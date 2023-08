La otra arista Kimün-Ancalao en lío de platas: más de 4.500 alumnos y cerca de 550 profesores de IP y CFT Los Lagos están a la deriva

Los líos de platas entre fundaciones e instituciones del Estado siguen sumando aristas. Cada día y en distintas regiones un nuevo capítulo se suma al caso que ya tiene varias diligencias realizadas por fiscalías, entre las que se cuentan la Corporación Kimün, de la cual Jaime Huincahue, quien ayer se entregó a la PDI, ejercía como presidente.

De acuerdo a información de la causa, la Fiscalía de Los Lagos investiga el traspaso de $ 1.200 millones otorgados por el Gobierno Regional de Los Lagos a la fundación encabezada por Huincahue para la realización de un programa de regularización de terrenos para pequeños y medianos agricultores de la zona. No obstante, desde el Gobierno Regional pusieron fin anticipadamente el convenio porque el proyecto denominado “Saneamiento tenencia irregular de la propiedad región de Los Lagos” presentaba un avance insuficiente, carecía de rendiciones satisfactorias y registraba un trabajo que en el Gore calificaron de “desprolijo”.

El vicepresidente de Kimün, Arnoldo Ñanculef, señaló que, ante la solicitud de restitución de fondos al Gore aquello sería imposible ya que la fundación no los tenía: “Nosotros como corporación no tenemos ninguna posibilidad de devolver los dineros, porque esos dineros no los manejó esta corporación. Aquí yo quiero hacer una separación. La responsabilidad de quienes firmaron esos documentos en nombre de la Corporación Kimün está en la señora (Rosalía) Currimil -tesorera- y en (Jaime) Huincahue -presidente-. Por lo tanto, ellos son responsables de esos recursos”, señaló.

Y agregó: “El recurso, tengo que decirlo responsablemente, hoy día no existe porque ese señor Huincahue en forma verbal me informó a mí que había traspasado $ 900 millones al IP y CFT para cubrir y colocar capital de trabajo. Pero yo no tengo los antecedentes de respaldo para decir en qué se gastaron los $ 900 millones (...). Lo hemos citado (a Huincahue) como Corporación Kimün a dos reuniones para que venga a entregar un informe completo de este proyecto y de lo que está pasando internamente en el IP y CFT, pero él se ha negado a participar”. Huincahue era, por ese entonces, el rector de ambas instituciones de educación (aún figura como tal en la página de la Superintendencia de Educación Superior, SES).

Y aunque aún no está claro si fueron los dineros del convenio, lo cierto es que Kimün habría traspasado los dineros justo en momentos en que atravesaba una severa crisis financiera. Luego de eso, vendió el IP en $ 24 millones y el CFT en $ 120 millones a la Fundación para el Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelín), presidida por Diego Ancalao, quien se encuentra en prisión preventiva por fraude al Fisco, estafa y lavado de activos en este mismo contexto.

En medio de todo este entuerto quedaron los CFT e IP Los Lagos, con cientos de alumnos y decenas de funcionarios sintiéndose a la deriva. De hecho, tras la formalización de Ancalao se suspendió el proceso de matrícula para el segundo semestre de 2023 en ambas instituciones, así como que la mayoría de los alumnos dejó de pagar los aranceles ante la incertidumbre de sus instituciones y que los funcionarios no tienen sus remuneraciones al día, lo que ha llevado incluso a memos internos de parte de rectoría recordándoles “absoluta reserva de información” interna, con riesgo de despido en caso de no cumplirlo.

En todo caso, los problemas en las dos instituciones de educación superior, más allá del lío de platas puntual de este caso, se arrastraban hace tiempo.

De hecho, según explica la SES, fue en agosto del año pasado cuando detectaron que que ambas instituciones presentaban “una delicada situación financiera”, lo que planteaba una seria amenaza para cumplir los compromisos adquiridos con su comunidad académica, administrativa y estudiantil.

Por este motivo se iniciaron dos investigaciones y en paralelo la superintendencia elaboró informes para la Comisión Nacional de Acreditación en el marco del proceso de acreditación de los dos recintos de educación. Ninguno fue acreditado.

Así, una vez finalizada la fase indagatoria la SES formuló cargos al IP Los Lagos, donde ya fueron notificados de que se estableció que la institución ha incumplido sus compromisos financieros, administrativos y laborales, lo que amenaza la entrega del servicio educacional comprometido a sus estudiantes y de haber infringido gravemente sus estatutos y las normas que la regulan. Asimismo, en los próximos días notificará al CFT homónimo los resultados de su investigación.

“No se descarta en ambos casos la posibilidad de una intervención mediante la designación de un administrador para gestionar la institución”, aseguran tajantes a través de un comunicado desde el ente fiscalizador.

Asimismo, aseguran, se han puesto en contacto con los directores de sedes, directivos y estudiantes de ambas instituciones para asistirlos en este proceso, así como estar en permanente diálogo con la Subsecretaría de Educación Superior, desde donde el subsecretario Víctor Orellana asegura que están siguiendo “muy de cerca esta situación de forma de realizar todas las gestiones que se encuentren dentro de nuestras competencias a fin de resguardar el derecho a la educación de las y los estudiantes de esas casas de estudio y asegurar que los procesos formativos actualmente en curso sean completados”. Y suma: “La SES está llevando adelante una investigación y como Mineduc vamos a estar disponibles para proporcionar siempre todos los antecedentes que nos sean solicitados”.

Con todo, las dudas que arrecian a ambas comunidades son latentes y los 1.838 alumnos y 239 académicos que tiene el CFT, así como los 2.801 estudiantes y 342 docentes del IP, están a la deriva. “A nivel de colaboradores estamos todos en la misma situación, la incertidumbre de no tener sueldos, de no tener nuestras cotizaciones pagadas, siembra un poquito de incertidumbre de no saber qué podemos brindarle a la institución y a los estudiantes y de qué manera poder ayudarlos. La gente que queda, que no ha renunciado o se ha ido con licencia, hemos estado tratando de dar la cara por la institución y los estudiantes que tenemos bajo nuestra responsabilidad”, dijo a Radio Sago Alan Chocano, representante de los funcionarios de las dos instituciones. Por ahora los estudiantes están de vacaciones y su regreso está programado, en teoría, para el lunes 14 de agosto, pero los docentes han evaluado la opción de no reanudar las clases hasta que les paguen lo adeudado.

Finalmente, desde la SES recuerdan que las denuncias vinculadas a la transferencia de recursos desde el Gobierno Regional de Los Lagos hacia la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin), nuevo sostenedor de ambas instituciones, están siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público. “La SES brindará toda la información pertinente en relación con estas casas de estudio, en caso de que sea requerida”, señalan.