perder el pacto administrativo y no lograr la presidencia de la mesa de la corporación. Por lo mismo, la apuesta de la oposición ahora es controlar las comisiones para manejar la discusión legislativa y tener más poder en el Congreso.

Así, se apuntó a instancias como Seguridad, Economía, Desarrollo Social, Defensa, Personas Mayores y Discapacidad, Recursos Hídricos, Ciencias y Tecnología, Bomberos, Agricultura, Minería, Deporte y Zonas Extremas.

Los nombres no son casuales, pues la arremetida -que fue anunciada la segunda semana de noviembre cuando ya habían perdido la presidencia de la Cámara- apunta a instancias donde los tres bloques son mayoría. Esto debido a que, según el artículo 211 del reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, para sacar al presidente de una comisión se necesita de una mayoría de los 13 integrantes de la comisión, por lo que con 7 votos se consigue el objetivo.

“Más que una censura lo que estamos haciendo es tomar posición y control de 13 comisiones que quizás pueden ser más. Obviamente hemos conversado con cada uno de los actores y sabemos que en estas comisiones sí tenemos los números y sí nos dan los votos para poder poner un nuevo presidente y de esa forma poder poner nuestras ideas sobre la mesa”, sostuvo el RN José Miguel Castro, uno de los principales articuladores de la estrategia opositora.

La arremetida opositora además incluye una posible censura a la mesa de la corporación, liderada por Vlado Mirosevic (PL). “Lo que está pasando en la Cámara es que está operando la democracia. Han cambiado las mayorías. Eso se transparenta en las comisiones. Esperamos que en este nuevo conglomerado tomar el control de 13 comisiones. Y por supuesto que el día que Vlado Mirosevic pierda esta mayoría circunstancial en la sala también será censurado y elegiremos nuevo presidente de la Cámara. El mismo día que pierda esa mayoría, este conglomerado de oposición, DC, PDG e independientes tendrá que intentar llenar ese espacio”, indicó el jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri.

La primera censura se verá hoy a las 17:30 en Economía cuando se discuta la censura que Gonzalo De la Carrera puso contra Daniel Manouchehri (PS). Contando al PDG y a Chile Vamos, ahí se totalizan siete votos por lo que podría darse la expulsión del socialista. Pero la derecha sabe que no contará con el voto del DC Miguel Ángel Calisto y que las ausencias de algunos diputados -como Joaquín Lavín (UDI) y Christian Matheson (ind. Evópoli)- podrían complicar la votación.

Lo mismo en las otras comisiones donde están contabilizados más de siete votos como Seguridad. Para esos cálculos, es que Chile Vamos ha considerado solamente a diputados del PDG que apoyaron el pacto de la derecha en la presidencia de la Cámara, pues los díscolos -como Rubén Oyarzo y Gaspar Rivas- dijeron hoy que no fueron consultados como bancada para dar apoyo a esta arremetida, por lo que no aseguraron un eventual apoyo a las censuras.

Eso no ocurriría en otras comisiones que también se analizaron para censurar, como Constitución donde la derecha tiene seis votos y está negociando con Pamela Jiles (PH) para censurar, o Gobierno Interior donde la derecha tiene seis votos y requeriría el apoyo de la DC Joanna Pérez, a quien ven como cercana al sector.

Bajo esos mismos cálculos, es que las tres fuerzas ya negociaron una repartición de comisiones por partidos y ya hay nombres definidos y consensuados entre las colectividades. En Economía, por ejemplo, ya se acordó que liderará el RN Miguel Mellado; Jorge Alessandri (UDI) lo hará en seguridad; en Agricultura seguirá Juan Antonio Coloma; en Deportes Érika Olivera; Marlene Pérez en Desarrollo Social (ind. UDI); en Personas Mayores y Discapacidad lo hará Catalina del Real (RN); Enrique Lee en Zonas Extremas (ind.); en Bomberos Fernando Bórquez (UDI) y en Minería seguirá Yovana Ahumada (PDG). En el caso de Lee, la sesión de la comisión de ayer ya determinó que quedó como presidente de la instancia.

Hay otras donde aún no hay claridad, como es el caso de Defensa que está en disputa por varios dentro de la derecha al ser una instancia codiciada. Además, hay comisiones que podrían no contar con los votos, como Personas Mayores y Discapacidad que depende de que Gaspar Rivas se sume al acuerdo. Lo mismo ocurre con Bomberos pues la oposición solo cuenta con cuatro. En Ciencias el factor Gaspar Rivas también podría complicar, mientras que en Cultura se depende de diputados que no siempre votan alineados con el sector, como los RN Jorge y Eduardo Durán.

La arremetida de la oposición -que ya tuvo éxito en el pasado, ya que en octubre Juan Antonio Coloma (UDI) logró quedarse en Agricultura tras ser aprobada la acción contra Consuelo Veloso (RD)-, ha causado molestia en el gobierno y el oficialismo. Hoy la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), criticó a la derecha: “Lo importante, lo que importa a los chilenos y chilenas, es que los presidentes de las comisiones se evalúen por su gestión y no simplemente como herramienta para el tironeo político”.