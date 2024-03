Las reservadas conversaciones entre ministro Cataldo y Vodanovic en medio de tensiones con el PS

Durante la tarde de ayer a senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, se comunicó con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien estaba en Copiapó, Región de Atacama, para intentar resolver las últimas trabas antes del inicio del año escolar, el próximo lunes 4 de marzo.

El motivo de la conversación fueron las declaraciones del diputado Juan Santana (PS), integrante de la comisión de Educación, quien aseguró que Cataldo “ha mostrado rasgos sectarios y antisocialistas” luego de el entrevero que tuvo con Camilo Escalona, secretario general del PS, en una reunión con todos los partidos oficialistas en la sede de la cartera.

Según quienes supieron del intercambio entre ambos, transmiten que la conversación fue en un buen tono y que tuvo como objetivo limar asperezas y evitar que el conflicto siguiera escalando. Que eso, dicen las mismas fuentes, fue el mensaje principal.

Consultada al respecto por La Tercera, la senadora y timonel del PS mencionó que “siempre hablo con el ministro Cataldo. Sí hablé, pero no pude conversar con él y quedamos de hacerlo la otra semana, porque la verdad es que la situación de educación es algo que como partido nos preocupa”.

Y añadió: “Esto tiene que ver con definiciones que hay que adoptar respecto de las normas de los SLEP, de la instalación que tienen los distintos servicios y de estudiar eventuales reformas, manteniendo lo que hay, pero también viendo y haciendo un análisis crítico de lo que ha significado la instalación en las regiones con las dificultades que ha tenido”.

Los dos tuvieron más de un diálogo, según transmiten en el sector. De hecho, Vodanovic no fue la única socialista que llamó a Cataldo. También lo hicieron algunos parlamentarios y dirigentes quienes buscaban respaldarlo antes del retorno a clases, lo que lo ha tenido muy preocupado en los últimos días. De hecho, en el encuentro con partidos pidió apoyo, porque tenía claro que iban a ser días complejos.

Pero en esa misma reunión la discusión con Escalona -luego de que el ministro criticara la entrevista de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, en LT Domingo en la que cuestionó la situación de los liceos emblemáticos- desordenó los planes. El secretario general, que es parte de “La nueva izquierda” (misma tendencia que Delfino y Santana), se molestó y planteó inmediatamente sus reparos.

El exsenador le manifestó, evidentemente molesto, que el PS siempre planteó sus críticas contra la reforma e incluso sacó a colación al jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (RD). “Crispi trabajaba en el equipo de la reforma”, planteó.

La tensión llegó a tal punto que Escalona se paró para irse ante la incomodidad de todos, que intentaron retenerlo. De hecho, la subsecretaria de Desarrollo Regional (Subdere), Francisca Perales -militante de Convergencia Social y cercana a Cataldo- fue tras él para intentar convencerlo de que regresara. Pero no lo consiguió.

Este viernes el ministro Cataldo fue consultado por la discusión del lunes. “No me voy a referir a una reunión privada que invité a los partidos a tener conmigo. Lamento que se filtren muchas veces estas informaciones. Lo que puedo decir es que institucionalmente con el Partido Socialista mis relaciones están en un muy buen pie como han estado hace mucho tiempo”, planteó el comunista en Radio Duna.

El secretario de Estado también abordó las críticas de Santana, quien además cuestionó las prioridades y avances del Ministerio. “No me corresponde como ministro de Estado referirme a las declaraciones de un parlamentario, menos con ese tono. Lo que sí puedo decir es que quienes me conocen saben que si hay alguien que no es sectario soy yo y lo he demostrado en distintos roles. Me sorprende que se instale esta premisa cuando hemos logrado tender puentes con la oposición, con distintos actores, porque además de eso se trata la política. Y por otro lado el PS es un partido muy cercano no solo en lo personal sino que también como PC hay una historia común”, dijo Cataldo.

Y agregó: “Quizás el diputado a lo que hace referencia es a las decisiones de gestión que se han tomado en Atacama a propósito del conflicto, donde habían autoridades locales que eran del PS, pero nada de esas decisiones se han tomado sin conversarlas con el partido. Yo estoy muy tranquilo con mi relación, hemos conversado con parlamentarios, alcaldes, y la misma presidenta del partido en los días previos”.

En el PS hay quienes se desmarcan de las tensiones con Cataldo, pero también hay quienes coinciden en lo que planteó Santana ante los cambios que ha hecho el ministro en su gestión. Además de los movimientos a nivel regional, se le pidió la renuncia hace meses a Eric Leyton (PS) ahora exjefe de gabinete de la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, lo que también provocó la molestia al interior del partido.

La pugna entre ambos partidos además se ha intensificado durante el último mes por las negociaciones para la elección municipal de este año, en las que el caso más emblemático es el de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), quien irá a la reelección, lo que no convence a todos los socialistas que han promovido que se realicen primarias y al candidato Ismael Calderón (PS).