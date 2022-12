“Lamentable”, “contradictoria” e “ideológica”: Así reaccionan en Perú ante las declaraciones de la canciller Urrejola de que Castillo no realizó un golpe

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, se encuentra en medio de la polémica en Perú luego de sus declaraciones por la crisis política que atraviesa el país vecino. Ello, luego que la canciller chilena señalara que al disolver el Congreso, el gobierno de Pedro Castillo “no cumplió algunos requisitos”, por lo que existió “un intento de ruptura institucional, pero yo no hablaría de intento de golpe de Estado”.

De esa manera, Urrejola afirmó que “para Chile, Pedro Castillo no es un golpista, pero no cumplió con las normas constitucionales que debió haber cumplido en su momento”.

Poco antes del mediodía del pasado 7 de diciembre, horas antes de que se debatiera una moción de vacancia en contra de Castillo, para la que no existían los votos necesarios, según distintos conteos, el entonces presidente peruano realizó un discurso transmitido por TV Perú en el que anunciaba el cierre del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia excepcional. Además, decretó un toque de queda, la reorganización el Sistema de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, entre otras medidas.

Poco después, Castillo fue destituido por el Congreso, por lo que asumió la vicepresidenta Dina Boluarte. El mandatario fue detenido cuando se dirigía hacia la embajada de México en Lima y posteriormente fue acusado de rebelión.

En conversación con el programa Estado Nacional, Urrejola declaró que, desde que asumió, “el Presidente Castillo tuvo muchísimos obstáculos para poder ejercer su mandato. Y desde esa perspectiva, compartimos algunas de las críticas políticas que se han hecho sobre lo que fue el mandato del Presidente”.

Por otro lado, la ministra destacó que Chile reconoce de manera oficial al gobierno de Dina Boluarte.

La Presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien asumió el cargo después de que su predecesor Pedro Castillo fuera destituido, posa para una foto con miembros de su nuevo gabinete, en Lima, el 21 de diciembre de 2022. Foto: Reuters

Tras conocerse estas declaraciones, las reacciones en Lima no tardaron en llegar. Una de las primeras fue la del economista y periodista Augusto Álvarez Rodrich quien escribió una columna en el diario La República sobre el tema.

“La declaración de la canciller chilena es muy contradictoria. Por un lado, reconoce al gobierno de la señora Boluarte y, sin embargo, dice que Pedro Castillo no es un golpista. No se entiende cómo se pueden conectar ambas ideas. Entonces, o hay un error en lo que ha dicho o no entiendo qué cosa quiere decir”, dijo Álvarez Rodrich en conversación con La Tercera.

El columnista de La República comentó que había mirado con detención sobre cómo la Cancillería y el gobierno chileno habían estado siguiendo la crisis política en Perú. Así, constató que el Ministerio de Relaciones Exteriores “tenía un especial cuidado de entrometerse y de no inmiscuirse en lo que estaba ocurriendo”. “Una expresión de ello fue que no integró la misión de la OEA que estuvo conformada por cinco cancilleres de la región, incluyendo a los de Argentina y los de Colombia y de Ecuador. Me pareció sensato de Chile no poner a un miembro en esa misión, teniendo en cuenta que la relación peruano-chilena es particularmente complicada, pero interesante, y que se ha sacado muy bien adelante”, comentó.

El 12 de diciembre, los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia expresaron “su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de Pedro Castillo”, al que aún consideran presidente de Perú y que ven como “víctima de un antidemocrático hostigamiento”.

La ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola. Foto: Agencia Uno

En un comunicado conjunto publicado por la Cancillería colombiana, los cuatro países aseguraron que Castillo está siendo “objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio” y pidieron que se respete la “voluntad ciudadana” expresada en las urnas por el pueblo peruano.

Sobre esto, Álvarez Rodrich señaló que esta declaración es una “impertinencia muy grande”. “Me parecieron muy bien las declaraciones de parte del Presidente de Chile, Gabriel Boric, y del mandatario electo de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva, que los dos dijeron ojalá que Perú se ordene y vuelva una estabilidad”. Además, indicó que “pocas veces debe haber habido un delito tan flagrante, porque el Presidente Castillo cometió un golpe de Estado abierto, en cadena abierta, en vivo. No hay cómo no reconocer que eso era un golpe de Estado y que habiendo sido así lo que correspondía era que la vicepresidenta tomara la posición y eso fue lo que el Congreso hizo. Entonces la sucesión ha sido perfectamente constitucional”.

