La tibia defensa de Convergencia Social a Boric por críticas del PC que inquieta al oficialismo

Las palabras del Presidente Gabriel Boric en el funeral de Estado de Sebastián Piñera, sobre que su sector fue “más allá de lo justo y razonable” durante la administración del difunto exmandatario, siguen sacando ronchas al interior del oficialismo.

El Partido Comunista ha levantado fuertes cuestionamientos que han reiterado día tras día desde que el jueves de la semana pasada. Sin ir más lejos, ayer la diputada Lorena Pizarro (PC) reiteró, en relación a los dichos de Boric, que “relativizar o negar las violaciones de derechos humanos durante la revuelta popular es gravísimo”.

Por lo mismo, dentro de la alianza de gobierno ha causado extrañeza el silencio que Convergencia Social ha mantenido al respecto, el partido en el que Boric milita.

Por ejemplo, el diputado socialista Tomás de Rementería comentó que “ha habido un cierto silencio de Convergencia en relación a los dichos del Presidente y las críticas que han venido de otras partes del oficialismo. Me parece que el partido del Presidente debería estar en eso, en apoyar a su Presidente en lo que hace y en lo que dice”.

“Si Convergencia Social, que es el partido que lidera el Presidente, no ha salido a tener una crítica al PC, es porque quieren mantener las buenas relaciones. Espero que esas buenas relaciones sigan, pero que no se prive al Presidente de la República de decir las cosas que muchos de los chilenos sentimos”, complementó el diputado Cristián Tapia (IND-PPD).

Desde Convergencia Social argumentan que su silencio responde a que la colectividad ha estado centrada en atender la emergencia de los incendios que se desató en Valparaíso a comienzos de este mes. De hecho, el presidente del partido, el diputado Diego Ibáñez, ha trabajado como voluntario en su distrito y se ha reunido con el director del Jardín Botánico, el ministro Esteban Valenzuela (Agricultura), la alcaldesa Valeria Melipillán (Quilpué), entre otros. También tuvo un encuentro con el Presidente Boric, cuando el Mandatario visitó la zona afectada antes de la muerte de Sebastián Piñera.

Durante sus apariciones públicas, lejos de entrar en enfrascamientos con el PC, Ibáñez ha aprovechado de promover la ley de incendios e instar a conformar una comisión investigadora que aborde la catástrofe. Y ayer, en entrevista con Cooperativa, remarcó que “no he visto a un Presidente que esté descuidando el área de los derechos humanos, sus palabras buscan lograr un acuerdo”.

“Conocemos los numerosos informes internacionales que detallaron las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social y eso jamás se ha puesto en duda. El Presidente ha tenido un férreo compromiso con los derechos humanos desde siempre. Creo que sus palabras, entre las tragedias que han azotado a nuestra Región de Valparaíso, buscan generar un clima de unidad y trabajo colaborativo por sobre cualquier diferencia legítima que exista. Hoy tenemos que focalizarnos en dar respuesta a aquello que es urgente: levantar más de 10 mil viviendas que se vieron afectadas, darle contención a las familias, eso está por sobre cualquier discusión entre partidos políticos. Es eso lo que la gente espera de nosotros”, dijo el timonel de CS a La Tercera.

Pese a que la directiva de Ibáñez ha optado por el silencio, dentro del partido los dichos del Mandatario generaron incomodidad. Fuentes de la colectividad comentan que, aunque no han dado un debate en particular sobre esta situación, sí es un tema que no les gusta.

Algunos sugieren que no han querido dar ese debate precisamente porque saben cuál sería su resultado. Y es que para nadie es un secreto que la militancia del partido, así como también sus diputados, son profundamente críticos de los gobiernos de Piñera y, sobre todo, de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante su segunda administración, en el marco del estallido social.

Si bien en Convergencia Social entienden que la defensa a los derechos humanos es parte de la historia política de Boric, y valoran los avances que ha habido en su gobierno en la materia -como el plan de búsqueda-, algunos de los militantes transmiten que, como él mismo dijo, “fue más allá de lo justo y razonable” en esta oportunidad.

En todo caso, desde el partido descartan que se haya tenido que hacer un trabajo para evitar que, así como pasó en el PC, los diputados cuestionen públicamente al Jefe de Estado. Esto, según explican, porque son una colectividad ordenada y leal.

La diputada Lorena Fries (Convergencia Social) afirmó que “no cabe duda de nuestro apoyo y lealtad al Presidente Boric, tampoco hay dudas de su coherencia en materia de derechos humanos y de la sobreinterpretación que se hizo desde la derecha y el PC de sus palabras, en un caso para exigir impunidad, en el otro para tildarlo de negacionista”.