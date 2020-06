Las versiones encontradas de Bailando por un Sueño: Participantes dicen que el programa sí se grabó en cuarentena

En la tarde de ayer, Canal 13 confirmó a través de un comunicado el primer caso de Covid-19 en el equipo del programa Bailando por un sueño.

La noticia llegó en un momento complejo: desde su regreso a la pantalla el 25 de mayo, tras un receso de dos meses producto de la pandemia, el estelar ha enfrentado críticas en redes sociales por mostrar una aparente falta de protocolos sanitarios y por transmitir una sensación de “normalidad” en el momento más álgido de los contagios y las muertes por coronavirus.

La estación junto a la productora Lateral -coproductores del proyecto- han sido enfáticos en señalar que han cumplido todos los requerimientos exigidos por la autoridad sanitaria y que los nuevos episodios que se han exhibido fueron grabados antes que se decretara la cuarentena total en la Región Metropolitana, el viernes 14 de mayo.

En un comunicado difundido el 26 de mayo y firmado por el director del canal, Max Luksic, se explicaba: ″Desde Canal 13 aclaramos que el programa Bailando por un sueño, que retomó sus emisiones el día de ayer, comenzó sus grabaciones previo a la cuarentena decretada en la Región Metropolitana, tiempo suficiente para grabar una gran cantidad de capítulos".

Al respecto, ha habido versiones encontradas.

Ayer la modelo argentina Yamila Reyna, participante del estelar de baile, comentó en el programa argentino Intrusos que “el viernes (29 de mayo) terminamos de grabar. Grabamos varios capítulos para poder dejar un backup de avance y se decidió parar con las grabaciones porque cayó la Seremi de Salud. Decidieron parar para acomodar todo. Íbamos a parar por una semana pero me avisaron recién que lo van a suspender por 15 días”.

La misma información expresa Renato Avilés, el personaje callejero conocido como Estúpido y Sensual Spiderman, también participante del programa. “(Grabamos) hasta la semana pasada”, dice el bailarín a La Tercera PM.

Al igual que Reyna, le tocó grabar por última vez el viernes 29 de mayo. Ambos coinciden en que la información recibida en primera instancia fue que pararían por esta semana, pero que tras conocerse el primer caso de contagio, se extendió por otra semana más.

“Grabábamos dos semanas y una semana vacaciones. Cada semana se graban como 10 capítulos, entonces hay exceso de contenido”, explica Avilés, el hombre que viste como Spiderman.

En los últimos días, añade, “primero me dijeron ‘hay una semana de vacaciones, el martes (de la próxima semana) grabamos’. Pero después me dijeron ‘te vamos a llamar’, yo dije qué pasó, y ahí me llamaron y me dijeron que alguien salió positivo de Covid, y que ya no iba a ser una semana de vacaciones sino que dos. Nada más sé”.

Otras fuentes ligadas al proyecto confirman a este medio que efectivamente la semana pasada se citó para grabación los días jueves y viernes, separando en dos grupos a los concursantes.

Fuentes de Canal 13 explican que no se ha aclarado el cronograma de grabaciones por un asunto estratégico, para no revelar la reserva de episodios que se tiene registrado frente a la competencia.

La situación interna

En la misma entrevista a la prensa argentina, Reyna contó que “hay un par de compañeros que no se están sintiendo muy bien. (...) Hay que tomar en cuenta que nosotros estamos con grabaciones donde bailamos con poca ropa, con aire acondicionado, salimos afuera, está helado Chile, tenemos calefacción en la carpa donde esperamos, por eso hay varios que están con síntomas de gripe, que se sienten un poco resfriados, por eso mismo han decidido parar otra semana más”.

Avilés, su compañero en la competencia, complementa: “A varios nos hicieron test de Covid, se hizo el test y la mayoría salió negativo”. Especifica que todos se sometían al test rápido, como parte de las medidas exigidas por la producción, pero “ya después empezaron con las investigaciones de los que tenían síntomas, los mandaron a hacer el PCR y fue que salió uno”.

Por otro lado, se sabe que tras la visita de la Seremi de Salud hace dos semanas - a raíz de las denuncias que recibieron-, se agregaron algunas medidas de resguardo. “Los bailarines (del ballet) bajaron la cantidad, y se pusieron mascarillas. Los únicos que están sin mascarillas es el jurado y Martin. Y nosotros estamos con distanciamiento”, comenta Avilés. “Hay prevencionistas de riesgos”, rescata también, “son tres que están controlando ‘oye tomen distancia, súbete la mascarilla, hay que hacer test a este...’. Mientras nosotros estamos trabajando, ellos están así”.