“Lamento las declaraciones de la canciller chilena porque se suma a esta posición de gobiernos que no entiendo cómo pueden apoyar a un golpista y alguien que tiene denuncias de corrupción tan sólidas. Es penoso, porque te hace ver que hay un doble estándar, que los golpes son golpes de Estado dependiendo quién los da, si es alguien de derecha o de izquierda”, concluyó.

En la misma línea, el escritor y politólogo peruano Mirko Lauer escribió una columna en el diario La República titulada El Ingolpista, en la que señala que “a diferencia de otros gobiernos (México, Colombia), la canciller chilena cuestiona el golpismo de Castillo, pero a la vez reconoce la presidencia de Dina Boluarte. Lo cual dificulta un poco la comprensión de las cosas. ¿O no?”, se preguntó.

“La ministra está en la línea de otros políticos de la izquierda regional, pero su juego de palabras es más elocuente. Donde otros simplemente se pliegan al tosco negacionismo total del propio Castillo, Urrejola abre una posibilidad nueva para el presidente izquierdista que se encuentre en problemas y sin salidas”, añadió.

Pedro Castillo abraza a su esposa Lilia Paredes Navarro frente a sus simpatizantes en su acto de clausura de campaña en Lima, el 3 de junio de 2021. Foto: AP

“Esta defensa del incumplimiento presidencial (Urrejola es abogada) en verdad les sirve a izquierda y derecha, y es un signo de los avances del populismo sobre la democracia en todo el mundo (…) La canciller chilena no ha inventado nada. Donald Trump viene diciendo cosas parecidas frente a las acusaciones de haber intentado golpear a la democracia estadounidense en el Capitolio. El sátrapa nicaragüense de turno ni siquiera se ve a sí mismo y a la doña como unos incumplidores tropicales. La lista es más larga”, sostuvo.

Para Cayetana Aljovín, canciller en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, “lamentablemente la ministra de Relaciones Exteriores, Urrejola, no ha podido ver el video donde Pedro Castillo da un mensaje a la Nación, donde básicamente toma todo el poder del Estado”.

“Si eso no es un golpe de Estado me gustaría saber qué es. Para nosotros es absolutamente claro que él dio un golpe de Estado, lo que sucedió fue que nuestras instituciones respondieron como tienen que responder, no se amilanaron. Las Fuerzas Armadas y policiales a la hora y media salen con un comunicado diciendo que ellos van a respetar la Constitución y, por tanto, no se van adherir a ningún golpe de Estado. Un dato adicional, que quizás la canciller no conoce, es que Pedro Castillo fue vacado con los propios votos del partido de gobierno. Si no hubieran considerado que era un golpe de Estado no lo habrían vacado”, dijo Aljovín en conversación con La Tercera.

A juicio, de la excanciller peruana, las declaraciones de Urrejola responden “a temas ideológicos”. “Hay una ideología detrás que es lamentable. Porque todos los que creemos en la democracia, la ideología no te puede cegar, de tal manera que no reconozcas cuando hay un quiebre del orden constitucional como fue lo que sucedió en Perú. Las declaraciones (de Urrejola) no las logro entender”, manifestó.

La expresidenta del Congreso de Perú, Maricarmen Alva. Foto: Europa Press

En el mismo sentido, la congresista de Acción Popular y actual presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú, Maricarmen Alva, señaló que los dichos de Urrejola “evidentemente siguen en la línea de la declaración de los otros países”. “Acá los presidentes del Foro de Sao Paulo, los presidentes que son reconocidos como del Socialismo del Siglo XXI, parece que quieren que toda América Latina los siga. No vamos a permitir que presidentes de otros países y cancilleres -como el caso de la canciller chilena- se entrometan en los asuntos internos de nuestro país, violando el derecho internacional y el principio de la no intervención”, indicó Alva a La Tercera.

“Lo que ha dicho la canciller es vergonzoso, de democrática no tiene nada. Tienen una canciller dictadora. Me asombra, porque el Presidente Boric sí ha reconocido a la Presidenta Boluarte, ha tenido reconocimiento de lo que ha pasado. Me imagino que alguien deberá rectificar o decir algo. ¿O ahí cada ministro dice cualquier cosa y el Presidente mira para el costado o no tiene autoridad el Presidente?”, se preguntó.